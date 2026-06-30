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Radiátory Zehnder Charleston v národní kulturní památce Císařské lázně

30.6.2026
redakce

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Radiátory Zehnder Charleston v národní kulturní památce Císařské lázně

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V roce 1904, kdy František Josef I. navštívil „své“ Císařské lázně v Karlových Varech, se v Americe rodil společenský tanec Charleston. Ocelové článkové radiátory Zehnder Charleston v interiéru lázní na historii navázaly.

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Císařské lázně jsou národní kulturní památkou ležící přímo v srdci Karlových Varů. Po výjimečné revitalizaci byly v červnu 2023 znovu zpřístupněny veřejnosti na prohlídky a pro návštěvu rozmanitých kulturních akcí.
Přijďte se podívat sami.
Císařské lázně Karlovy Vary – prohlídky | koncerty | přednášky | divadlo

Příjemné vnitřní klima v národní kulturní památce Císařské lázně v Karlových Varech, po jejich rekonstrukci v letech 2019 až 2023, zajišťují ocelové článkové radiátory Zehnder Charleston. Rekonstrukcí byla budově lázní vrácena její historická podoba, do dvora byl vestavěn multifunkční sál a prostory jsou přístupné veřejnosti.

Podmínkou rekonstrukce vytápění bylo použití radiátorů jednotného stylu, ale v různých rozměrových a barevných variantách, včetně variant jejich upevnění na stěnu nebo podlahu. Požadavky projektanta vytápění, ale i památkářů a architektů vedly k rozhodnutí řešit vytápění s využitím zmíněných ocelových článkových radiátorů Zehnder Charleston.

Tato otopná tělesa bez problémů splňují náročné požadavky na tepelný výkon potřebný pro zajištění tepelného komfortu rozlehlých prostor s vysokými stropy. Z estetického hlediska navíc čisté klasické linie a zvolené barvy slonová kost a anthracit v matném provedení skvěle ladí s interiérem národní kulturní památky.

Karlovarské Císařské lázně více jak půl století neposkytují lázeňskou péči a postupně chátraly. Po rekonstrukci se z nich stalo místo, které každoročně navštíví vyšší desítky tisíců návštěvníků. Tím se svým společenským a kulturním významem vrátily na pozici, kterou měly v době jejich největší slávy v první polovině minulého století.
















 
 
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