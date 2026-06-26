Čistší spaliny z domácích kamen; část II: Provoz, údržba, trh a budoucnost katalyzátorů
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Čistší spaliny z domácích kamen; část II: Provoz, údržba, trh a budoucnost katalyzátorů
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Druhá část článku se zaměřuje na praktické uplatnění oxidačních katalyzátorů v domácích kamnech a dalších malých spalovacích zdrojích. Popisuje důvody jejich rostoucího významu v souvislosti se zpřísňujícími se emisními požadavky a bezpečnostními nároky na spalinovou cestu. Pozornost je věnována také provozu a údržbě, zejména riziku zanášení pevnými částicemi a potřebě pravidelného čištění. Text shrnuje dostupná tržní řešení, a to jak spotřebiče s integrovaným katalyzátorem, tak retrofitní jednotky do kouřovodu, a doplňuje je o přehled nejčastějších mýtů. Závěr přináší stručný přehled současného výzkumu, od Pt–Pd systémů po oxidy kovů a perovskity.
1. Proč se katalyzátory do kamen začnou dávat čím dál častěji?
Jedním z hlavních důvodů, proč se katalyzátory v domácích kamnech a dalších malých spalovacích zdrojích začínají stále častěji objevovat, je postupné zpřísňování emisních požadavků. Legislativa v Evropě i mimo ni se dlouhodobě vyvíjí směrem ke snižování množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, přičemž pozornost se soustředí mimo jiné i na oxid uhelnatý, organické látky a pevné částice (prach). Přestože evropské předpisy zatím explicitně nerozlišují mezi zdroji s katalyzátorem a bez něj, vývoj v zahraničí jasně ukazuje směr, kterým se regulace ubírá.
V řadě norem je katalyzátor vnímán jako technologie, která má potenciál výrazně zlepšit kvalitu spalin, a tomu odpovídají i přísnější emisní požadavky kladené právě na zdroje katalyzátorem vybavené. Jinými slovy, pokud výrobce deklaruje použití katalyzátoru, musí zároveň prokázat, že tento prvek skutečně přináší měřitelný přínos. Z historického pohledu je patrné, že katalyzátory byly v některých regulačních rámcích považovány za nástroj umožňující dosažení nižších emisí pevných částic, a to natolik, že pro ně byly stanoveny přísnější limity než pro zařízení bez katalyzátoru. Tento přístup sice klade vyšší nároky na konstrukci a provoz zdroje, ale zároveň potvrzuje, že katalyzátor není chápán jako kosmetický doplněk, nýbrž jako funkční emisní prvek. Současně však legislativa jednoznačně zdůrazňuje, že jakékoli dodatečné prvky ve spalinové cestě musejí splňovat přísné bezpečnostní požadavky. Evropská norma EN 16510-1:2024 například zakazuje instalaci prvků, které by zcela vyplnily průřez spalinového vedení, a požaduje zachování minimální volné plochy pro bezpečný odvod spalin, a to buď alespoň 20 cm², nebo 3 % průřezu spalinové cesty, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší. Tím je jasně dáno, že katalyzátor musí být nejen účinný z hlediska emisí, ale také bezpečný z hlediska provozu spalovacího zařízení. [1–4]
Do budoucna lze očekávat, že katalyzátory přestanou být vnímány jako nadstandardní nebo luxusní prvek a postupně se stanou běžnou součástí konstrukce malých spalovacích zdrojů. Podobný vývoj proběhl v automobilovém průmyslu, kde byl katalyzátor zpočátku výjimkou, později nutností a dnes samozřejmostí. V kombinaci s dalšími opatřeními, jako jsou elektrostatické odlučovače nebo optimalizovaná konstrukce spalovací komory, představují katalyzátory jednu z cest, jak zachovat lokální vytápění biomasou i v prostředí stále přísnějších emisních požadavků.
2. Jak se o katalyzátor starat?
Aby katalyzátor mohl dlouhodobě plnit svou funkci, nevyžaduje složitou údržbu, ale potřebuje dodržení několika základních pravidel provozu. Většina z nich se navíc shoduje s obecnými zásadami správného používání krbových kamen, takže nejde o nic zásadně nového nebo náročného. Základem je především používání vhodného paliva. Suché, kvalitní dřevo nebo certifikované pelety s nízkým obsahem popela a nečistot výrazně snižují riziko zanášení katalyzátoru a prodlužují jeho životnost. Naopak spalování mokrého dřeva, odpadu nebo chemicky ošetřených materiálů vede k tvorbě nežádoucích sloučenin, které mohou katalytický povrch postupně znehodnocovat.
Důležitý je také správný způsob zatápění a celkový provoz kamen. Rychlé dosažení dostatečné teploty v ohništi je výhodné nejen pro samotné spalování, ale i pro katalyzátor. Katalyzátor totiž pracuje nejúčinněji až po dosažení určité provozní teploty, při níž mohou na jeho povrchu probíhat oxidační reakce s dostatečnou intenzitou. Při dlouhodobém provozu na velmi nízký výkon, při častém přerušovaném topení nebo při „dušení“ spalování zůstává teplota spalin nízká a katalyzátor se nachází mimo své optimální teplotní pracovní okno. V těchto podmínkách dochází nejen ke zvýšené tvorbě oxidu uhelnatého a organických látek, ale zároveň k tomu, že katalyzátor tyto látky přeměňuje méně účinně.
Je také potřeba si uvědomit rozdíl mezi katalyzátory používanými v domácích kamnech a katalyzátory v automobilovém průmyslu. Na rozdíl od spalování benzínu nebo nafty, spalování biomasy produkuje významné množství pevných částic a sazí. Tyto pevné částice se mohou v úzkých kanálcích katalyzátoru postupně usazovat a vést k jejich částečnému nebo úplnému ucpání. Z tohoto důvodu je nutné počítat s tím, že katalyzátor v kamnech vyžaduje periodické čištění, což je zcela běžná a očekávaná součást jeho provozu. [5]
Pokud jde o kontrolu a životnost katalyzátoru, je vhodné k tématu přistupovat střízlivě. Pravidelná kontrola jeho stavu a případné čištění jsou nezbytné pro zachování jeho funkce i bezpečného provozu spalovacího zařízení. Intervaly čištění by měl vždy stanovit výrobce samotného zdroje, případně výrobce katalyzátoru, a měly by vycházet z konkrétní konstrukce zařízení, typu katalyzátoru a předpokládaného provozního režimu. Při jejich dodržování může katalyzátor fungovat spolehlivě po řadu let bez zásadního poklesu účinnosti. Běžná perioda čištění katalyzátoru, které spočívá v jeho profouknutí, nebo vysátí se pohybuje v řádech jednotek dnů až týdnů. [6]
Důležité je vnímat katalyzátor jako součást celého systému spalovacího zařízení. Pokud kamna dlouhodobě nefungují správně, je třeba řešit příčinu přímo u zdroje problému a nespoléhat se na to, že katalyzátor vše „zachrání“. Při rozumném provozu, kvalitním palivu a základní údržbě však katalyzátor nepředstavuje pro uživatele významnou zátěž a může dlouhodobě přispívat ke snížení emisí i ke kultivovanějšímu provozu domácího vytápění.
3. Co existuje na trhu?
Když se řekne „katalyzátor do kamen“, nejde dnes jen o laboratorní prototypy nebo techniku určenou výhradně pro nové spotřebiče. Na trhu už existují i hotová řešení, která míří buď na nové instalace, nebo na dodatečné dovybavení starších kamen.
Na trhu existují přímo dostupná krbová kamna s katalyzátorem integrovaným přímo z výroby, kde je katalytický prvek od počátku navržen jako součást celkové koncepce spalování. V evropském kontextu nabízí taková řešení například italská společnost Palazzetti, která u vybraných modelů kombinuje optimalizovanou spalovací komoru s katalytickým dohoříváním za účelem snížení emisí v reálném provozu. Výrazně širší a dlouhodobější zkušenosti s katalytickými kamny má severoamerický trh, kde jsou katalyzátory běžnou součástí konstrukce krbových kamen již řadu let. Typickými příklady jsou např. výrobci Blaze King a Woodstock Soapstone, jejichž modely využívají velkoplošné keramické katalyzátory. [7–9]
Jedním z dalších směrů jsou retrofitní katalytické jednotky určené k montáži do kouřovodu bez nutnosti změny konstrukce spotřebiče. Typickým příkladem je MidCat Puriflue, nabízený jako „by-passable“ (přepínatelný) katalyzátor instalovaný nad kamna do kouřovodu. Principem je voštinová kovová struktura potažená katalyticky aktivní (dle výrobce „precious metal“) vrstvou; zařízení má mechanické přepnutí, které umožňuje vést spaliny buď přes katalyzátor, nebo jej obejít. Výrobce uvádí, že zařízení je určeno pro nové i stávající spotřebiče a deklaruje výrazné snížení CO (v řádu desítek procent), pokles organických plynných látek a částečné omezení složek přispívajících k částicím. [10]
V německy mluvících zemích se objevují řešení prodávaná jako kouřovodní díl (např. DN/Ø 150 mm, délka cca 30 cm) s revizními dvířky či servisním přístupem. V nabídce maloobchodu je například FIREFIX KaminFILTERKat (Obr. 1), u nějž prodejce popisuje redukci jemného prachu a současně katalyticky podpořenou redukci oxidu uhelnatého a uhlovodíků a uvádí i minimální potřebnou teplotu pro účinnost katalytické vrstvy. Součástí konstrukce těchto zařízení bývá bezpečnostní bypass, který zajišťuje, že i při částečném zanesení zůstává zachován volný průřez spalinové cesty a nedochází k nebezpečnému omezení tahu. Výrobci zároveň otevřeně upozorňují na nutnost pravidelného čištění, protože při spalování biomasy dochází k postupnému zanášení jemnými částicemi a sazemi, což může výrazně zvýšit tlakovou ztrátu. Intervaly kontroly a čištění jsou zpravidla uváděny v řádu desítek provozních hodin a jejich dodržování je klíčové nejen pro účinnost zařízení, ale především pro bezpečný provoz kamen. [11]
Unikátně je konstruován a prezentován Bertrams Feinstaubfilter (Obr. 2) vyznačující se funkcí „2-v-1“ (tkaninový filtr + katalyzátor) integrovaný do krátkého dílu kouřovodu s možností montáže ve více polohách. Prodejní materiály zdůrazňují prokazované snížení jemného prachu „až“ o desítky procent a zároveň uvádějí jednoduchý způsob regenerace/čištění (např. „freibrennen“ – vypálení v žáru). [12]
Je fér dodat, že u těchto retrofitů jsou uváděné hodnoty snížení emisí typicky převzaté z materiálů výrobce nebo prodejce a mohou být silně závislé na konkrétním spotřebiči, palivu, teplotě spalin a způsobu provozu. V praxi je proto důležitější než samotné procento v katalogu zejména to, zda je zařízení instalováno bezpečně, zda je kompatibilní s daným spotřebičem a zda uživatel počítá s údržbou. U některých výrobků výrobce přímo popisuje provozní situace, kdy může docházet k zanášení sazemi, a tedy i potřebu čištění při nevhodném palivu, slabém tahu nebo dlouhodobém „pomalu“ vedeném hoření.
4. Fakta a mýty
Při zavádění nové technologie do oblasti, která je dlouhodobě založená na jednoduchosti a osvědčených postupech, je zcela přirozené, že se objevují obavy. Katalyzátory v krbových kamnech nejsou výjimkou a mezi uživateli se opakují podobné mýty, jaké provázely například nástup katalyzátorů v automobilech. Často přitom vycházejí ze špatných zkušeností s nekvalitními zařízeními, z provozu za nevhodných podmínek nebo z nepochopení samotné funkce katalyzátoru.
Jednou z nejčastějších obav je tvrzení, že katalyzátor se velmi rychle zničí. Ve skutečnosti katalyzátor není jednorázový prvek, ale technická součást navržená pro dlouhodobý provoz při zvýšených teplotách. Pokud je používán v souladu s doporučením výrobce, při spalování vhodného paliva a při dodržování základních provozních zásad, může katalyzátor dle informací výrobců fungovat řadu let bez zásadního poklesu účinnosti. Problémy obvykle nevznikají kvůli samotnému katalyzátoru, ale v důsledku extrémně nevhodného provozu, například spalování odpadu, fosilních paliv s obsahem síry, dlouhodobého provozu při velmi nízkých, nebo naopak vysokých teplotách nebo zanedbané údržby.
Další častou obavou je představa, že katalyzátor je jen další složitá součást, která se může rozbít. Katalyzátor však na rozdíl od mnoha jiných částí kamen neobsahuje žádné pohyblivé prvky ani elektroniku. Jde o pasivní komponentu, která pracuje čistě na principu kontaktu spalin s aktivním povrchem. Z tohoto pohledu je jeho konstrukce poměrně jednoduchá a robustní. Riziko mechanického poškození nebo náhlé poruchy je ve srovnání s ventilátory, klapkami nebo řídicími jednotkami velmi nízké.
Objevuje se také obava, že kamna vybavená katalyzátorem nebudou „správně topit“ nebo že katalyzátor bude spalování nějak brzdit. Katalyzátor však nezasahuje do samotného hoření paliva v ohništi a nijak neomezuje tvorbu tepla. Je umístěn až ve spalinové cestě a jeho úkolem je zlepšit složení spalin, nikoli regulovat výkon kamen. Pokud je katalyzátor správně navržen a instalován v souladu s bezpečnostními požadavky, nemá negativní vliv na vytápěcí schopnost spotřebiče ani na tepelný komfort uživatele.
Na druhou stranu je nutné zmínit, že charakter složení spalin pocházejících z malých zdrojů předurčuje katalyzátor k jeho ucpání. Z tohoto důvodu je nutné jej periodicky čistit v intervalech doporučených výrobcem. V pro případ ucpání katalyzátoru je nezbytné jej instalovat s tzv. bypassem, taka by nedošlo k úniku spalin do okolí zdroje. Při dodržení těchto bezpečnostních pravidel je možné provozovat katalyzátor dlouho a bezpečně.
Při realistickém pohledu je katalyzátor spíše pomocníkem než komplikací – nenutí uživatele měnit způsob vytápění, ale pomáhá snížit jeho negativní dopady na okolí. Stejně jako u jiných technických řešení platí, že správné očekávání a základní informovanost jsou klíčem k tomu, aby katalyzátor byl vnímán jako přínos, nikoli jako problém.
5. Výzkum v oblasti katalyzátorů
Výzkum katalyzátorů pro malé spalovací zdroje probíhá již řadu let a v laboratorních podmínkách bylo otestováno velké množství různých materiálů a konstrukčních řešení. Z těchto studií vyplývá, že nejvyšší účinnosti jsou v současnosti dosahovány u katalyzátorů založených na platině a palladiu, které jsou také základem většiny komerčně dostupných řešení. Tyto katalyzátory vykazují vysoké konverze oxidu uhelnatého a organických plynných látek i při relativně nízkých teplotách spalin, což je klíčové právě pro domácí spalovací zařízení. Příklad průběhu dvou period, činnosti katalyzátoru a jeho vlivu na koncentraci CO a OGC prezentuje Obr. 3. Koncentrace znečišťujících látek na vstupu a výstupu z katalyzátoru jsou prezentovány na Obr. 4 a Obr. 5.
Současně se však intenzivně rozvíjejí nové výzkumné směry zaměřené na oxidy kovů a perovskitové struktury, jejichž cílem je snížit závislost na drahých kovech a nabídnout dlouhodobě udržitelnější řešení. [13]
Jednou z často citovaných studií je práce Hukkanena a kol. [14], která se zaměřila na použití oxidačního Pt–Pd katalyzátoru ve skutečném provozu saunových kamen spalujících dřevo. Výsledky ukázaly, že katalyzátor dokáže významně snížit emise oxidu uhelnatého zejména ve fázi dohořívání, kde byly dosaženy konverze CO až kolem 80 %. Studie zároveň upozorňuje na potenciál katalyzátoru pro redukci jemných částic prostřednictvím oxidace kondenzovatelných organických látek.
Další významné výsledky přinesla studie Bindiga a kol. [15], které se zabývaly chováním oxidačních katalyzátorů při spalování biomasy v krbových kamnech. Autoři testovali jak drátěné, tak monolitické katalyzátory na bázi platiny a palladia a dosáhli velmi vysokých konverzí CO, v některých případech až blížících se 99 %, a současně výrazné redukce organických plynných látek. Důležitým přínosem této práce je upozornění na vliv zanášení katalyzátoru částicemi a na nutnost zohlednit stárnutí katalytického materiálu při dlouhodobém provozu.
Reichert a kol. [16] a Klauser a kol. [17] využili odlišný experimentální přístup založený na paralelním rozdělení spalinového proudu, kdy jedna část proudila přes aktivní katalyzátor a druhá přes referenční „slepý“ monolit. Tento tzv. „democat“ přístup umožnil eliminovat vliv proměnlivosti spalovacího procesu a přesněji stanovit konverzní účinnosti katalyzátoru. Výsledky těchto studií potvrzují vysoký potenciál Pt–Pd katalyzátorů pro snížení CO (až kolem 95 %) a současně ukazují omezenější, avšak stále významný efekt na redukci tuhých znečišťujících látek a polycyklických aromatických uhlovodíků.
Významný posun směrem k pochopení vlivu provozních parametrů přinesla studie Ryšavého a kol. [18], která systematicky analyzovala závislost konverzních účinností oxidačních katalyzátorů na teplotě spalin, objemové koncentraci kyslíku, prostorové rychlosti proudění a koncentraci oxidovaných složek na vstupu do katalyzátoru. Výsledky jednoznačně potvrdily dominantní vliv teploty spalin, přičemž byly identifikovány teplotní oblasti s prudkým nárůstem konverze CO. Studie zároveň ukazuje, že výsledky získané v reálných spalovacích zařízeních jsou výrazně rozptýlenější než laboratorní data, což komplikuje přímé srovnávání jednotlivých katalytických řešení v prostředí reálných spalin.
Samostatnou kategorii tvoří práce zaměřené na přechod mezi laboratorními a reálnými podmínkami, například studie porovnávající chování katalyzátorů v umělých a skutečných spalinách [19]. Tyto práce ukazují, že přítomnost vodní páry, oxidu uhličitého a dalších složek reálných spalin posouvá účinné teplotní okno katalyzátoru k vyšším teplotám a může snižovat účinnost zejména při nízkých teplotách. Porozumění tohoto efektu je klíčové právě pro domácí spalovací zařízení, kde katalyzátor často pracuje mimo optimální laboratorní podmínky.
6. Závěr
Katalyzátor v krbových kamnech nebo jiných malých spalovacích zdrojích je nenápadná technologie, která však může sehrát klíčovou roli v tom, jak bude lokální vytápění vypadat v budoucnu. Nejde o složité zařízení ani o zásah do samotného spalování, ale o doplňkový prvek, který pomáhá zlepšit složení spalin a snížit množství škodlivin vypouštěných do ovzduší, zejména v reálném provozu, kde spalování často neprobíhá ideálně.
Právě katalyzátory mohou být jedním z nástrojů, jak zachovat vytápění biomasou i v prostředí stále přísnějších emisních požadavků. Umožňují spojit tradiční způsob vytápění s moderními technologiemi a přiblížit chování domácích kamen ideálním podmínkám, které jsou jinak dosažitelné jen na zkušebně. Neřeší všechny problémy, ale výrazně pomáhají tam, kde mají samotná kamna své přirozené limity.
Pokud má lokální vytápění zůstat dostupné, efektivní a zároveň šetrné k okolí, bude stále více záležet nejen na konstrukci spotřebičů, ale i na doplňkových technologiích a odpovědném provozu. Katalyzátor tak nepředstavuje konec klasických kamen, ale naopak jednu z cest, jak je udržet funkční a přijatelné i v budoucnosti.
7. Poděkování
Tento článek vznikl za finanční podpory projektu SS07010272 – Výzkum vhodných a nevhodných postupů vytápění pevnými palivy, podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).
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The second part of the article focuses on the practical application of oxidation catalysts in household stoves and other small combustion sources. It describes the reasons for their growing importance in light of increasingly stringent emission requirements and safety standards for flue gas pathways. Attention is also given to operation and maintenance, particularly the risk of clogging by particulate matter and the need for regular cleaning. The text summarizes available market solutions, including both appliances with integrated catalysts and retrofit units for flue pipes, and supplements them with an overview of the most common myths. The conclusion provides a brief overview of current research, ranging from Pt–Pd systems to metal oxides and perovskites.