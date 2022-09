TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Prostorové jednotky firmy Belimo

Prostorové jednotky firmy Belimo

Společnost Belimo rozšiřuje svůj sortiment čidel o novou produktovou řadu pokojových jednotek, které budou uváděny na trh v průběhu několika příštích let. Je to poprvé, co společnost Belimo pronikne do viditelné oblasti v budovách s tak rozsáhlou produktovou řadou. První výrobky nové řady zahrnují aktivní a pasivní čidla a pasivní pokojové ovládací jednotky.