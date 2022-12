TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Výrobní závod s nulovou uhlíkovou stopou? Je to možné!

Silný tlak na energetickou účinnost, moderní systémy rekuperace tepla a využívání obnovitelných zdrojů energie, plus partner, který sdílí ekologické zásady společnosti a má stejně ambiciózní cíle, pokud jde o udržitelný rozvoj a klimatickou neutralitu. A výsledkem takové spolupráce by mohla být pouze první továrna s nulovými emisemi pro Danfoss Polsko, postavená společností Panattoni v Grodzisk Mazowiecki. Je to také první takové zařízení společnosti Danfoss na světě.