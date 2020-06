TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Inteligentní systém regulace plošných systémů vytápění a chlazení

Inteligentní systém regulace plošných systémů vytápění a chlazení

Kromě kvalitní a bezvadné instalace plošného vytápění REHAU, respektive chlazení, je další nedílnou a velmi důležitou součástí systému jeho regulace. Stará se nejen o komfort uživatelů, ale především o ekonomiku provozu, neboť vhodně zvolená regulace a její odpovídající nastavení dokáže uspořit až 20 % nákladů na provoz. Regulátor pokojové teploty by měl zároveň odrážet moderní trendy, které dnes jednoznačně směřují k implementaci veškerých ovládacích a regulačních prvků do tzv. systému „smart home“. REHAU proto na konci loňského roku přišlo už s pátou generací flexibilního a efektivního regulačního systému pod produktovým názvem NEA SMART 2.0.

NEA SMART 2.0 je modulární regulační systém s LED - Matrix displejem, vyvinutým především pro potřeby plošných systémů, jako je podlahové vytápění nebo stropní chlazení. Oba tyto systémy jsou dnes hojně používané – podlahové vytápění je díky velmi dobrým tepelně-technickým parametrům budov často jediným vytápěním v domě, stropní chlazení zase velmi elegantně řeší přehřívání budov, které v souvislosti s globálním oteplováním proniká rychle i do sféry rodinného bydlení. Samozřejmostí je zapojení různých plošných systémů v různých částech budovy – tedy i kombinace obou výše zmíněných. Modulárnost systému spočívá právě v jeho univerzálnosti, díky které dokáže regulovat jak jednoduchý malý objekt rodinného bydlení, tak středně velkou komerční budovu až do velikosti 60 místností, kde je zapotřebí řešit kromě regulace teploty i další důležité funkce, jako je směšování otopné a chladící vody nebo ovládání dalších zařízení v systému (fancoily, armatury). Prostorový regulátor s displejem je k dostání ve dvou barevných variantách (černá a bílá), volitelný je i podsvícený rámeček.

Regulace pro vytápění a chlazení na bázi „cloudu“

Centrální prvek systému disponuje hybridní technologií jak pro kabelové tak bezdrátové řešení, a to dokonce v rámci jedné instalace. Nejzákladnější regulaci je možné provádět přímo na LED prostorovém regulátoru, mnohem více funkcí je pak dostupných v aplikaci pro chytré telefony a tablety. S tím souvisí další velká výhoda, kterou je možnost ovládání odkudkoliv, kde je dostupné připojení na internet. Také to při jakémkoliv problému významně eliminuje nutnost fyzické návštěvy technika, který je schopen většinu nastavení zvládnout na dálku. U menších instalací zejména ze sféry rodinného bydlení je prvotní konfigurace velmi intuitivní a snadná, složitější systémy kombinace vytápění/chlazení, směšování či začlenění dalších zařízení do systému je pak třeba svěřit online správci, kterým jsou servisní partneři REHAU. Díky automatickému hydraulickému vyladění odpadá náročné manuální nastavení plošného vytápění/chlazení.

Řízení prostřednictvím běžných „smart home“ asistentů

Z hlediska komfortu pro uživatele se jedná o velký krok vpřed, protože inteligentní systém si mnoho dat zjišťuje sám – například se učí chování obyvatel domu a sám si tak dokáže vytvořit schéma, podle kterého reguluje. Do toho je samozřejmě vždy možné zasáhnout a upozornit tak systém na jakoukoliv změnu v provozu. Připočítejme další funkce, jako je geofencing, funkce rozpoznání otevřených oken či nezávislý režim úspory energie a dostáváme se na úsporu až do výše 20 % provozních nákladů. NEA SMART 2.0 počítá s možností zapojení do inteligentní domácnosti prostřednictvím nejpoužívanějších domácích asistentů, jako je Amazon Alexa nebo Google asistent, které obvykle sdružují do jednoho kompaktního celku všechny možné regulační prvky (osvětlení, vytápění, větrání, žaluzie) i zábavu a multimédia. Kromě řízení pomocí chytrých telefonů a tabletů je pak dostupné i ovládání hlasem.

