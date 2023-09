TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Na trh přichází revoluční typ výkonného radiátoru. Nabízí dokonalé spojení s tepelným čerpadlem

Tepelná čerpadla představují velmi efektivní a úsporné vytápění. Pro jejich optimální fungování je však důležitý výběr vhodného nízkoteplotního radiátoru. Dokonalé spojení tepelného čerpadla s radiátorem představuje nový typ radiátoru RADIK V-POWER, který zajistí požadovaný tepelný komfort i při nízkých provozních nákladech. Ve spojení s integrovanými ventilátory umí navýšit výkon až o 60 %. Majitelé starších nemovitostí tedy nemusí myslet hned na výměnu radiátorů. Řešení nabízí revoluční novinka RADIK V-POWER SET, která díky jedinečné konstrukci umožní dodatečnou instalaci i na starší otopná tělesa KORADO.

RADIK V-POWER je ideální pro tepelné čerpadlo

Instalace tepelného čerpadla na stávající otopný systém nemusí přinést požadovaný výsledek. Platí to zejména ve starších domech, kde se vytápění plánuje na vysokou teplotu v malých radiátorech. Při vytápění tepelným čerpadlem se teplota vody v radiátorech snižuje a může tak dojít ke snížení tepelné pohody v důsledku nedostatečného výkonu otopných těles. Jedno z možných řešení je rekonstrukce/výměna radiátorů, které poskytnou dostatečný tepelný výkon. V současné době existuje velké množství typů a rozměrů radiátorů vhodných pro nízkoteplotní zdroje tepla, nicméně ideální řešení nabízí nízkoteplotní radiátory určené speciálně pro tepelná čerpadla. „Nový model RADIK V-POWER umožňuje instalaci na stávající otopný systém a pomocí integrovaných ventilátorů dokáže tepelný výkon zvýšit až o 60 %. Díky tomu zajistí dostatečnou tepelnou pohodu i v rámci nízkoteplotního otopného systému,“ vysvětluje Luboš Rydlo, produktový specialista ze společnosti KORADO. Model RADIK V-POWER je dodáván v typu 22 s výškami 524, 624 a 924 mm a ve standardních délkách od 400 do 2 000 mm.





Radiátory s ventilátory topí rychleji a téměř je ani neuslyšíte

Nový model radiátoru řady RADIK V-POWER má uvnitř zabudovaný autonomní regulátor. Řídící jednotka i ventilátory jsou umístěny v horní části radiátoru a ovládání je velmi jednoduché. Pomocí jednoho tlačítka lze zvolit až pět stupňů intenzity, a zároveň ovládat zapnutí a vypnutí ventilátorů. Předností radiátoru je možnost zvýšení tepelného výkonu, aniž k tomu potřebuje neúměrné množství energie. „Ve srovnání s podlahovým vytápěním nebo s běžným radiátorem ventilátory výrazně zkracují fázi nahřívání a rychleji zajistí tepelný komfort a pohodu,“ říká Rydlo. Každý ventilátor má spotřebu pouhý 1 W, je téměř nehlučný, a hodí se do každé místnosti. „Ventilátor má při 3. stupni výkonu hlučnost maximálně 26 decibelů a díky tomu při provozu téměř neruší,“ dodává Rydlo.

Nové radiátory bez rekonstrukce

Majitelé starších nemovitostí ocení možnost vylepšení svých stávajících radiátorů bez složité a finančně náročné rekonstrukce. Starší typy těles KORADO se totiž mohou rozšířit o unikátní sadu RADIK V-POWER SET, která díky své konstrukci umožňuje dodatečnou instalaci na stávající topná tělesa KORADO. „Tato sada je plně kompatibilní s dříve používanými otopnými tělesy RADIK s rozměrem do 2 000 mm a typem 22,“ vysvětluje Rydlo. Součástí setu jsou všechny potřebné komponenty, které zajišťují bezproblémovou montáž a okamžitý provoz, včetně nové čelní desky, aby renovace radiátoru byla kompletní. Vybírat je možné také ze široké palety barev. V současné době je k dispozici více jak 200 druhů barevných odstínů.





Přidanou hodnotou je i dochlazování

Některá tepelná čerpadla umožňují dodávat do otopné soustavy chladnou vodu. To mnozí jistě ocení zejména v letních měsících, protože prostřednictvím nového radiátoru RADIK V-POWER je tak možné místnosti dochlazovat. „Ovládání topení či chlazení je velmi snadné. Na ovládacím panelu se stisknutím tlačítka přepne žádoucí režim,“ říká Rydlo. V případě horkého počasí se prostřednictvím ventilátorů vhání do místnosti chladný vzduch. „V režimu dochlazování umí radiátor pracovat s chladnější vodou, kterou některé druhy tepelných čerpadel dokáží dodávat do otopné soustavy pro dochlazování budovy,“ říká Rydlo. Díky integrovaným snímačům teploty jak radiátoru, tak i okolního prostředí, je celý systém zcela bezobslužný a automatický.

Stát podpoří i výměnu radiátorů

Nový dotační program Oprav dům po babičce umožní finanční podporu komplexních renovací nemovitostí. Tento dotační program se vztahuje primárně na zateplení nemovitosti a výměnu oken. Bude z něj však možné čerpat i na další modernizaci starších objektů. „Zateplení a získání požadovaných energetických úspor je podmínkou čerpání zálohové dotace z tohoto programu,“ upřesňuje Luboš Rydlo. V žádosti je možné požádat současně i o podporu dalších úsporných opatření, například na rekonstrukci otopného systému. Dotace cílí na mladé rodiny a kromě úhrady 50 % nákladů na rekonstrukci nabízí i příspěvek 50 000 Kč za každé nezletilé dítě. Žadatelé, kteří dotaci získají, mohou později požádat i o zvýhodněný úvěr poskytovaný stavebními spořitelnami bez nutnosti zástavy nemovitosti. Přesné parametry výhodného úvěru se však upravují a dostupný bude až v průběhu roku 2024.