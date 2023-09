TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Dokonalá souhra – otopné těleso a tepelné čerpadlo

Dokonalá souhra – otopné těleso a tepelné čerpadlo

Společnost KORADO od září uvádí na trh nový typ otopného tělesa RADIK V-POWER, které je určeno pro tepelná čerpadla. Otopné těleso dokáže zvýšit tepelný výkon až o 60 %.

V současné době moderní způsob vytápění představují tepelná čerpadla, která fungují při nízkých teplotách v otopné soustavě. Společnost KORADO se proto zaměřila na vývoj otopného tělesa, které umí pracovat s nízkými teplotami. Při zakoupení tepelného čerpadla se může stát, že stávající otopná tělesa neposkytnou očekávaný efekt tepelné pohody, respektive nepředají dostatek tepla. Technologové v laboratořích KORADO zkoušeli různé varianty, jak výkon zvýšit.

Nové těleso, s názvem RADIK V-POWER má uvnitř zabudovaný autonomní regulátor a je možné ho napojit na stávající otopnou soustavu. Ovládání je velmi jednoduché, pomocí jednoho tlačítka lze zvolit až pět stupňů intenzity a zároveň ovládat zapnutí a vypnutí ventilátorů. Předností otopného tělesa je možnost zvýšení tepelného výkonu o 60 %. Ve srovnání s podlahovým vytápěním ventilátory výrazně zkracují fázi nahřívání a rychleji zajistí tepelný komfort a pohodu. Každý ventilátor má spotřebu pouhý 1 W a je téměř nehlučný, hodí se tedy do jakékoliv místnosti.

Stisknutím ovládacího tlačítka se otopné těleso jednoduše přepne do režimu chlazení. V horkých letních měsících tak dokáže díky ventilátorům vhánět do místnosti chladný vzduch. V režimu dochlazování umí pracovat s chladnější vodou, kterou některé druhy tepelných čerpadel dokáží dodávat do otopné soustavy pro dochlazování budovy. Vše je navíc řízeno automaticky, díky snímačům teploty systém reaguje na změny požadované teploty a svoje parametry přenastaví.

Další novinkou na trhu je přídavný modul s ventilátory RADIK V-POWER SET. Jeho jedinečná konstrukce umožňuje dodatečnou instalaci na otopná tělesa KORADO. SET obsahuje ventilační jednotku, snímače teploty, napájecí konektor s adaptérem, čelní desku a příslušenství pro montáž na stávající otopné těleso. Můžete také doobjednat prodlužovací kabel. Anebo objednat boční kryty, díky kterým změníte celkový vzhled otopného tělesa za pár minut. Samozřejmostí je výběr z více než 200 barevných odstínů. Není tedy nutné měnit celé otopné těleso, v případě potřeby zvýšení výkonu stačí SET jednoduše instalovat na stávající otopné těleso KORADO typ 22.



RADIK V-POWER RADIK V-POWER