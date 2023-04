TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Správa a vyúčtování tepelné energie jednodušší než kdykoli předtím

Správa a vyúčtování tepelné energie jednodušší než kdykoli předtím

Společnost Belimo, přední výrobce pohonů klapek, regulačních ventilů a čidel pro vytápění, větrání a klimatizaci, spojuje světy „řízení energie“ a „certifikovaného měření a vyúčtování energie“. Nová řada energetických ventilů Belimo Energy Valve™ a měřičů tepelné energie integruje měření energie, regulaci energie a vyúčtování s podporou internetu věcí v jednom zařízení.

Nová řada výrobků reguluje, měří a monitoruje toky a spotřebu energie v systémech topení a chlazení s přímým rozúčtováním nákladů na základě IoT.

Nové měřiče tepelné energie Belimo jsou certifikovány podle normy EN1434/MID a jsou vybaveny pro přímé nebo vzdálené vyúčtování na bázi IoT. Jsou schváleny podle MID pro měření tepla v systémech s čistou vodou. Trvalé monitorování glykolu umožňuje eliminovat stav, kdy by glykol mohl nepříznivě ovlivnil odečty energie. U variant měřičů bez MID zajišťuje patentované automatické monitorování a kompenzace glykolu společnosti Belimo, že měření zůstává přesné bez ohledu na typ nebo koncentraci glykolu.

Energetický ventil Belimo Energy Valve™ okamžitě reguluje průtok (nezávisle na tlaku) a optimalizuje dodávku energie spotřebiteli. Univerzálností certifikovaného měřiče tepelné energie a vylepšeného ventilu Belimo Energy Valve™ vstupuje společnost Belimo do integrovaného řízení tepelné energie. Nabízí bezproblémovou a přímou integraci s BMS nebo s monitorovacími platformami založenými na IoT, s monitorováním na bázi IoT, nástroji pro zlepšování výkonu a fakturačními údaji. Funkce delta T manažeru, který je integrovaný v Belimo Energy Valve™, nepřetržitě měří teplotní spád a porovnává jej s uživatelem definovaným pevným limitem. Měření a řízení teplotního rozpětí mezi přívodem a zpátečkou u každého výměníku tepla je klíčem k zajištění co nejnižších nákladů na čerpací práci čerpadel. Naše integrovaná logika zabraňuje výskytu nízkých hodnot delta T na výměníku tepla při zachování požadovaného komfortu.

Ventil Belimo Energy Valve™ a měřiče tepelné energie lze integrovat skrze PoE. To umožňuje současné napájení zařízení a přenos dat prostřednictvím ethernetového kabelu. To zjednodušuje instalaci, zabraňuje chybám v zapojení a eliminuje potřebu místního napájení. Rozhraní NFC (Near Field Communication) umožňuje snadnou konfiguraci a údržbu přímo z chytrého telefonu.

Připojení ke cloudu Belimo nabízí nejen prodloužení záruky o dva roky na sedm let, ale celou řadu výhod. Díky udržování digitálního dvojčete energetického ventilu v cloudu mohou oprávnění uživatelé s daty přímo pracovat nebo mohou majitelé zařízení pověřit třetí stranu poskytováním fakturačních nebo dokonce analytických služeb.



