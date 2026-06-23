Čistší spaliny z domácích kamen; část I: Proč a jak fungují oxidační katalyzátory
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Čistší spaliny z domácích kamen; část I: Proč a jak fungují oxidační katalyzátory
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Oxidační katalyzátory se v domácích kamnech a dalších malých spalovacích zdrojích na biomasu prosazují jako prostředek ke snížení emisí vznikajících při reálném provozu. Největší problémy nastávají při roztápění, přikládání a dohořívání, kdy se zvyšují koncentrace oxidu uhelnatého a organických plynných látek. První část článku vysvětluje, proč jsou tyto emise u lokálních topenišť významné, jaké škodliviny katalyzátor pomáhá omezovat a proč se laboratorní výsledky často liší od provozu v domácnostech. Současně srozumitelně představuje princip katalytického dohořívání ve spalinové cestě a ukazuje, proč jde o perspektivní sekundární opatření doplňující, nikoli nahrazující kvalitní spalování.
1. Proč se vůbec bavit o katalyzátorech v domácích kamnech?
Když se řekne katalyzátor, většina lidí si automaticky vybaví součást výfuku automobilu. Zde jsou katalyzátory už desítky let nedílnou součástí a málokdo dnes přemýšlí nad tím, zda má jejich použití smysl. Katalyzátor v autě bereme jako samozřejmost – jako nenápadnou technologii, která výrazně snižuje množství škodlivin vypouštěných do ovzduší, aniž by omezovala komfort uživatele. U malých spalovacích stacionárních zdrojů, jako jsou krbová kamna, krbové vložky nebo peletové spotřebiče, se však o katalyzátorech začíná vážně mluvit teprve v posledních letech.
Přitom právě tyto zdroje mají významný vliv na kvalitu ovzduší, zejména v zimním období a v oblastech s hustou zástavbou. Nejde přitom o globální problém klimatických změn, ale o lokální znečištění vzduchu, který dýchají obyvatelé měst a obcí. Lokální vytápění biomasou má v Evropě dlouhou tradici a v mnoha regionech představuje důležitý a dostupný zdroj tepla. Zároveň se však ukazuje, že i moderní spotřebiče mohou být při reálném provozu významným zdrojem oxidu uhelnatého, organických plynných látek a dalších škodlivin. [1]
Spalování dřeva a dalších forem biomasy je často označováno za obnovitelný a environmentálně šetrný způsob výroby tepla. Tento pohled je do značné míry oprávněný, ale má své limity. Zásadním problémem je rozdíl mezi ideálním provozem spalovacího zařízení na zkušebně při jeho certifikaci a jeho skutečným provozem v domácnostech [2]. Zatímco laboratorní měření probíhají za přesně definovaných a opakovatelných podmínek, reálný provoz je charakteristický kolísáním teplot, proměnlivou kvalitou paliva, rozdílným způsobem obsluhy a často i dlouhodobě neoptimálním nastavením spotřebiče. Právě v těchto situacích dochází k výraznému zhoršení kvality spalin a k nárůstu produkce znečišťujících látek vznikajících při nedokonalém spalovacím procesu. [3]
Moderní konstrukční a regulační prvky spalovacích zařízení dokážou kvalitu spalování výrazně zlepšit, jejich potenciál však není neomezený. Zvláště u spotřebičů s ruční obsluhou je téměř nemožné zajistit ideální spalovací podmínky po celou dobu provozu. Z tohoto důvodu se stále častěji uvažuje o tzv. sekundárních opatřeních, tedy technologiích, které nezasahují přímo do samotného spalovacího procesu, ale upravují složení spalin až po jejich vzniku. Mezi nejperspektivnější sekundární opatření patří oxidační katalyzátory a elektrostatické odlučovače. [4]
Katalyzátor v kamnech (vyobrazený na obr. 1) nebo v kouřovodu nevylepšuje průběh spalovacího procesu odehrávajícího se ve spalovací komoře ani neřeší problémy spojené s nevhodným palivem nebo špatnou obsluhou. Jeho úkolem je snížit koncentrace škodlivin ve spalinách, které již vznikly, a to při všech provozních stavech, tedy i těch, kdy je spalování z hlediska emisí nejproblematičtější (dovolí-li to podmínky). Právě při roztápění, dohořívání nebo při provozu na nízký výkon vykazují katalyzátory velmi výrazný přínos. Experimenty prováděné v reálných spalinách opakovaně potvrzují, že katalyzátor dokáže významně zmírnit rozdíl mezi laboratorně dosaženými hodnotami a skutečným chováním spotřebiče v domácnosti. [5]
Důležité je zdůraznit, že katalyzátory pro malé spalovací zdroje dnes již nejsou pouze laboratorním konceptem. Na trhu jsou dostupné spotřebiče vybavené katalyzátorem a další řešení se postupně dostávají do praxe. Tento vývoj úzce souvisí s legislativními opatřeními napříč Evropskou unií, která směřují k dalšímu zpřísňování emisních limitů. V mnoha případech již není možné těchto limitů dosáhnout pouze optimalizací konstrukce spalovacího zařízení, a právě zde se otevírá prostor pro širší uplatnění katalytických technologií. [6]
2. Jaké plyny katalyzátor řeší?
Spaliny jsou plyny vznikající při hoření paliva a jejich složení závisí na tom, jak kvalitně spalování probíhá. V ideálním případě by spaliny obsahovaly především oxid uhličitý a vodní páru. Reálný provoz domácích spotřebičů je však od tohoto ideálu často vzdálený. [7]
Jednou z nejdůležitějších látek, které ve spalinách sledujeme, je oxid uhelnatý, zkráceně CO. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování uhlíku, tedy tehdy, když palivo nemá dostatek kyslíku, nebo když teplota spalování není dostatečně vysoká. Z hlediska zdraví je oxid uhelnatý velmi nebezpečný, protože je bezbarvý, bez zápachu a ve vyšších koncentracích může vést až k otravám. Oxid uhelnatý je zároveň významným problémem z hlediska kvality ovzduší. V atmosféře se účastní řady chemických reakcí, které přispívají ke vzniku přízemního ozonu. Ten má negativní vliv jak na lidské zdraví, tak na vegetaci a ekosystémy. I relativně nízké koncentrace CO tak mohou nepřímo přispívat ke zhoršení kvality ovzduší v obydlených oblastech, což je aspekt často přehlížený při hodnocení lokálních topenišť. Z hlediska provozu spalovacího zařízení je však zároveň důležitým ukazatelem kvality spalování – čím více oxidu uhelnatého ve spalinách, tím méně ideální spalovací podmínky v zařízení panují. [8]
Další významnou skupinou látek ve spalinách jsou nespálené uhlovodíky, často označované jako organické plynné látky. Jde o širokou škálu sloučenin, které tvoří tzv. prchavou hořlavinu a vznikají při tepelném rozkladu paliva. Tyto látky mohou být dále transformovány v plamenu, avšak při reálném provozu malých spalovacích zdrojů se často nestačí zcela přeměnit na oxid uhličitý a vodu. Výsledkem je jejich únik do spalinové cesty ve formě nespálených nebo jen částečně oxidovaných sloučenin. Nespálené uhlovodíky přispívají ke vzniku zápachu a podílejí se na tvorbě přízemního ozonu v atmosféře. Zároveň však představují i významné zdravotní riziko, protože některé jejich složky patří mezi karcinogenní látky, typicky polycyklické aromatické uhlovodíky vznikající při nedokonalém spalování biomasy. Tyto sloučeniny se mohou vyskytovat jak v plynné fázi, tak být vázány na jemné částice ve spalinách. Zjednodušeně řečeno jde o „chemickou stopu“ nedokonalého spalování, která není na první pohled vidět, ale má zásadní vliv na kvalitu ovzduší a dlouhodobě i na zdravotní rizika v obydlených oblastech. [8]
Právě u malých spalovacích zdrojů, jako jsou krbová kamna nebo krbové vložky, se tyto látky objevují výrazně častěji než u velkých energetických zařízení. Důvodem není špatná technologie jako taková, ale samotná podstata jejich provozu. Malé zdroje pracují v proměnlivých režimech a jejich provoz je silně ovlivněn chováním uživatele. Teplota ve spalovací komoře se neustále mění – při roztápění je nízká, při přiložení paliva kolísá a při dohořívání opět klesá. Každá z těchto fází je z hlediska tvorby emisí problematická, protože spalovací proces nemá dostatek času ani stabilních podmínek k dosažení ideálního průběhu. [9]
Významnou roli hrají také studené starty a samotné přikládání paliva. Při přiložení studeného kusu dřeva do rozžhaveného ohniště dochází k prudkému ochlazení spalovací zóny a současně k uvolnění velkého množství těkavých látek z paliva. Pokud nejsou okamžitě k dispozici vhodné teplotní a kyslíkové podmínky, část těchto látek odchází ze zařízení ve formě oxidu uhelnatého a nespálených organických plynů. Tento jev je typický zejména pro spotřebiče s ruční obsluhou a je prakticky nemožné se mu zcela vyhnout. [10]
Ve srovnání s tím pracují velké energetické zdroje zcela odlišně. Jejich provoz je kontinuální, stabilní a řízený automatickými systémy, které udržují teplotu, přívod paliva i množství spalovacího vzduchu v úzkém optimálním rozmezí (cílem moderních malých zdrojů je přiblížit se svou podstatou velkým zdrojům z pohledu kontinuity provozu). Díky tomu probíhá spalování rovnoměrně a vznik nežádoucích látek je výrazně omezen už přímo v ohništi. Navíc jsou tyto zdroje běžně vybaveny rozsáhlými systémy čištění spalin, které další zbytky škodlivin zachycují ještě před vypuštěním do ovzduší. [11]
Malé spalovací zdroje tak stojí před složitějším úkolem. Musí zvládnout velmi proměnlivé provozní podmínky, jednoduchou konstrukci a často i neodbornou obsluhu, a přesto splňovat stále přísnější emisní požadavky. Právě zde se ukazuje, že samotné zlepšování konstrukce spalovací komory a regulace přívodu vzduchu má své limity. Pokud mají být emise oxidu uhelnatého a organických plynných látek sníženy i v reálném provozu, je nutné uvažovat o technologiích, které dokážou zasáhnout až ve spalinové cestě.
3. Co je katalyzátor – jednoduše a bez chemie
Katalyzátor je látka nebo zařízení, které umožňuje, aby určité chemické reakce probíhaly snáze, rychleji a při nižší teplotě, než by tomu bylo bez něj. Jde o velmi praktický princip, který lidstvo využívá v průmyslu i každodenním životě už desítky let. Základní vlastností katalyzátoru je, že urychluje chemickou reakci, aniž by se při tom sám spotřebovával. Jinými slovy se reakce účastní, ale na jejím konci zůstává v zásadě nezměněn a může fungovat opakovaně po dlouhou dobu. [12]
V případě domácích kamen nebo jiných malých spalovacích stacionárních zdrojů je katalyzátor umístěn do spalinové cesty, tedy do prostoru, kudy spaliny odcházejí z ohniště směrem ke komínu. V této fázi už spaliny vznikly, ale stále obsahují látky, které nebyly při samotném spalování dokonale přeměněny. Katalyzátor jim poskytuje vhodné prostředí, ve kterém mohou tyto zbytkové reakce „doběhnout“ ještě předtím, než spaliny opustí zařízení, případně kouřovod, a dostanou se do okolního ovzduší. [13]
Dobré přirovnání ke katalyzátoru je role dirigenta orchestru. Samotní hudebníci – v tomto případě spaliny a kyslík – jsou přítomni už bez něj, ale bez vedení spolu nehrají ideálně. Dirigent hudbu netvoří, pouze usměrňuje a koordinuje dění tak, aby výsledek byl co nejlepší. Podobně katalyzátor nevytváří nové látky, ale pomáhá těm stávajícím reagovat správným způsobem, ve správný čas a s menší energetickou náročností.
Když spaliny katalyzátorem procházejí, dochází k jejich intenzivnímu kontaktu s jeho aktivním povrchem. Molekuly oxidu uhelnatého, nespálených organických látek a zbytkového kyslíku se na tomto povrchu krátkodobě zachycují, čímž se výrazně zvyšuje pravděpodobnost jejich vzájemné reakce. Katalyzátor v prostředí malých spalovacích stacionárních zdrojů podporuje především oxidační reakce, tedy přeměnu látek vznikajících při nedokonalém spalování na stabilnější a méně škodlivé sloučeniny. Nejčastěji jde o přeměnu oxidu uhelnatého na oxid uhličitý a o rozklad nespálených organických látek na oxid uhličitý a vodní páru. [14
Jednou z klíčových výhod katalyzátoru je skutečnost, že tyto reakce dokáže podporovat i při nižších teplotách, než jaké jsou běžně potřeba pro dokonalé spalování v oblasti vysokých teplot ve spalovací komoře. V samotném ohništi musí být teplota velmi vysoká, aby se palivo a uvolněné plyny zcela přeměnily na konečné produkty spalování. Jakmile teplota klesne, spalovací proces se zpomaluje a množství nedokonale oxidovaných látek ve spalinách výrazně roste. Katalyzátor tento problém částečně obchází tím, že snižuje energetickou náročnost těchto reakcí a umožňuje jejich průběh i při nižších teplotách spalin. Zjednodušený průběh reakce CO a uhlovodíků je popsán rovnicemi 1–3. [15]
Zásadní rozdíl mezi spalováním v ohništi a katalytickým dohoříváním spočívá právě v charakteru těchto procesů. Spalování v ohništi je rychlý, intenzivní děj řízený teplotou, přívodem vzduchu a vlastnostmi paliva. Je velmi účinné v ideálním režimu, ale citlivé na jakékoli provozní výkyvy. Katalytické dohořívání je naproti tomu pomalejší a stabilnější proces probíhající na povrchu katalyzátoru, bez viditelného plamene, který dokáže využít i zbytkovou energii spalin. [16]
Důležité je zdůraznit, že katalyzátor nenahrazuje samotné spalování a nemění palivo ani základní princip fungování kamen. Funguje jako dodatečný čisticí prvek, který zvyšuje pravděpodobnost, že škodlivé látky budou ještě před vypuštěním do ovzduší přeměněny na méně problematické složky. Právě tato schopnost pracovat „navíc“ a zasahovat až ve spalinové cestě je důvodem, proč jsou katalyzátory považovány za jedno z nejperspektivnějších sekundárních opatření pro snižování emisí z domácího vytápění a proč se na ně v současném výzkumu i praxi klade stále větší důraz.
4. Závěr
V první části článku bylo vysvětleno, proč jsou znečišťující látky pocházející z domácích kamen v reálném provozu problematické, jaké škodliviny při spalování biomasy vznikají a proč se jejich množství liší od laboratorních výsledků. Současně byl srozumitelně vysvětlen princip oxidačních katalyzátorů, které umožňují dodatečnou přeměnu těchto látek ve spalinové cestě na méně škodlivé složky.
Bylo zdůrazněno, že katalyzátor nenahrazuje kvalitní spalování, ale představuje jeho důležité doplnění, zejména v proměnlivých provozních režimech.
V navazující druhé části bude pozornost věnována praktickému uplatnění katalyzátorů, jejich provozu, údržbě, dostupným řešením a dalšímu vývoji.
5. Poděkování
Tento článek vznikl za finanční podpory projektu SS07010272 – Výzkum vhodných a nevhodných postupů vytápění pevnými palivy, podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).
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Oxidation catalysts are gaining traction in household stoves and other small biomass combustion sources as a means of reducing emissions generated during actual operation. The greatest problems arise during startup, stoking, and burn-out, when concentrations of carbon monoxide and organic gaseous pollutants increase. The first part of the article explains why these emissions are significant in local heating systems, which pollutants the catalyst helps to reduce, and why laboratory results often differ from actual household operation. At the same time, it clearly explains the principle of catalytic afterburning in the flue gas path and demonstrates why this is a promising secondary measure that complements, rather than replaces, high-quality combustion.