Rodinný dům v Chářovicích využívá první systém v České republice s inovativním řídicím modulem SMO S40

Majitelé přízemního rodinného domu v Chářovicích se rozhodli přistoupit k modernizaci svého domova, která by jim v budoucnu umožnila realizaci tzv. chytré domácnosti. Nejdůležitějším prvkem celé rekonstrukce byla výměna původního zdroje vytápění za nový systém, určený k zajištění celoročního tepelného komfortu.

Instalační firma proto nahradila stávající elektrický přímotopný kotel tepelným čerpadlem systému vzduch-voda NIBE F2040-6 s možností napojení na podlahové vytápění a za řídicí modul celé soustavy zvolila chytrý regulátor SMO S40 z nové řady NIBE „S“. Ten dokáže automaticky regulovat vnitřní klima v domácnosti, čímž minimalizuje spotřebu energie a snižuje negativní dopady jejího provozu na životní prostředí.

Toto optimální řešení pro vytápění a chlazení interiéru navrhla společnost Kačírek – Topení, která následně ručila za instalaci celého systému – tedy za umístění tepelného čerpadla a jeho komponent do technické místnosti, připojení všech rozvodů, napuštění systému a zapojení elektroinstalace. „Hlavním požadavkem majitelů bylo zajištění úsporného chlazení během letních měsíců, které by probíhalo pomocí podlahového vytápění – nízkoteplotního otopného systému. K tomu je optimální právě využití tepelného čerpadla systému vzduch-voda – v tomto případě NIBE F2040-6, které pracuje nejefektivněji při nízkých teplotách otopné vody a lze s ním vytápět i chladit interiér. Při jeho správné instalaci a konfiguraci navíc nehrozí ani kondenzace vzdušné vlhkosti na studeném povrchu podlahy při poklesu teploty kapalného média pod rosný bod (cca 16 °C). Speciální čidlo – např. HTS40 – totiž zaznamenává teplotu rosného bodu a automaticky udržuje optimální teplotu chladicího média,“ vysvětluje Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ, výhradního dodavatele švédských tepelných čerpadel NIBE a NIBE „S” do České republiky a na Slovensko.



Regulátor NIBE SMO S40 Regulátor NIBE SMO S40

K ovládání nového systému slouží inteligentní řídicí modul NIBE SMO S40 s barevným dotykovým displejem, který obsahuje detailní možnosti nastavení pro vytápění i chlazení domácnosti. Ten lze jednoduše propojit s řadou externích zdrojů tepla, fotovoltaickým či solárním systémem nebo komponenty tzv. chytré domácnosti. Celý systém může fungovat ve zcela automatickém režimu, ve kterém chladí nebo topí na základě stanovených venkovních teplot. Pokud je navíc regulátor připojený k internetu, je schopný řídit vytápění a chlazení podle aktuálních povětrnostních podmínek. „Ke vzdálené správě systému pak slouží – po připojení k síti – aplikace myUplink v počítači nebo mobilním telefonu. Díky ní je možné si zkontrolovat stav tepelného čerpadla nebo přednastavit aktuální teplotu v bytě ještě před návratem z práce nebo dovolené,“ dodává Jiří Sedláček.

