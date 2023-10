TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Hydraulické vyvažování otopných systémů = efektivní vytápění pro domácnosti

Rostoucí náklady na energie mají mimo jiné velký vliv na chování spotřebitelů při vytápění: O to důležitější je, aby topný systém pracoval efektivně. Hydraulické vyvažování v tomto případě nabízí účinné řešení, které může zvýšit účinnost stávajícího topného systému až o 15 procent. Díky segmentaci množství energie v budovách lze místnosti zásobovat přesně podle poptávky. To, co v tomto smyslu platí pro radiátory, platí i pro plošné otopné systémy. Protože realizace vyžaduje v případě široce rozvětvených stávajících systémů mnoho času a úsilí, usnadňují tento složitý pracovní proces kvalitní vyvažovací a měřicí ventily.