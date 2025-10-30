Nová oběhová čerpadla Grundfos ALPHA GO: digitální revoluce v oběhové technice
Nová oběhová čerpadla Grundfos ALPHA GO: digitální revoluce v oběhové technice
Společnost Grundfos uvádí na trh nejnovější generaci úspěšné řady oběhových čerpadel ALPHA. Nové modely ALPHA1 GO a ALPHA2 GO přinášejí nejen osvědčenou spolehlivost a účinnost, ale také moderní digitální funkce. Klíčovou novinkou je mobilní aplikace Grundfos GO, která je zdarma ke stažení a slouží jako hlavní nástroj pro nastavení, řízení a diagnostiku čerpadel prostřednictvím chytrého telefonu. Díky tomu získávají topenáři i servisní technici praktický a přehledný způsob, jak čerpadla efektivněji uvádět do provozu a optimalizovat jejich výkon.
Stejně jako předchozí generace nabízejí i nová oběhová čerpadla maximální hydraulickou účinnost a spolehlivý provoz. Model ALPHA1 GO představuje ideální řešení pro běžné otopné soustavy a jejich uživatele. Díky konstrukci přizpůsobené moderním instalacím je čerpadlo vhodné nejen pro nové systémy, ale také jako náhrada starších modelů Grundfos UPS – a to jak samostatně instalovaných, tak i integrovaných uvnitř zařízení.
Model ALPHA2 GO, nejvyspělejší z nové řady, nabízí maximální energetickou účinnost a široké možnosti nastavení. Kromě možnosti samostatné instalace do topných systémů je také ideální volbou pro opravy zařízení s integrovanými čerpadly řady Grundfos UPM3 a UPM4.
Jednou z nejdůležitějších možností čerpadla ALPHA2 GO je funkce „Průvodce nastavením“ dostupná v mobilní aplikaci Grundfos GO. Tato inteligentní asistenční funkce představuje praktický nástroj pro rychlé uvedení čerpadla do provozu, nebo pro snadnou výměnu staršího modelu čerpadla v otopné soustavě. Instalatéra provede celým procesem krok za krokem a zajistí správné nastavení čerpadla i v případech, kdy není vhodné použít automatický režim AUTOADAPT.
„Průvodce nastavením“ umožňuje přesné doladění výkonu podle konkrétních podmínek v systému a teploty vratné vody, čímž přispívá k nižší spotřebě energií a k optimálnímu chodu celé soustavy. V praxi to znamená, že čas potřebný pro uvedení do provozu, i samotné nastavení čerpadla je zredukován na minimum.
Oba nové modely ALPHA GO v kombinaci s aplikací Grundfos GO výrazně usnadňují výměnu stávajících čerpadel. Nové varianty ALPHA2 GO xx-75 a ALPHA1 GO xx-80 mohou sloužit jako přímá náhrada většiny samostatných oběhových čerpadel a pokrývají přibližně 70 % všech čerpadel Grundfos integrovaných ve spotřebičích či rozdělovačích, při zachování odpovídajícího hydraulického výkonu.
Pomocí mobilní aplikace lze navíc snadno převzít tovární nastavení nahrazovaného čerpadla, což výrazně zkracuje dobu montáže a uvedení do provozu. Díky kombinaci výkonu a inteligentních funkcí těchto dvou modelů si instalatér v praxi vystačí pouze s nimi – pokud má v autě ALPHA2 GO xx-75 a ALPHA1 GO xx-80, je připraven na většinu běžných situací, se kterými se při výměně čerpadel setkává.
Ve výbavě čerpadel Grundfos ALPHA GO nechybí ani ochrana proti chodu nasucho a funkce robustního startu, při které se aktivuje nejvyšší točivý moment. Díky tomu se čerpadlo spolehlivě rozběhne i po letní či delší odstávce.
S důrazem na větší flexibilitu při výměnách je nyní elektrické připojení čerpadel umístěno na levé straně, přičemž konstrukce čerpadla umožňuje otočení motorové hlavy podle potřeby instalace. Na základě podnětů od instalatérů a montážních firem byl navíc inovován konektor napájení čerpadla. Dosavadní zástrčka ALPHA tak byla nahrazena moderním páčkovým konektorem, který zajišťuje pevné spojení žil kabelu s konektorem a pohodlnou vlastní práci i v méně přístupných místech instalace bez použití šroubků.
Kromě toho nabízí model Grundfos ALPHA2 GO vylepšenou funkci AUTOADAPT, která je nově rozšířena o regulaci dle konstantního tlaku. Tato možnost je obzvláště vhodná pro systémy podlahového vytápění, kde přináší vyšší komfort i energetickou úsporu. Původní regulace dle proporcionálního tlaku byla ještě dále optimalizována pro krátkodobé změny v požadavcích na teplo a pro situace, kdy je potřeba rychlá reakce systému.
Pro snadnější servis a diagnostiku lze prostřednictvím aplikace Grundfos GO zobrazit provozní data, trendové záznamy, protokoly událostí i hlášení alarmů. Speciální funkce detekce vzduchu a automatického odvzdušnění systému dokáže rozpoznat přítomnost vzduchu v oběžném kole a napomáhá tak ke spolehlivějšímu a tiššímu provozu čerpadla i otopné soustavy.
Produktová řada zahrnuje modely s připojovacími průměry 15/25/32 a s jmenovitou dopravní výškou 4, 6 nebo 8 metrů pro čerpadla Grundfos ALPHA1 GO a 4, 6, 7,5 či 9 metrů pro modely Grundfos ALPHA2 GO. Nový model s výtlakem 7,5 metru poskytuje větší flexibilitu při výměně, zatímco varianta ALPHA2 GO xx-90 nabízí výrazně vyšší výkon než dřívější 8 m modely a je vhodná zejména pro nízkoteplotní systémy s malým rozdílem ΔT.
Sortiment příslušenství zahrnuje možnost zakoupení náhradních konektorů. Izolační kryty, jsou u modelů ALPHA2 GO standardní součástí dodávky. V případě potřeby je však lze dokoupit samostatně jak pro model ALPHA2 GO, tak pro ALPHA1 GO. V příslušenství naleznete také adaptéry signálních kabelů FCI, které umožňují přizpůsobení konkrétním instalačním podmínkám.
Již nečekejte, zvolte si ALPHA GO a odemkněte tak digitální potenciál čerpadel. Více o nové řadě čerpadel naleznete na www.grundfos.com.
