TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Česká firma přichází s řešením radiátorů pro tepelná čerpadla. Jejich účinnost potvrzuje studie UCEEB ČVUT

Česká firma přichází s řešením radiátorů pro tepelná čerpadla. Jejich účinnost potvrzuje studie UCEEB ČVUT

České domácnosti se z důvodu úspor a snahy o snížení škodlivých emisí uchylují k vytápění tepelnými čerpadly. Tento nízkoteplotní zdroj tepla však se staršími radiátory mnohdy nepracuje efektivně. Na trhu se ale nyní objevují inovativní modely otopných těles českého výrobce KORADO, které dokážou využít výhod tepelných čerpadel a přinést tak úsporu.

Celosvětová snaha o snižování emisí se projevuje také ve vytápění. Mnoho odborníků, včetně Evropské spotřebitelské organizace (BCEU), nedoporučuje k vytápění plynové kotle a zároveň upozorňuje, že není vhodné se spoléhat ani na možné budoucí technologie, jako jsou vodíkové kotle. „Miliony spotřebitelů v Evropě dnes při vytápění svých domovů spoléhají na fosilní paliva, jako je plyn. Problém je v tom, že ty jsou silně znečišťující,“ připomíná šéfka organizace Monique Goyens. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že fosilní paliva vystavují spotřebitele kolísavým cenám energie.1

Organizace ve čtyřech evropských zemích včetně České republiky provedla studii, v níž porovnává různé druhy zdrojů tepla využívající nefosilní paliva, a došla k jasnému výsledku. Prim podle ní budou hrát tepelná čerpadla ve spojení s vyšší energetickou účinností domů. I přes možné zvýšení cen elektřiny v budoucnu má být vytápění tepelnými čerpadly nejvýhodnější variantou.2

Ne vždy si čerpadlo rozumí se starými radiátory

Tepelná čerpadla zpravidla ohřívají vodu v otopné soustavě na nižší teplotu než kotle na plyn a tuhá paliva. K dosažení úspor a zároveň udržení tepelného komfortu je proto třeba zohlednit i výkon radiátorů v otopné soustavě tepelného čerpadla. „Stává se, že po instalaci tepelného čerpadla stávající radiátory neposkytují očekávaný tepelný výkon, tedy že nepředají dostatek tepla,“ upozorňuje Luboš Rydlo, produktový specialista ze společnosti KORADO, která je předním českým výrobcem otopných těles.

Aby majitel domu plně využil výhod, jež mu nízkoteplotní zdroj nabízí, musí zvážit, zda je stávající otopný systém vhodný. I staré radiátory ve spolupráci s čerpadlem dům vytopí, je ale nutné zvětšit jejich teplosměnné plochy. V praxi to dosud znamenalo například přesunout větší stávající radiátory do menších místností v domě a zbylé vyměnit. To už teď ale není potřeba, na trh se totiž konečně dostávají elegantnější a efektivnější řešení.3

Česká firma přichází s inovativním řešením

S jedním takovým přišla společnost KORADO, jež je předním českým výrobcem radiátorů a otopných těles. Vyvinula produkt RADIK V-POWER SET, který lze nainstalovat na původní radiátory KORADO typ 22. Speciální set opatřený ventilátory se namontuje na stávající radiátor, čímž se nejen výrazně zvýší jeho výkon, ale také získá moderní vzhled.4

„Sada obsahuje ventilační jednotku, snímače teploty, napájecí konektor s adaptérem, čelní desku a příslušenství pro montáž na stávající otopné těleso. Lze také objednat boční kryty a prodlužovací kabel. Samozřejmostí je výběr z více než 200 barevných odstínů,“ popisuje produktový specialista společnosti Luboš Rydlo.

Novinka vyřeší problém se staršími radiátory, potvrdil výzkum UCEEB ČVUT

Účinnost inovativního řešení otestovala studie Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze na případu konkrétního bytového domu v Praze 6. Výzkumníci zkoumali změny výkonu otopných těles při výměně zdroje tepla na nízkoteplotní, jako je tepelné čerpadlo nebo moderní kondenzační kotel.

Výpočty se týkaly cihlového činžáku z 50. let se třemi nadzemními a jedním nevytápěným podzemním podlažím, který zahrnoval celkem 12 bytů. Prioritou v době výstavby bylo využívat centrální vytápění, přičemž jako otopná tělesa sloužily litinové radiátory. Počítalo se s vysokoteplotními zdroji tepla na tuhá paliva. Studie ve svých výpočtech nicméně počítala s již modernizovaným zdrojem tepla a otopnou soustavou běžnou v posledních dvaceti letech tvořenou tělesy KORADO RADIK KLASIK typ 22 s výškou 60 cm pracujícími s teplotním spádem 65/52 °C.

Uvažovaná výměna zdroje tepla za nízkoteplotní znamená snížení teplotního spádu soustavy na 55/45 °C. Výzkumníci zjistili, že při venkovní teplotě −12 °C při sníženém teplotním spádu klesá výkon stávajících otopných těles o 28 procent. To znamená, že v bytových jednotkách dochází ke snížení tepelného komfortu.

Řešení v podobě doplnění původních deskových radiátorů o sestavu V-POWER SET přináší podle studie zvýšení jejich výkonu o 31 procent oproti stavu bez sestavy. „Osazením sestavy RADIK V-POWER SET na stávající tělesa bude dosaženo výkonu téměř shodného s původním výkonem deskového otopného tělesa před změnou zdroje. Rozdíl proti tepelné ztrátě místnosti je menší než 6 procent. Z pohledu vytápění se jedná o zanedbatelný rozdíl,“ konstatují autoři studie.

Autoři berou v potaz také spotřebu elektřiny ventilátorů, které sada obsahuje. Průměrný příkon u větších sestav činí okolo 9 W na těleso, což za 220 dní dlouhé otopné období znamená spotřebu menší než 20 kWh. V aktuálních cenách za kWh vyjde provoz ventilátorů na zhruba 75 korun.

Nová otopná tělesa na míru čerpadlům

Vzhledem k rostoucí oblibě tepelných čerpadel vyvinulo KORADO rovněž radiátor RADIK V-POWER přesně na míru nízkoteplotním zdrojům. Z různých testovaných možností, jak zvýšit výkon radiátoru při nižším teplotním spádu, se jako nejlepší varianta ukázalo osadit jeho horní část ventilátory s řídicí jednotkou. Díky zabudovanému autonomnímu regulátoru systém reaguje na změny teplot a automaticky přenastaví své parametry.

KORADO takto zvýšilo tepelný výkon radiátoru až o 60 procent bez výrazně vyšší spotřeby elektrické energie. Ventilátor totiž spotřebuje pouze 1 W a je takřka nehlučný. „Ve srovnání s podlahovým vytápěním nebo s běžným radiátorem ventilátory výrazně zkracují fázi nahřívání a rychleji zajistí tepelný komfort a pohodu,“ vysvětluje výhody novinky Luboš Rydlo.

Nový model otopného tělesa navíc dokáže v horkých letních dnech vhánět do místnosti chladný vzduch. „V režimu dochlazování umí radiátor pracovat s chladnější vodou, kterou některé druhy tepelných čerpadel dokážou dodávat do otopné soustavy pro dochlazování budovy v teplých dnech. Radiátory tak budou zajišťovat příjemný komfort nejen v zimě, ale i v létě,“ doplňuje Rydlo.

Stát výměny starých kotlů za tepelná čerpadla a nové radiátory podporuje a lidem nabízí dotace v rámci programů jako Nová zelená úsporám. „Rozšíří se dostupnost pro více domácností, cesta k penězům se zjednoduší a program nově nabídne prostředky i na výměnu nejstarších plynových kotlů za tepelná čerpadla a související výměny radiátorů,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

1 www.beuc.eu/press-releases/goodbye-gas-heat-pumps-will-be-cheapest-green-heating-option-consumers

2 www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-111_consumer_cost_of_heat_decarbonisation_-_report.pdf

3 vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/24751-mohu-instalovat-tepelne-cerpadlo-ke-stavajicim-radiatorum

4 www.korado.cz/radiator-vhodny-pro-tepelna-cerpadla#block-91