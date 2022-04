TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Praktické řešení vytápění je zpět. RADIK COMBI VK opět v sortimentu značky KORADO

Od února letošního roku bylo do prodejního sortimentu společnosti KORADO a.s. opět začleněno speciální deskové otopné těleso RADIK COMBI VK. Jedná se o jedinečné konstrukční řešení, které umožňuje provozovat otopné těleso ve dvou režimech vytápění.

Model RADIK COMBI VK je deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT. Jedná se o horizontální otopné deskové těleso se zabudovaným vnitřním rozvodem a vloženým regulačním ventilem s přípravou (vnější závit M30×1,5) na montáž termostatické hlavice. Svou konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky. Těleso RADIK COMBI VK primárně umožňuje pravé spodní připojení na rozvod otopné soustavy a zároveň je upraveno pro instalaci elektrické topné tyče (obr.1).

Ve výsledku dostáváme deskové otopné těleso pro kombinované vytápění (teplá voda-elektřina), které lze, například v přechodném období, kdy nebývá teplovodní otopná soustava v provozu, využít jako samostatně sloužící topný prvek (obr. 2).



Návrh deskového otopného tělesa RADIK COMBI VK, z hlediska připojení na teplovodní otopnou soustavu, má zcela standardní postup a pravidla jako při návrhu otopných těles RADIK v provedení VENTIL KOMPAKT zařazených do běžného sortimentu. V základní výbavě je odvzdušňovací a zaslepovací zátka, regulační ventil s možností přednastavení průtoku s plastovou krytkou a potřebný počet navrtávacích konzol. Aktuálně je těleso nabízeno v typu 22 ve výšce 600 mm a v pěti délkách (800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600 mm).

Elektrická topná tyč není součástí běžné dodávky otopného tělesa RADIK COMBI VK. Důvodem je možnost zákaznické volby jejího tepelného výkonu. Tato volba je však omezena dodržením maximálního povoleného výkonu elektrické topné tyče stanoveného pro konkrétní typ a rozměr tělesa (tab. 1). Pro bezproblémový provoz a splnění deklarovaných vlastností doporučujeme použití elektrické topné tyče z nabídky společnosti KORADO a.s., které svou konstrukcí a funkcionalitou odpovídá požadavkům kombinovaného provozu spolu s deskovým otopným tělesem RADIK COMBI VK.

RADIK COMBI VK Tepelný výkon otopného tělesa [W] pro 75 / 65 / 20 [°C]

Maximální povolený výkon elektrické topné tyče [W] Výška H [mm] Délka L [mm] 800 1 000 1 200 1 400 1 600 600 1 317 1 646 1 975 2 304 2 634 700 900 1 000 1 200 1 200

Tab. 1 RADIK COMBI VK – tepelné výkony

V praxi to znamená, že při objednání tělesa RADIK COMBI VK je navíc zapotřebí objednat výkonově odpovídající elektrickou topnou tyč (EL.07), která je vybavena integrovaným teplotním spínačem, teplotní pojistkou proti přehřátí a připojovacím kabelem (1,5 m) pro připojení na pevný elektrický rozvod do instalační krabice. Kromě toho nabízíme doplňkové příslušenství pro zapojení a regulaci elektrického topného tělesa. Jedná se o síťovou vidlici (VS1) do běžné elektrické zásuvky, která umožňuje pouze zapnutí a vypnutí topného tělesa se signalizací provozu. Dále pak síťovou vidlici s regulátorem teploty (RE10A), která kromě vypnutí a zapnutí se signalizací provozu umožňuje také provoz dle nastavené teploty vzduchu v místnosti. Doporučené příslušenství k RADIK COMBI VK včetně objednacích kódů (obr. 3).

Elektrická topná tyč bez regulátoru Regulátor teploty RE10A Síťová vidlice VS1 Z-KT7-XXXX-10 Z-SKV-0004 Z-SKV-0002

Obr. 3 RADIK COMBI VK – doplňkové příslušenství

Elektrickou topnou tyč doporučujeme instalovat současně s montáží otopného tělesa. Instalaci a výměnu elektrické topné tyče smí provádět pouze odborná firma s odpovídajícím oprávněním. Před uvedením otopného tělesa do elektrického provozu doporučujeme uzavřít regulační ventil otopného tělesa a zkontrolovat, zda je otopné těleso důkladně odvzdušněno.

Největší český výrobce otopných těles firma KORADO nabízí širokou řadu deskových radiátorů s názvem RADIK. Tato tělesa jsou vyráběna v jedno-deskovém, dvou-deskovém a tří-deskovém provedení. Výsledný tepelný výkon tělesa RADIK závisí na jeho typu, rozměrech a teplotním spádu (t1/t2/ti) otopné soustavy, ve které je instalováno. Hodnoty výkonů otopných těles pro odlišné teplotní spády jsou uvedeny na www.korado.cz a vycházejí z měření prováděných v akreditované zkušebně podle normy EN 442.

