Spolehlivá a vysoce účinná oběhová čerpadla z Boršova
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Spolehlivá a vysoce účinná oběhová čerpadla z Boršova
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Společnost Taconova od dubna loňského roku vyrábí vysoce efektivní oběhová čerpadla Tacoflow3 (z rodiny TACO) v Boršově nad Vltavou. Jsou poháněná unikátními hi-tech synchronními motory s permanentními magnety, která splňují nejnovější směrnice EU ErP/Ecodesign pro energetickou účinnost (EEI ≤ 0,19).
Vysoce účinná oběhová čerpadla TacoFlow3 pro široké spektrum aplikací splňují nejnovější směrnice EU ErP pro energetickou účinnost a nabízí unikátní funkci automatického odblokování.
Tato čerpadla jsou určena pro samostatné i systémově integrované aplikace v hydronickém vytápění obytných, komerčních i průmyslových budov a jsou navržena speciálně také pro použití v kotlích, kamnech nebo samostatných topných okruzích. Mimo detekci zavzdušnění systémů disponují rovněž unikátní funkcí „automatického odblokování.“ Například v případě zatuhnutí po dlouhých letních odstávkách se čerpadlo snaží rozběhnout rozkýváním a postupným přidáváním na krouticím momentu. S většinou případů zatuhnutí si čerpadlo dokáže poradit zcela samo, bez nutnosti mechanického zásahu instalatéra.
Technologie, která definuje nový standard
Každé oběhové čerpadlo TacoFlow3 obsahuje invertorovou elektroniku s unikátními dvoufázovými motory TACO v bezucpávkovém provedení, které poskytují robustní konstrukci s menším počtem komponentů a nižšími ztrátami energie. Výsledkem jsou bezúdržbová oběhová čerpadla typu ECM, která lze elektronicky přizpůsobit potřebám instalace a zároveň zajišťují silný výkon, vysokou účinnost a spolehlivost při minimálních rozměrech.
TacoFlow3 nabízí dvě výkonnostní úrovně: dopravní výšku 6,0 m s příkonem 3–44 W a 8,5 m s příkonem 3–63 W. Index energetické účinnosti dosahuje EEI ≤ 0,19 resp. EEI ≤ 0,20 – čerpadlo tak plně vyhovuje evropské směrnici o ekodesignu (2009/125/ES). Hladina akustického tlaku nepřekračuje 33 dB(A), což zaručuje tichý provoz i v obytných prostorech.
Ochrana před zadřením rotoru a znečištěním
Zmíněná funkce „automatického odblokování“ kombinuje automatické zvýšení nebo kývání krouticího momentu při elektronické detekci zadřeného rotoru s konstrukční koncepcí zajišťující ochranu citlivé rotorové komory před znečištěním a snížení magnetické přitažlivosti kovových částic obsažených v topné vodě. Výsledkem je mimořádná robustnost a odolnost vůči suchým startům – zcela bez nutnosti mechanického zásahu instalatéra. To v praxi představuje výraznou časovou i ekonomickou úsporu, protože tím odpadá zdlouhavé ruční odblokování čerpadla, výjezd instalatéra a případné odstavení celého systému.
Provozní režimy a flexibilita nasazení
Oběhová čerpadla TacoFlow3 nabízí tři základní provozní režimy samočinného řízení bez nutnosti externí řídicí jednotky: proporcionální tlak (Δp-v) se třemi křivkami P1–P2–P3, konstantní tlak (Δp-c) s úrovněmi CI–CII–CIII a různé konstantní otáčky (Min–Max). Připojení je dostupné v rozměrech G 1" (DN15), G 1½" (DN25) a G 2" (DN32) se stavebními délkami 130 mm, v provedení z kompozitního materiálu a litiny (G 1" and G 1½") nebo 180 mm, v případě provedení z litiny (G 1½" and G 2"). Čerpadlo lze bez problémů instalovat ve vodorovné i svislé poloze.
Certifikace a kompatibilita
TacoFlow3 nese certifikáty VDE, CE, GS a UKCA a je navrženo pro teploty média +2 °C až +95 °C (krátkodobě: 110 °C) při maximálním tlaku 6 bar. Čerpadlo je kompatibilní s topnou vodou dle VDI 2035 i s hořlavými chladicími médii R290 a R32 dle čl. 22.116 a čl. 22.117 EN 60335-2-40. Možnost připojení pin-to-pin a nabídka konektorů TacoSmart (TS) i Plug & Play (PP) zajišťují snadnou instalaci i přímou náhradu stávajících čerpadel bez úpravy elektroinstalace nebo potrubního rozvodu.
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.