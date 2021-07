TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Základní škola s mateřskou školou v Bzenově využívá environmentálně šetrný způsob vytápění a ohřevu vody

Základní škola s mateřskou školou v Bzenově v okrese Prešov na Slovensku je zaměřená na environmentální styl výchovy, který vede děti k aktivní účasti na ochraně a utváření zdravějšího životního prostředí. Zřizovatel proto kladl při její rekonstrukci velký důraz na výběr nového energeticky úsporného zdroje tepla, který by nezatěžoval ovzduší emisemi škodlivých látek.

Z tohoto důvodu zde společnost Epitrend nainstalovala místo původního elektrokotle ekologicky šetrný systém, který se skládá z tepelného čerpadla vzduch-voda NIBE F2120-16, akumulační nádoby NAD 250 v1 a nepřímotopného zásobníku teplé vody OKC 300 NTR/HP.

Společnost Epitrend (se specializací na montáž a servis environmentálně šetrných zdrojů tepelné energie) vycházela při návrhu celého systému z několika zásadních kritérií, která by měla zvolená soustava zařízení po své instalaci splňovat. Vzhledem k charakteru rekonstruované budovy totiž bylo nutné zajistit nejen její vysokou energetickou soběstačnost a šetrnost k životnímu prostředí, ale také komfortní mikroklima pro děti i zaměstnance školy. „Za základ topného systému proto instalační firma zvolila třífázové tepelné čerpadlo vzduch-voda NIBE F2120-16, které vytváří (spolu s akumulační nádrží NAD 250 v1 a zásobníkem teplé vody OKC 300 NTR/HP z DZ Dražice) dokonalé technické zázemí pro modernizovanou budovu. K opravdu efektivnímu provozu zde přispívají rozvody podlahového topení, které umožňují využívat nízkou teplotu výstupní vody do otopného systému. Výsledná kombinace zajišťuje jak energeticky úsporné a ekologické vytápění, tak i chlazení a ohřev vody,“ konstatuje Radek Červín, vedoucí prodeje společnosti NIBE – partnera společnosti Epitrend a výhradního dodavatele švédských tepelných čerpadel NIBE a NIBE „S“ do České republiky a na Slovensko.

Tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda patří k nejprodávanějším svého druhu v České republice a na Slovensku. Pro vytápění využívají teplo obsažené ve venkovním vzduchu, snadno se instalují a lze je umístit v jakémkoli terénu bez nutnosti hlubinného vrtu a vysoké počáteční investice. Mezi nejoblíbenější modely se řadí NIBE F2120 s energetickou třídou A+++, nadstandardním sezónním topným faktorem (SCOP) vyšším než 5 a pracovním rozsahem s výstupní teplotou až 65 °C.