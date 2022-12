TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Mohu instalovat tepelné čerpadlo ke stávajícím radiátorům?

Mohu instalovat tepelné čerpadlo ke stávajícím radiátorům?

Než se rozhodnete pro tepelné čerpadlo do stávajícího domu, ověřte si, že to s vašimi radiátory půjde. Orientační test lze provést položením ruky na radiátor v zimě.

Jedna z nejčastějších obav těch, kteří uvažují o instalaci tepelného čerpadla do své stávající otopné soustavy s radiátory je ta, zda bude mít tepelné čerpadlo vysokou účinnost, respektive vysoký topný faktor. Jednoduše řečeno, zda se vyplatí. Tato obava je plně na místě. Každý potenciální zájemce o tepelné čerpadlo má zpravidla za sebou několik desítek hodin přemýšlení, sledování zpráv v médiích, rozhovorů se zástupci dodavatelů tepelných čerpadel aj. a tak ví, že pro vysokou energetickou efektivitu provozu tepelného čerpadla je důležitá co nejnižší provozní teplota otopné vody přiváděné do radiátorů.



Obr. Ranní čas v zimě je pro orientační posouzení vhodnosti stávající otopné soustavy pro energeticky efektivní provoz tepelného čerpadla nejvhodnější (Foto: autor) Obr. Ranní čas v zimě je pro orientační posouzení vhodnosti stávající otopné soustavy pro energeticky efektivní provoz tepelného čerpadla nejvhodnější (Foto: autor)

A tak se lidé občas setkávají s názorem, že bez nízkoteplotního podlahového vytápění nemá tepelné čerpadlo smysl. Tento obecně šířený omyl je nutné neustále vyvracet a každý, kdo má v bytě radiátory, má velmi jednoduchou možnost si vhodnost pro využití tepelného čerpadla ověřit. Zvláště nyní v zimě, když jsou venku nízké teploty. Čím jsou nižší, tím pro test lépe.

Jak určit teplotu otopné vody?

Pochopitelně, existují fyzikálně přesné metody s využitím teploměru. Někdo má možnost teplotu otopné vody na výstupu z kotle změřit příložným teploměrem. Někomu i po mnoha letech provozu teploměr na kotli stále funguje, někomu ne. A někdo ani neví, co ty „budíky“ na kotli ukazují.



Obr. Sdružený teploměr – tlakoměr na kotli ukazuje cca 40 °C. Je to však skutečná teplota otopné vody, která jde do radiátorů? Pro laika je jistější teplotu otopné vody testovat přes teplotu radiátoru. (Foto: autor) Obr. Sdružený teploměr – tlakoměr na kotli ukazuje cca 40 °C. Je to však skutečná teplota otopné vody, která jde do radiátorů? Pro laika je jistější teplotu otopné vody testovat přes teplotu radiátoru. (Foto: autor)

V případě kotlů na pevná paliva může být problém s určením teploty v tom, že jsou vybaveny tzv. kotlovým okruhem pro ochranu kotlů proti korozi ze spalin. Pak teplota otopné vody odváděné do radátorů nemusí být změřena na správném místě.

Problémem může být, pokud teplota otopné vody vystupující z kotle není řízena ekvitermně, což bylo běžné právě u starších a jednodušších kotlů ve stávajících domech a pak může být v podstatě celoročně i stejná. Tepelný výkon radiátorů je řízen jen pomocí termostatických ventilů na radiátorech.

Pro orientační a laické posouzení teploty otopné vody lze považovat za vhodné místo horní části radiátoru, přibližně uprostřed jeho délky.

Kdy posoudit teplotu otopné vody?

O vhodnosti stávajících radiátorů pro tepelné čerpadlo rozhoduje teplota a ta se musí zjistit ve správném stavu otopné soustavy.

Výkon vytápění se dimenzuje na tzv. výpočtovou venkovní teplotu, která je různá pro různé regiony. Nejčastěji jde o venkovní teploty −12 °C, −15 °C nebo −18 °C. Čím blíže bude skutečná venkovní teplota při vašem orientačním zjišťování teploty otopné vody v radiátoru výpočtové, tím větší jistotu pro uplatnění tepelného čerpadla získáte. Obecně platí, že nejnižší venkovní teplota bývá v ranních hodinách.



Obr. Pokud jsou venku dostatečně podnulové teploty, není nutné kvůli testu vstávat brzy ráno, jak ukazuje snímek z domácí meteostanice. Venkovní teplota −4,4 °C je pro provedení testu dostačující. (Foto: autor) Obr. Pokud jsou venku dostatečně podnulové teploty, není nutné kvůli testu vstávat brzy ráno, jak ukazuje snímek z domácí meteostanice. Venkovní teplota −4,4 °C je pro provedení testu dostačující. (Foto: autor)

Předpověď počasí na nejbližší dny je pro test příznivá. Takže sledujte předpověď počasí, ať vhodný termín nepromeškáte. Vzhledem k tepelné akumulaci stavebních konstrukcí a skutečnosti, že jde jen o orientační test, není přesný čas testu rozhodující.

V jakém provozním stavu teplotu ověřit?

Podmínkou úspěchu je rovnoměrný provoz vytápění. Neměli byste ověřování teploty otopné vody provádět během případného ranního roztápění kotle nebo během nočního útlumu. Možnost využití těchto provozních režimů s tepelným čerpadlem je velmi omezena. Pokud uvažujete o tepelném čerpadle s optimálním výkonem a chcete od něj nejvyšší provozní topný faktor, tak na výrazné noční útlumy a ranní zátopy běžné u kotle rovnou zapomeňte.

Pokud využíváte kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, tak byste teplotu otopné vody přes radiátor měli ověřovat až po zátopu. Lze předpokládat, že to bude asi jednu hodinu pro roztopení kotle na plný výkon a po najetí kotle na aktuálně rovnoměrný výkon.

Pokud máte kotel automatický, jak na pevná paliva, tak na plyn, elektřinu, vypněte na den, kdy budete teplotu otopné vody ověřovat, noční či i denní útlum, pokud je v programovatelném termostatu nastaven. Nechte otopnou soustavu pracovat co nejvíce rovnoměrně.

U kotle elektrického si dejte pozor, aby jeho provoz nebyl v době testu blokován signálem HDO. Většinou se blokování pozná tak, že na kotli nesvítí signálka u nápisu HDO.

A pokud máte kotel s ekvitermní regulací, jste na tom nejlépe. Pokud v ní nemáte naprogramovány útlumy, které by bylo třeba zrušit, nechte nastavení tak, jak je.

Jak posoudit teplotu?

Pro orientační test není vůbec nutné něco měřit teploměrem. Plně postačí dlaň vaší ruky.



Obr. Ruku lze použít pro orientační test teploty do cca 51 °C. (Foto: autor) Obr. Ruku lze použít pro orientační test teploty do cca 51 °C. (Foto: autor)

Běžná teplota lidského těla se pohybuje okolo 35 až 37 °C. Tuto teplotu při dotyku s povrchem radiátoru v podstatě nebudete nijak negativně vnímat. Nepůjde ani o chlad, ani o teplo. Takto nízká teplota otopné vody vám však s největší pravděpodobností k vytápění tepelným čerpadlem stačit nebude.

Vyšší teplotní hranicí, kterou už vnímat budete, se u kovových lakovaných povrchů, což je právě radiátor, nachází okolo teploty 43 °C. Radiátor vás bude do dlaně silně hřát, ale mělo by být možné na něm ruku udržet bez bolesti po dlouhou dobu i několika hodin. Samozřejmě, je to i individuálně odlišné. Trochu jinak bude teplotu vnímat dlaň zvyklá na manuální práci s nástroji a jinak dlaň člověka pracujícího jen duševně.

Při dotyku dlaně s radiátorem s teplotou 48 °C již bolest cítit budete, ale na dlani by vznikly popáleniny až za cca 10 minut.

Teplotu 51 °C, při které začnou vznikat popáleniny za 1 minutu, lze poznat poměrně dobře. Při dotyku budete nejprve cítit, že radiátor je opravdu horký, za pár sekund se dostaví bolest, ale stále je dost času na oddálení ruky, abyste se nepopálili.

Testujte teplotu radiátoru opatrně a s vaší odolností vůči bolesti to nepřehánějte! Na začátku zkuste jen rychlý a krátký dotyk prstem.

Závěr

Pokud uvažujete o tepelném čerpadlu, které je schopné při venkovních teplotách okolo −15 °C dodávat otopnou vodu o teplotě cca 60 °C a pokud si například při reálných −5 °C venkovní teploty ověříte, že na horní části radiátoru v obytné místnosti je teplota okolo 50 °C, případně i méně, tak je jisté, že vaše radiátory s takovým tepelným čerpadlem budou úspěšně spolupracovat.

Zbývá vybrat tepelné čerpadlo s dostatečným výkonem, ale to takto jednoduše nelze a od toho jsou odborníci, aby vám poradili.

Pokud si na popsanou orientační zkoušku netroufáte, nechte si poradit, do kterého místa pod tepelnou izolaci na potrubí u stávajícího kotle zastrčit teploměr a teplotu si ověřte mnohem přesněji.

Vzhledem k vytíženosti kapacit firem instalujících tepelná čerpadla se na vás dostane nejdříve za několik měsíců. Pár zimních dnů, během kterých budete testovat vhodnost vaší stávající otopné soustavy pro provoz s tepelným čerpadlem, významné zpoždění nepředstavuje. A může vás ochránit před případným zklamáním.