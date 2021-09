TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Měření a řízení energie je spolu s fakturací jednodušší než kdy jindy

Belimo spojuje světy „řízení energie“ a „certifikovaného měření a fakturace energie“. Nová řada BELIMO Energy Valves™ a měřičů teplené energie TEM integruje měření energie, řízení energie a fakturaci s podporou IoT do jednoho zařízení.



MID certifikovaná Belimo Energy Valve™ a Belimo měřiče tepla TEM umožňují transparentní řízení tepelné energie. Dva světy „kontroly energie“ a „certifikovaného měření a fakturace energie“ jsou sjednoceny do jediného zařízení. Nový sortiment Belimo, předního výrobce klapkových pohonů, regulačních ventilů a senzorů pro technologii vytápění, větrání a vzduchotechniky, měří, monitoruje toky a spotřebu energie v systémech vytápění a chlazení s přímým vyúčtováním nákladů založeným na IoT.

Nové měřiče tepelné energie Belimo TEM jsou certifikovány podle EN1434/MID a jsou vybaveny pro přímou, nebo vzdálenou fakturaci založenou na IoT. Jsou schváleny podle MID pro měření tepla v systémech čisté vody. Trvalé monitorování glykolu znamená, že alarm může být spuštěn, pokud je ve vodě přítomen glykol, což by jinak nepříznivě ovlivnilo energetické údaje. Pro měřiče bez MID certifikace je k dispozici patentované automatické monitorování a kompenzace glykolu, což vede k přesnému měření, bez ohledu na typ nebo koncentraci glykolu.

S certifikovaným měřičem tepelné energie, a vylepšeným energetickým ventilem EnergyValve™, vstupuje BELIMO do integrovaného řízení tepelné energie. Nabízí bezproblémovou a přímou integraci do BMS, nebo do monitorovacích platforem založených na IoT, unikátní nástroj pro zlepšení výkonu a poskytnutí fakturačních dat. Delta T manager integrovaný v energetickém ventilu Belimo EnergyValve™ nepřetržitě měří teplotní rozpětí a porovnává ho s uživatelem definovaným pevným limitem. Měření a řízení rozložení teploty mezi vstupem a výstupem z výměníku tepla je klíčem k zajištění nejnižších možných nákladů na čerpací práci čerpadel. Integrovaná logika zabraňuje výskytu syndromu nízkého delta T na výměníku tepla, a to při zachování požadovaného výstupního výkonu.

Energetický ventil Belimo EnergyValve™ a měřiče tepelné energie TEM lze integrovat pomocí PoE. To umožňuje napájení zařízení, a současné přenášení dat pomocí ethernetového kabelu. To zjednodušuje instalaci, zabraňuje chybám kabeláže a eliminuje potřebu místního napájení. Rozhraní NFC (Near Field Communication) umožňuje snadnou konfiguraci a údržbu přímo ze smartphonu. Připojení na cloud Belimo nabízí nejen prodloužení záruky o dva roky až na sedm let, ale také celou řadu výhod. Udržováním digitálního dvojčete energetického ventilu v cloudu mohou oprávnění uživatelé volně komunikovat s daty přímo, nebo vlastníci zařízení mohou autorizovat třetí stranu k poskytování fakturační, nebo dokonce analytické služby.



