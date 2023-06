TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Danfoss představuje Icon2™

Danfoss představuje Icon2™

Systém Danfoss Icon2™ nabízí přesné a účinné řízení teplovodního podlahového vytápění a stropního chlazení. Navíc je kompatibilní s inteligentní domácností a hodí se tak téměř pro každou aplikaci.

Instalace za pouhých 9 minut

Při vývoji systému podlahového vytápění Icon2™ se společnost Danfoss zaměřila na design a nastavení tak, aby byl proces uvedení do provozu pro instalatéry a montážní firmy jednoduchý a rychlý. „Icon2™ obsahuje inovativní svorky plug’n’push a kabeláž, které šetří čas montážním firmám a snižují množství nářadí potřebných pro instalaci,“ vysvětluje David Storner, Senior Product Manager z Danfoss Climate Solutions.

Zapojení a uvedení do provozu je jednodušší a rychlejší, protože tyto činnosti probíhají digitálně. Jednoduše použijte aplikaci Danfoss Icon2™, která vás provede krok za krokem a obsahuje vše, co potřebujete k provedení práce. „S Icon2™ bude nejdůležitějším nástrojem, který budou instalatéři potřebovat, jejich chytrý telefon,“ říká David Storner. „Aplikace Danfoss Icon2™ Commissioning App je provede každým krokem nastavení a uvedení do provozu. Instalatéři mohou dokonce zkopírovat a vložit nastavení.“ Tato kombinace zjednodušeného designu, nastavení založeného na aplikacích a menšího počtu nástrojů znamená, že systém Danfoss Icon2™ lze nainstalovat za pouhých devět minut.

Účinnější topný systém s funkcí automatického vyvážení

S automatickým vyvážením systém Danfoss Icon2™ redukuje průtok kratších podlahových okruhů v malých místnostech a upřednostní delší podlahové okruhy ve velkých místnostech v době, kdy existuje vysoký požadavek na vytápění. Tím je dosaženo, že dostupné množství tepla se rozdělí do všech místností tak, aby přineslo uživatelům maximálně možný komfort a účinnost. Výhodou pro instalatéra je, že nemusí provádět ruční přednastavení nebo výpočty, aby systém vyvážil. Danfoss Icon2™ se o všechno postará.

Optimalizace pro tepelná čerpadla

Systém Danfoss Icon2™ disponuje nově unikátní funkcí optimalizace pro tepelná čerpadla, která zabrání uzavření všech topných okruhů a zajistí tak dostatečný průtok hydraulického systému pro případné odmražení tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo tak pracuje plynule a bez poruch.

Regulace vytápění i chlazení

Danfoss Icon2™ umí regulovat hydraulické systémy pro topení i chlazení. Náš systém umí účinně řídit jak vytápění, tak chlazení rodinných, bytových i kancelářských budov. V poslední době se objevují vedle již standardních hydraulických podlahových systémů také ty stropní.

Náš systém je vhodný pro regulaci dvou, tří i čtyř trubkových systémů, díky kterým můžete v případě potřeby zároveň topit i chladit.

Kompatibilní s inteligentní domácností

Systém Danfoss Icon2™ je možné snadno propojit s produkty Danfoss Ally™ a lze jej ovládat pomocí aplikace Danfoss Ally, takže koncoví uživatelé mohou využívat všech výhod skutečně inteligentního systému vytápění a ovládat ho přímo ze svého chytrého telefonu.

Systém Danfoss Icon2™, je založen na protokolu Zigbee 3.0, který je nejrozšířenějším a nejrychleji se rozvíjejícím protokolem pro řešení inteligentních domácností, komunikuje stejným bezdrátovým jazykem jako nespočet dalších zařízení chytré domácnosti po celém světě.

Jednodušší instalace termostatů pomocí magnetů

Icon2™ navazuje na minimalistický, stylový design a použitelnost svého předchůdce, systému Icon™ a přidává nové funkce pro snazší instalaci. „Icon2™ představuje nové menší bezdrátové termostaty, které osloví nejen uživatele díky své zmenšené velikosti a elegantnímu designu, ale také instalatéry díky montáži pomocí magnetů,“ komentuje David Storner. S montáží pomocí magnetů mají instalatéři svobodu umístit termostaty, kamkoli chtějí. Stačí přitisknout magnet na zeď a pak na něj namontovat bezdrátový termostat.

Všechny tyto funkce přispívají ke snazší a bezproblémové instalaci. „Spolupracovali jsme s instalačními firmami, abychom zjistili, jaké byly nejzásadnější problematické body v procesu instalace, a řešili jsme je pomocí Danfoss Icon2™. Proto můžeme s jistotou říct, že s regulací podlahového vytápění Icon2™ jde vše rychleji,“ uzavírá David Storner.

Danfoss Icon2™ klíčové vlastnosti a výhody

snižuje náklady na vytápění až o 30 %

snadná instalace během 9 minut

unikátní řízení systémů vytápění a chlazení jedním pokojovým termostatem

automatické elektronické vyvážení celého systému

drátový a bezdrátový systém termostatů = dodatečná instalace

snadné nastavení teploty každé místnosti prostřednictvím dotykového displeje termostatu či mobilní aplikace vzdáleně

Google Home a Amazon Alexa kompatibilní = hlasové ovládání

uvedení do provozu pomocí mobilní aplikace včetně vyhotovení elektronického předávacího protokolu po otestování plné funkčnosti systému

směšování vstupní teploty systému dle aktuální potřeby místností

možnost plného integrování do Smart Home aplikací (např. Somfy)

funkce optimalizace pro tepelná čerpadla = dostatečný průtok pro odmražení tepelného čerpadla

vhodné pro dvou, tří i čtyř-trubkové systémy

plná servisní podpora – vyrobeno v Evropě

Více informací o regulaci Danfoss Icon2™

Máte doplňující otázky? Nebo chcete doporučit instalatéra, který vám systém namontuje a uvede do provozu?

Kontaktujte zákaznický servis: zakaznickyservis@danfoss.com, tel: +420 228 887 666