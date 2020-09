Prodeje tepelných čerpadel stouply o čtvrtinu. Využívají je hlavně novostavby

Češi stále více využívají jako zdroj energie pro své domy ekologická tepelná čerpadla. Vloni se jich prodalo o téměř čtvrtinu více než v roce 2018, ukazují data ministerstva průmyslu a obchodu. Čerpadla se dají používat pro vytápění a ohřev vody, v létě umí domácnost ochlazovat. Lidé si je podle odborníků pořizují hlavně do novostaveb.

V Česku se nejvíce prodávají čerpadla vzduch/voda

Nejčastěji prodávaným typem tepelného čerpadla je systém vzduch/voda, který bere energii z okolního prostředí a následně ji rozvádí po domě ve formě kapaliny, vody. Z údajů ministerstva průmyslu a obchodu plyne, že těchto typů tepelných čerpadel se loni prodalo přes 21 tisíc, o téměř třetinu více než v předcházejícím roce. „Tento typ tepelného čerpadla nepotřebuje na rozdíl od jiných typů ke své instalaci žádné vrty nebo obtížně dostupné zdroje vody. Hodí se jako ekologický zdroj vytápění do rodinných domů. Moderní tepelná čerpadla ale umí domácnost také ochlazovat pomocí studené vody. Vytvoří v domě příjemné klima, což je v letních vedrech vítaným benefitem,“ říká Pavel Hrdlička ze společnosti Regulus, která je dodavatelem tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla si lidé pořizují hlavně do novostaveb

Tepelná čerpadla se prosazují hlavně u novostaveb, které se staví v odlehlejších částech měst a obcí. Rodinné domy dnes vznikají ve stále větší vzdálenosti od center měst. Na těchto místech zpravidla chybí plynové rozvody, proto lidem zůstanou dvě možnosti, jak přivést do domu tepelnou energii. „Buď mohou topit dřevem nebo peletkami, což je nepraktické, protože zabírají místo a je třeba toto palivo fyzicky neustále přenášet do kotelny. Nebo mohou využít tepelné čerpadlo, které je nejsnadnějším způsobem, jak dostat energii do domu. Lidé navíc mohou ušetřit, když využijí dotace pro energii z obnovitelných zdrojů, například z programu Nová zelená úsporám,“ informuje Pavel Hrdlička ze společnosti Regulus.

Čerpadlo lze v létě využít také k chlazení domácnosti

V letních vedrech slouží tepelné čerpadlo v domě jako zdroj chlazení. Systém funguje na principu obrácené ledničky, tedy odvádí teplo ze vzduchu v místnosti a přes kompresor přivádí do otopného systému studenou vodu. Nejlépe funguje v kombinaci s podlahovým topením. Aktivní způsob chlazení je v této kombinaci vysoce účinný a je schopen snížit stálou teplotu v domě na příjemnou hodnotu 20 °C.

Dodavatele hledejte v místě bydliště. Zaměřte se na reference a servis

Pokud uvažujete o vytápění tepelným čerpadlem, nechte si jej nainstalovat místní firmou s dobrými referencemi. „Zástupce dodavatele Vám doporučí osvědčenou montážní firmu z okolí vašeho bydliště. Nemá smysl jít po ceně a sjednávat si dodání a instalaci tepelného čerpadla firmou z Ostravy, pokud bydlíte v Hradci Králové. Ptejte se po referencích na danou společnost a ověřte si kvalitu servisu. Dobrá firma by měla být schopná opravit čerpadlo rychle, aby vás jeho výpadek neomezil. Ideálně by vám měla být schopna i pomoci s vyřízením dotace, která se k tepelnému čerpadlu vztahuje,“ uzavírá Pavel Hrdlička ze společnosti Regulus.