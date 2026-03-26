Chytré monitorování klimatických veličin v budovách je snadné: nové online záznamníky dat od Testo
Chytré monitorování klimatických veličin v budovách je snadné: nové online záznamníky dat od Testo
Nové online záznamníky dat Testo jednoduše zajišťují maximální bezpečnost produktů v souladu s předpisy. S připojením k testo Saveris Cloud jsou manuální procesy minulostí – monitorování, upozornění a dokumentace jsou automatizovány.
Moderní řešení pro kontrolu vnitřního klimatu
Online záznamníky údajů řady Testo (160, 162, 164) představují moderní přístup k monitoringu klimatických podmínek v budovách. Tyto kompaktní přístroje umožňují kontinuální měření a dokumentaci teploty a vlhkosti vzduchu s možností vzdáleného přístupu k naměřeným datům. Jejich instalace v kancelářských, zdravotnických, vzdělávacích či skladovacích prostorech poskytuje cenné informace o kvalitě vnitřního prostředí v reálném čase. Záznamníky automaticky ukládají data do cloudového úložiště, což eliminuje nutnost manuálního sběru informací a umožňuje okamžitou analýzu trendů.
Dopad klimatu na zdraví a produktivitu
Správné vnitřní klima má zásadní vliv na zdraví a pohodu osob pobývajících v budovách. Optimální teplota (zpravidla 20–22 °C) a relativní vlhkost (40–60 %) snižují výskyt respiračních onemocnění, alergiích a únavy. Naopak příliš vysoká nebo nízká teplota, stejně jako nevhodná vlhkost, negativně ovlivňují koncentraci, kognitivní funkce a pracovní výkonnost. Studie prokázaly, že zaměstnanci v optimálním klimatickém prostředí dosahují vyšší produktivity a vykazují nižší nemocnost. Monitorování těchto parametrů je proto nejen otázkou komfortu, ale i investicí do zdraví a efektivity.
Praktické aplikace a výhody
Systémy Testo nacházejí uplatnění v nejrůznějších typech budov – od školských zařízení, kde kvalitní vzduch podporuje učení, přes zdravotnická zařízení, kde je kontrola klimatu kritická, až po kancelářské a průmyslové objekty. Automatické upozornění při překročení stanovených limitů umožňuje rychlou reakci a nápravu problémů. Dlouhodobé záznamy slouží jako podklady pro optimalizaci vytápěcích a klimatizačních systémů, vedoucí k úsporám energií a snížení provozních nákladů. Záznamníky jsou tedy nástrojem pro prevenci zdravotních rizik, zvyšování kvality prostředí i pro racionální hospodaření s energií.
Společnost Testo vytvořila řešení, které zbavuje odpovědné pracovníky pracovního vytížení a tlaku: nové online záznamníky dat testo 160, testo 162 a testo 164 automatizují celý proces monitorování a zajišťují spolehlivou efektivitu.
Automatizované procesy díky cloudu a propojení s aplikací
Celý monitorovací systém se skládá z testo Saveris Cloudu, připojených záznamníků a aplikace testo Smart. A takto to funguje: naměřená data se automaticky a kompletně zaznamenávají a dokumentují v cloudu, ve kterém jsou kdykoliv a odkudkoliv přístupná a analyzovatelná – přes mobilní telefon, tablet nebo počítač. Pro používání tohoto systému je vyžadována placená licence Testo Data Monitoring.
Přístup do cloudu se všemi naměřenými daty mají uživatelé rovněž přes přidruženou aplikaci testo Smart, ve které lze také velmi snadno konfigurovat záznamníky dat.
Při překročení mezní hodnoty se okamžitě spustí alarm – odpovědné osoby jej obdrží e-mailem nebo jako push notifikace.
Díky automatizaci jsou časově náročné manuální postupy minulostí. S minimálním úsilím mají uživatelé 100% kontrolu nad bezpečností svých výrobků.
Spolehlivé, efektivní a flexibilní
Online záznamníky dat jsou k dispozici celkem ve dvanácti provedeních. Pro každou aplikaci se najde to správné řešení. Různé záznamníky dat lze také vzájemně kombinovat a integrovat do cloudu.
- testo 160: automatické monitorování teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení a UV záření
Tento nenápadný online záznamník dat patří k cenově dostupnějším záznamníkům. Je k dispozici ve třech provedeních: testo 160 T s integrovaným teplotním senzorem, testo 160 TH s integrovaným teplotním a vlhkostním senzorem a testo 160 E s možností připojení dvou externích senzorů (pro teplotu, vlhkost, intenzitu osvětlení a UV).
- testo 162: automatické monitorování teploty, vlhkosti, tlaku a CO2
Online záznamník dat s certifikací HACCP disponuje displejem pro kontrolu naměřených hodnot. Je k dispozici v sedmi provedeních: s integrovanými sondami, s možností připojení externích NTC nebo TC sond, pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a CO2.
- testo 164: automatické monitorování teploty a relativní vlhkosti
Mini online záznamník dat s nenápadným designem a mnoha výhodami: lze jej použít i tam, kde není k dispozici bezdrátová síť, výdrž baterie je osm let a je certifikován podle HACCP a NSF. Záznamník dat se připojí ke Gateway stisknutím tlačítka. Mini záznamník dat je k dispozici ve třech provedeních a Gateway je také ve dvou provedeních: s WLAN nebo Ethernet.
Nové online záznamníky dat testo 160, testo 162 a testo 164 a kompatibilní příslušenství jsou nyní k dostání u specializovaných prodejců nebo přímo u Testo na www.testo.cz.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...