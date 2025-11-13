Temponox – systém pro topné a chladicí rozvody s vysokými nároky na kvalitu
Temponox – systém pro topné a chladicí rozvody s vysokými nároky na kvalitu
Systém Temponox od společnosti Viega představuje komplexní řešení z nerezové oceli pro montáž uzavřených topných a chladicích okruhů. Potrubí i lisovací tvarovky z ušlechtilé chromniklové oceli nabízejí vysokou kvalitu zpracování a jsou dostupné v rozsahu dimenzí od 15 do 108 mm.
Potrubní systém Viega Temponox s nerezovými lisovacími spojkami (chrom-nikl) je k dispozici v široké škále rozměrů od 15 do 108 mm. (foto: Viega)
Jednoznačná oblast použití je ihned rozpoznatelná díky barevnému označení. Trubky nesou dvě hnědé podélné linie, tvarovky pak hnědé tečky a symbol „není určeno pro pitnou vodu“. Tím se eliminuje riziko záměny se systémy Viega z nerezové oceli určenými pro pitnou vodu, což zjednodušuje orientaci při každodenní práci na stavbách.
Vysoká odolnost vůči korozi
Temponox je ideálním řešením pro instalace, kde je kladen důraz na dlouhou životnost a odolnost vůči vlivům prostředí. Díky použití nerezové oceli odpadá nutnost dodatečných ochranných opatření nebo nátěrů, které by jinak prodlužovaly montáž a zvyšovaly náklady. Riziko poškození potrubí během stavebních prací nebo z důvodu nedostatečné izolace u vývodů z podlahy je prakticky vyloučeno. Stejná výhoda platí i u chladicích systémů – zde není třeba žádné dodatečné ochrany proti korozi.
Lisování systému Temponox se provádí pomocí osvědčeného nářadí Viega Pressgun, takže není potřeba žádné nové vybavení. Oproti svařování lze navíc montážní čas zkrátit až o 80 %. (foto: Viega)
Kompletní systémové řešení
Systém zahrnuje všechny potřebné prvky – od trubek a tvarovek přes kolena, T-kusy, přechody či nástěnky až po speciální komponenty. Standardní těsnicí O-kroužky z EPDM lze podle potřeby nahradit variantou FKM, např. při instalaci solárních rozvodů. Lisování se provádí pomocí běžných lisovacích nástrojů Viega Pressgun a standardních čelistí, takže není nutné pořizovat žádné nové nářadí. Ve srovnání se svařováním lze ušetřit až 80 % montážního času. Temponox tak přesvědčí nejen technicky, ale i ekonomicky – zejména u větších projektů, jako jsou bytové komplexy, průmyslové areály nebo nemocniční zařízení, kde je výhoda rychlé instalace bez přerušení provozu zásadní.
Efektivní řešení i pro chlazení
S rostoucí potřebou chlazení budov kvůli změnám klimatu roste i význam spolehlivých a úsporných chladicích rozvodů. V průmyslových provozech je kvalitní chlazení navíc klíčové pro plynulý chod výroby a stabilitu prostředí. Temponox zde představuje hospodárnou alternativu, která spojuje vysokou technickou úroveň s úsporou materiálu i montážního času. Úsporu přináší nejen použití nelegované oceli, ale také absence nutnosti aplikovat ochranné nátěry proti korozi.
Systém Temponox je určen pouze pro topné a chladicí systémy. Trubky jsou označeny dvěma hnědými linkami a lisovací tvarovky hnědými tečkami se symbolem, který upozorňuje, že nejsou vhodné pro pitnou vodu. Toto značení spolehlivě zabraňuje záměně s nerezovým systémem Viega Sanpress Inox určeným pro rozvody pitné vody. (foto: Viega)
Koroze pod izolací (CUI)
Takzvaná „Corrosion under Insulation“ označuje poškození potrubí, které vzniká vlivem kondenzátu nebo vlhkosti pod izolační vrstvou, typicky u rozvodů chladicího systému. V tradičních instalacích se doporučuje nanášet antikorozní nátěr před samotnou izolací, tento krok však u systému Temponox není nutný. Norma DIN 4140:2023-05 vyžaduje ochranný nátěr pouze tehdy, pokud provozní teplota média nebo potrubí dosahuje +35 °C až +120 °C, což většina chladicích okruhů nesplňuje.
Pro kompletní funkčnost chladicích soustav nabízí Viega také armatury z řady Easytop, vyráběné z nerezové oceli, červeného nebo křemíkového bronzu. K dispozici jsou v lisovacím i závitovém provedení a lze je doplnit o přesně padnoucí izolační pláště.
Tak jako všechny lisovací systémy Viega je i Temponox vybaven bezpečnostní funkcí SC-Contur, která umožňuje okamžitě rozpoznat nezalisovaný spoj. Zároveň splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost, což potvrzuje certifikace TÜV Rheinland.
Potrubní systém Temponox od společnosti Viega spojuje vysokou kvalitu a spolehlivost s jednoduchou a rychlou instalací a je určen pro uzavřené topné a chladicí systémy. (foto: Viega)
Společnost Viega s téměř 5500 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu.