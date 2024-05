TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Češi mají stále větší zájem o tepelná čerpadla. Důvodem jsou vysoké ceny energií

Obliba tepelných čerpadel v Česku podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) stále roste. Nejvýrazněji však v posledních dvou letech. Důvodem jsou především zvyšující se ceny energií i plánovaný zákaz prodeje některých kotlů a kamen. Pro domácnosti i firmy proto tepelná čerpadla představují efektivní, udržitelné, a především úsporné vytápění. Do nedávné doby však byla spojována především s podlahovým vytápěním. Dnes však díky moderním technologiím nachází dokonalé spojení i s doposud neprávem opomíjenými radiátory.

Poptávka po tepelných čerpadlech roste každým rokem. Za letošní první pololetí se jimi vybavilo zhruba 40 tisíc českých domácností i firem, což je zhruba 60 procentní nárůst oproti roku 20221. „Na tuzemský trh bylo za posledních 13 let dodáno 265.000 tepelných čerpadel. Většina z nich však až v loňském roce,“ uvádí Karel Kincl, produktový manažer společnosti Enbra, který předpokládá, že se o ně bude zájem stále zvyšovat. Se zvyšující se poptávkou pracuje i Unijní plán REPower EU, který počítá s 20 procentním nárůstem dodaných tepelných čerpadel v Evropě ročně. Komora obnovitelných zdrojů energie je však v predikci pro Česko o něco konzervativnější.

Loňský boom v objednávkách tepelných čerpadel podle ministerských dat pokračuje i letos. Důvodem jsou podle odborníků především turbulentní změny cen energií. Určitý vliv má i zákaz prodeje některých neekologických kotlů a kamen na tuhá paliva.

Radiátory, které vyvrací zažité předsudky

Zvýšenou poptávku po tepelných čerpadlech neprojevují pouze majitelé novostaveb, nýbrž i majitelé starších nemovitostí, ve kterých jsou v drtivé většině otopné systémy s radiátory. Dlouhodobě byla tepelná čerpadla spojována výhradně s podlahovým vytápěním a otopný systém s radiátory byl vnímán jako méně vhodný. Mnohdy se totiž stávalo, že se tepelná pohoda snížila v důsledku nedostatečného výkonu otopných těles, protože se vytápění prostřednictvím kotle na fosilní paliva plánovalo na vysokou teplotu v malých radiátorech. Tepelná čerpadla však pracují s mnohem nižší teplotou vody, a proto je při výměně starého kotle vhodnější investovat i do moderních nízkoteplotních radiátorů, které představují ideální spojení s tepelným čerpadlem. „Speciální otopná tělesa umožňují instalaci na stávající otopný systém a pomocí integrovaných ventilátorů dokážou tepelný výkon zvýšit až o 60 %. Díky tomu zajistí dostatečnou tepelnou pohodu i v rámci nízkoteplotního otopného systému,“ popisuje nový model radiátoru RADIK V-POWER Luboš Rydlo, produktový specialista ze společnosti KORADO. „Ve srovnání s podlahovým vytápěním nebo s běžným radiátorem ventilátory výrazně zkracují fázi nahřívání a rychleji zajistí tepelný komfort a pohodu,“ doplňuje Rydlo. Každý ventilátor má spotřebu pouhý 1 W a je velmi tichý. Při 3. stupni výkonu dosahuje maximálně 27 decibelů a díky tomu je při běžném provozu v domácnosti téměř nehlučný.

Nové radiátory bez rekonstrukce

Majitelé starších nemovitostí mohou bez obav vyměnit neekologický kotel za tepelné čerpadlo, aniž by je čekala složitá rekonstrukce otopné soustavy. Existuje totiž velmi rychlá možnost, jak si vylepšit stávající radiátory bez složité a finančně náročné rekonstrukce. Předpokladem je však to, že vlastní starší typy těles KORADO. Ty se totiž mohou rozšířit o unikátní sadu RADIK V-POWER SET, která díky své konstrukci umožňuje dodatečnou instalaci na stávající topná tělesa. „Tato sada je plně kompatibilní s dříve používanými otopnými tělesy RADIK s délkou do 2 000 mm a typem 22 (hloubkou 100 mm),“ vysvětluje možnost rychlé inovaci radiátorů Luboš Rydlo. Součástí setu jsou všechny potřebné komponenty, které zajišťují bezproblémovou montáž a okamžitý provoz, včetně nové čelní desky, aby renovace radiátoru byla kompletní. Vybírat je možné také ze široké palety barev. V současné době je k dispozici více jak 200 druhů barevných odstínů.

Ani léto a vysoké teploty nezaskočí

Podle posledních průzkumů je průměrná globální teplota až o 1,03 °C vyšší, než byla na konci 19. století. Mnoho domácností tak často hledají možnosti, jak v horkém letním počasí místností zchladit. To mohou zajistit některá tepelná čerpadla, která umožňují dodávat do otopné soustavy chladnou vodu a radiátor s ventilátory místnosti dokáže dochlazovat. „Ovládání topení či chlazení je velmi snadné. Na ovládacím panelu se stisknutím tlačítka přepne žádoucí režim,“ vysvětluje funkce radiátoru RADIK V-POWER Luboš Rydlo. V případě horkého počasí se prostřednictvím ventilátorů vhání do místnosti chladný vzduch. „V režimu dochlazování umí radiátor pracovat s chladnější vodou, kterou některé druhy tepelných čerpadel dokážou dodávat do otopné soustavy pro dochlazování budovy,“ říká Luboš Rydlo. Díky integrovaným snímačům teploty jak radiátoru, tak i okolního prostředí, je celý systém zcela bezobslužný a automatický.

