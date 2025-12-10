Výměna oběhového čerpadla hned při první návštěvě: Stačí mít v autě jen dvě varianty Grundfos ALPHA GO

Každý instalatér a topenář ten scénář důvěrně zná. Přijedete k zákazníkovi, zjistíte poruchu oběhového čerpadla, ale nemáte u sebe správný náhradní díl. Následuje zdlouhavé hledání náhrady, objednávání, čekání na dodání a nutnost sjednat si druhou návštěvu. To stojí čas vás i vašeho zákazníka. Co kdyby bylo možné až 70 % všech integrovaných čerpadel Grundfos a většinu samostatných čerpadel vyměnit okamžitě, pouze s vybavením, které už máte v dodávce?
Grundfos proto vyvinul dva modely, které pokrývají většinu běžných servisních případů a přináší revoluci v servisních výjezdech. Díky dvěma univerzálním modelům ALPHA1 GO 25-80-180 a ALPHA2 GO 25-75-180 a chytré aplikaci Grundfos GO se z komplikované logistiky stává práce na jednu návštěvu. Koncept je jednoduchý: minimalizovat skladové zásoby a maximalizovat flexibilitu.
Dvě čerpadla, která zvládnou většinu situací
- Grundfos ALPHA1 GO 25-80-180 Tento model je ideálním pro náhradu starších typů oběhových čerpadel. Je navržen tak, aby nahradil většinu integrovaných čerpadel řady Grundfos UPS (často montovaných přímo v kotlích). Kromě toho s ním bez problémů vyměníte i většinu standardních samostatných oběhových čerpadel.
- Klíčové vlastnosti: Ochrana proti chodu nasucho, robustní start se zesíleným momentem a rozšířené možnosti nastavení.
- Grundfos ALPHA2 GO 25-75-180 Tento pokročilejší model je specialistou na modernější systémy. Je určen primárně jako náhrada za integrovaná čerpadla řad UPM3 a UPM4. ALPHA2 GO poslouží také jako náhrada samostatných oběhových čerpadel.
- Klíčové vlastnosti: Funkce AUTOADAPT pro systémy s topnými tělesy i systémy podlahového vytápění, robustní start se zesíleným momentem, nabízí trvalou detekci vzduchu a odvzdušnění, logování varování a alarmů, hydronické vyvážení soustavy.
Pro některé specifické výměny integrovaných čerpadel může být potřeba adaptér signálního kabelu FCI, který je dostupný jako příslušenství.
Aplikace Grundfos GO: váš digitální asistent
Hardware je jen polovina úspěchu. Tou druhou je mobilní aplikace Grundfos GO, která celý proces výměny řídí. Už nemusíte složitě dohledávat tabulky náhrad nebo luštit štítky starých čerpadel. Aplikace Grundfos usnadňuje celý proces náhrady čerpadel díky 3 jedinečným vlastnostem:
- Funkce GO Replace: Stačí naskenovat výrobní štítek nebo ručně zadat výrobní číslo starého čerpadla a aplikace vám okamžitě řekne, zda použít ALPHA1 GO nebo ALPHA2 GO.
- Průvodce nastavením: U integrovaných čerpadel vás aplikace provede nastavením nového čerpadla krok za krokem.
- Přenos nastavení: Unikátní výhodou je možnost snadno replikovat nastavení původního čerpadla do nového kusu, což zajišťuje, že systém bude fungovat přesně tak, jak má, bez složitého nastavování.
Proč přejít na systém ALPHA GO?
Pro instalatéry a servisní techniky přináší tento systém hmatatelné výhody:
- Úspora času a nákladů: Oprava vyřešena na první výjezd
- Jednoduchý sklad: Místo desítek typů čerpadel vozíte v autě jen dvě čerpadla.
- Profesionalita: Zákazník ocení okamžité řešení problému bez čekání na díly.
S řadou ALPHA GO a aplikací Grundfos GO v mobilu jste připraveni vyřešit většinu problémů s oběhovými čerpadly okamžitě.
