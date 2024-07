TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Novinky od ISANu – designové radiátory, které spojují komfort vytápění s elegancí

Novinky od ISANu – designové radiátory, které spojují komfort vytápění s elegancí

Letos přinášíme do naší nabídky několik nových produktů, které potěší všechny milovníky vytápění a designu. Kromě rozšíření sortimentu o nové produkty představujeme také inovace v rámci již existujících produktů.

Akros One – nový jednotrubkový radiátor

Jednotrubkové těleso Akros One je novinkou v naše sortimentu. Je dostupné jak ve vodní, tak i elektrické verzi. Těleso může být umístěno do interiéru samostatně nebo kombinací několika těles Akros One vznikne zajímavý designový prvek. Součástí tělesa je i praktický chromovaný háček.

Akros s háčky

Stálicí v sortimentu je Akros s háčky. Svým robustním tvarem se hodí k umístění do jídelen či vstupních hal. Praktické háčky sloužím k snadnému zavěšení textilií. Nový úzký rozměr tělesa Akros se bude skvěle vyjímat i v menších interiérech, což je ideální pro ty, kdo hledají kombinaci funkčnosti a designu.

Akros Uni

Pro zastánce elektrického topení jsme zavedli do sortimentu elektrickou variantu oblíbeného tělesa Akros s háčky. Akros Uni umožňuje celoroční vytápění bez ohledu na topnou sezónu, můžete ho tak využívat během celého roku.

Calypso a Miro se středovým připojením

Naše populární prstové radiátory Calypso a Miro jsou nyní k dispozici také se středovým připojením. To poskytuje větší flexibilitu při instalaci a umožňuje přizpůsobit radiátory specifickým požadavkům koupelny. Navíc jsme rozšířili nabídku o nové rozměry, abychom lépe vyhověli všem velikostem koupelen.

Zavedením těchto nových těles se snažíme nejen zvýšit komfort a efektivitu vytápění různých prostor, ale i dodat interiéru osobitý a moderní vzhled.