Retrofitní řešení pro stávající budovy se značkou BELIMO

Retrofitní řešení pro budovy není jen otázkou výměny starých akčních prvků a periférií. Je nutné změnit přístup, podívat se na tuto problematiku optikou současných požadavků a technologických možností.

Potřeba snížit spotřebu energií i ve stávajících budovách vyžaduje změnit přístup ke hledání řešení a využít nových možností. Netýká se to jen budov v České republice, ale ve všech státech, protože dostatek energií není samozřejmostí. Problém je mimo jiné i v tom, že moderní řešení aplikované do projektů technických zařízení budov, například vytápění, klimatizace, větrání, systémy pro odvod tepla a kouře, vnitřní rozvody vody atp., vyžadují mezioborový přístup k projektům, k řízení pracovních týmů, ke spolupráci realizačních firem. Nerespektovaní mezioborového přístupu neumožňuje využít všechny možnosti a někdy může být i příčinou pozdějších problémů. S tímto stavem se setkávají specialisté vedoucího výrobce TZB komponentů značky Belimo. Reakcí na stoupající poptávku po modernizaci a automatizaci budov, vznikla ve společnosti BELIMO sekce specializovaná právě na energetický retrofit stávajících budov. Ve skromnější formě již tak působí i specialisté české pobočky Belimo, když vzájemně propojují oborové specialisty a ukazují jim systémová opatření, řešení a výhody, kterých mohou dosáhnout.

„Na veletrhu ISH 2023 v březnu jsme představili některé produktové novinky. Osobně velmi silně vnímám potřebu jejich optimální integrace do systémů řízení aplikací TZB, nutnost bezpečné a rychlé komunikace mezi všemi součástmi systémů, získávání a zpracování provozních dat, měření veličin, aby bylo možné aplikace spolehlivě řídit a optimalizovat jejich energetickou efektivitu,“ říká Filip Hajšo, obchodní ředitel české pobočky Belimo. „Když srovnáme technickou úroveň nových systémů TZB a těch realizovaných před dvaceti a více lety, tak velmi zřetelně vidíme zásadní možnosti inovací. Modernizace však nevyžadují jen systémy vyloženě starých budov. Podílíme se na vypracování návrhů modernizací dokonce i u budov mladších. Nájemci nyní aktivněji vyhledávají budovy se sníženou energetickou náročností a tím zásadně ohrožují byznys některých majitelů budov. Naší nabídkou jim tak pomáháme, aby si svůj byznys udrželi. Není to však lehká a jednoduchá práce. Velmi záleží na tom, jak majitel budovy uvažuje, kam směřuje. Setkáváme se i s případy, kdy některá energeticky úsporná řešení realizovat nelze, neboť tomu brání například památková ochrana.“

O potřebě hydraulického vyregulování soustav se ve zvýšené míře hovoří již desítky let. V současnosti k tomu existují velmi dokonalé nástroje, technická řešení, a přesto se nutnost vyregulování musí neustále zdůrazňovat. Například Belimo nabízí komplexní možnosti, jak řešit vyregulování i s využitím měření spotřeby tepelné energie. „Belimo je nepopiratelně inovativní výrobce,“ říká Filip Hajšo. „Uvedli jsme na trh například Energy Valve, tlakově nezávislou regulační armaturu, regulující průtok teplonosné látky s ohledem na požadovaný výkon, měřící spotřebu tepelné energie a optimalizující práci oběhového čerpadla na základě řešení syndromu nízkého delta T. Několik let trvalo, než se nám podařilo toto řešení prosadit do projektů. A dnes po více než deseti letech? BELIMO tímto řešením, jako již v minulosti několikrát, nastavilo standardy, které se začínají objevovat v sortimentu ostatních výrobců. Nás to však tolik nemrzí a jsme rádi, že se náš obor inovuje a posouvá dál. Vývoj u Belimo samozřejmě neskončil, pokračuje dále. A je velmi motivující být mezi průkopníky, kteří mají vizi a posouvají obor HVAC dopředu. To samozřejmě pomáhá i prosazování našich produktů a služeb.“



A pokud jde o novinky v nabídce Belimo, tak jedním z nich je systém PDS pro větrání CHÚC, resp. produkty BELIMO, které lze pro dané řešení použít. „Koncept systému jsme již před několika lety představili našim technickým partnerům. Odpovídá normativním požadavkům, které jsou v současné době přijímány na Evropské úrovni a v jednotlivých členských státech, Českou republiku nevyjímaje,“ doplnil Filip Hajšo.