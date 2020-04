TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Inovace v sortimentu tepelných čerpadel Regulus

Inovace v sortimentu tepelných čerpadel Regulus

Na letošním veletrhu Aquatherm Praha se společnost Regulus prezentovala nově řešenou expozicí. O tom, co tato změna symbolizuje se zaměřením na tepelná čerpadla s redakcí TZB-info hovořil Jiří Kalina, produktový specialista.

Jiří Kalina ze společnosti Regulus v rozhovoru pro TZB-info

Vaše letošní expozice vypadá o dost jinak než v předchozích ročnících, čím to?

Veletrh Aquatherm je pro nás jednou z nejdůležitějších událostí na tuzemském trhu i pro to, že se koná jednou za dva roky a sejde se tu nejen mnoho stávajících nebo potenciálních zákazníků, ale také prakticky celá odborná veřejnost. Rádi bychom tu proto představili co nejvíce novinek, jejichž mnohaletý vývoj se nám podařilo dokončit. Pro letošek je to například řešení pro úpravu vnitřního prostředí novostaveb rodinných domů, které využívá novou řadu tepelných čerpadel Regulus RTC.

Říkáte mnohaletý vývoj, můžete to upřesnit, třeba ve vztahu k tepelným čerpadlům?

Podstatné je, že jsme vyvinuli systém, kde tepelné čerpadlo je pouze jednou z částí. Vývoj začal pomaličku už v roce 2010, kdy evropská směrnice o ENB poprvé definovala pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“. Nás na té definici zaujala ta část, která říká, že spotřeba energie takové budovy by měla být ve značném rozsahu pokryta pomocí OZE. To, že vyhláška z roku 2013 tuto definici orámovala tak, že dé facto budova bez OZE splní požadavky na téměř nulovou budovu, nás dále motivovalo k tomu ukázat, že novostavba rodinného domu s chytrou komplexní technologií úpravy vnitřního prostření, nemusí znamenat šílené decimetry izolací na obálce budovy a přitom může naplnit tu původní definici, aniž by bylo nutno pro stavebníka sáhnout hlouběji do kapsy.

Vaše nová řada tepelných čerpadel RTC je tedy určena výhradně pro novostavby?

Nemusí to platit vždy, ale ve většině případů tomu tak bude, dokonce bych to řekl, že pro novostavby obytných budov. My už více než dvanáct let dodáváme na trh tepelná čerpadla švédského výrobce CTC. Ta mají skutečně parametry srovnatelné se špičkou na trhu, včetně vysoké výstupní teploty, velmi nízké hlučnosti atd. To je osvědčený sortiment, který lze nasazovat při výměnách kotlů v rámci Kotlíkových dotací. Ta čerpadla si poradí s velkou většinou stávajících budov, a proto na tuto část sortimentu nesaháme. Nová řada RTC je určena pro nízkoteplotní aplikace v kombinaci s nuceným větráním se ZZT a s možností „přichlazení“ objektu. Díky jednofázovému provedení cílíme i na kombinaci s FVE, které se také několik let intenzivně věnujeme a kde jsme ve vývoji daleko i v porovnání s evropskou konkurencí. Jde o ucelený systém, který má dům vytápět, chladit a větrat za co nejnižší náklady s co nejvyšším podílem energie okolního prostředí a ze slunce.

Není takové řešení poměrně složité a drahé?

My nemůžeme tvrdit, že to bude od letoška jediné řešení pro všechny. Velká výhoda je, že lze využít pouze jeho části, např. právě relativně levné jednofázové tepelné čerpadlo. Systém měření a regulace, který k němu v základu bude dodáván, umožní postupné rozšiřování až zmíněný „ideál“. My samozřejmě pokračujeme na vývoji a zlepšení funkcí.

Mluvil jste v úvodu o naplnění legislativních požadavků, je ještě nějaká další motivace k vývoji podobných systémů?

Ano a dokonce obecnější, než legislativa. Dorůstá nám nová generace stavebníků, lidí, kteří se narodili po roce 2000. Tato generace se vyznačuje tím, že má velmi silné environmentální cítění, berou změnu klimatu velmi vážně, ale na druhou stranu vyžaduje takřka absolutní komfort – a celkem rozumné a logické požadavky – teplá voda má být teplá, místnost má mít příjemnou teplotu ať je venku horko či mráz, a vzduch by měl být čerstvý. A pokud možno žádné manipulování s palivem, hlídání jestli ho mám dostatek apod. Tohle všechno náš systém umí a navíc jeho ovládání do přehledné mobilní aplikace, nebo webových stránek, takže uživatel má přehled a může řadu věcí ovlivňovat, nebo úplně manuálně řídit.

Dá se na popisované systémy čerpat nějaká dotace?

Do konce roku 2021, tedy ještě téměř dva roky, lze žádat v programu Nová zelená úsporám. S vyřízením naši specialisté dokážou pomoci, jen je dobré se na nás obrátit ještě v projekční fázi. Po roce 2021 pravděpodobně pokračovat bude podpora výhradně velmi úsporných systémů a SMART řešení a mezi ně tento systém rozhodně patří.