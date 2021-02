TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Viděli jsme zřejmě nejtišší české tepelné čerpadlo

Během návštěvy u výrobce ACOND a.s. se redakce TZB-info seznámila s novým tepelným čerpadlem, které vyniká mimořádně nízkými emisemi hluku.

Redakce TZB-info na základě pozvání navštívila firmu ACOND a.s. v Milevsku. Důvodem návštěvy bylo mimo jiné se na vlastní oči podívat, jak vypadá nové kompaktní tepelné čerpadlo ACOND PRO vzduch-voda, na vlastní uši si vyzkoušet, jaký hluk vydává venkovní jednotka při plném výkonu, dozvědět se něco bližšího o rozvoji trhu tepelných čerpadel z pohledu firmy ACOND a také, jak firma zvládá současnou situaci. Naším průvodcem byl předseda představenstva společnosti, Jiří Hanus.



Obr. Jiří Hanus je druhou generací z rodiny v čele firmy ACOND Obr. Jiří Hanus je druhou generací z rodiny v čele firmy ACOND

Firma ACOND působí v oblasti tepelných čerpadel od roku 2004, kdy také začala s vlastní výrobou. Koncem roku 2020 uvedla na trh dva nové typy s plynule řízeným výkonem, a to pro velmi úsporné rodinné domy ACOND PRO N (1,5 ÷ 9 kW) a větší typ ACOND PRO R (3 ÷ 18 kW). K přijetí pozvánky nás v redakci motivovaly například údaje o úrovni hluku, a to akustický výkon 48,4 dB(A), respektive 49,3 dB(A) v režimu A7/W55. Tedy například přípravy teplé vody v období, kdy se již u rodinných domů častěji otevírají okna, lidé začínají více času trávit venku na svých zahrádkách a na případný hluk z tepelných čerpadel začínají mít silně negativní názor. Výše uvedené hodnoty akustického výkonu jsou totiž mimořádně nízké. Až na pár výjimek se u venkovních jednotek tepelných čerpadel velikost akustického výkonu pohybuje o 5, ale i až 10 dB(A) výše. Přitom každé 3 dB(A) akustického výkonu navíc znamená zdvojnásobení hluku. „Za našimi údaji si plně stojíme, protože byly změřeny u mezinárodně uznávané autorizované osoby, SZÚ v Brně. Jsou plně porovnatelné s údaji všech výrobců, neboť podmínky měření jsou jednotné, dané ČSN EN 12 102 a EN ISO 9614-2, pracovní bod například uvedených A7/W55. Tedy při venkovní teplotě vzduchu 7 °C a teplotě vody 55 °C,“ potvrzuje údaje z technické dokumentace Jiří Hanus. Nutno dodat, že i subjektivní pocit nízké hlučnosti u tepelného čerpadla s větším výkonem záměrně puštěného na plný výkon je překvapivě příjemný.



Obr. „Větší plochou pro proudění vzduchu, akusticky tvarovanými žaluziemi a dalšími inovacemi jsme zásadně snížili úroveň hluku,“ dokumentuje Haně Markové z TZB-info přednosti (vpravo) nového výrobku Jiří Hanus ve srovnání s předchozím typem tepelného čerpadla (vlevo). Obr. „Větší plochou pro proudění vzduchu, akusticky tvarovanými žaluziemi a dalšími inovacemi jsme zásadně snížili úroveň hluku,“ dokumentuje Haně Markové z TZB-info přednosti (vpravo) nového výrobku Jiří Hanus ve srovnání s předchozím typem tepelného čerpadla (vlevo).

Obr. Během redakční návštěvy byla venkovní teplota okolo 5 °C a nebyl problém spustit tepelné čerpadlo na plný výkon. Obr. Během redakční návštěvy byla venkovní teplota okolo 5 °C a nebyl problém spustit tepelné čerpadlo na plný výkon.



Na otázku, proč právě teď nové tepelné čerpadlo, Jiří Hanus odpověděl: „Již před několika lety jsme začali cítit, že naše tržně velmi úspěšné tepelné čerpadlo začíná technicky ztrácet dech za konkurencí, a že i přes příznivou cenu bude zájem o něj klesat. Proto jsme se pustili do vývoje nového a v něm uplatnili to nejlepší, s čím jsme se v oblasti tepelných čerpadel setkali a i to, co jsme vyvinuli vlastními silami. Evidentně jsme udělali moc dobře, protože hned po představení nového výrobku nás zaplavily poptávky ve výši, se kterou jsme vůbec neuvažovali. To je samozřejmě velmi příjemné. Jedinou vadou je, že takovou poptávku nemůžeme ihned uspokojit, i když počítáme s tím, že ne každá poptávka vyústí v závaznou objednávku. Pro zvýšení výrobní kapacity provádíme reorganizaci naší výroby a velmi reálně vidíme i výstavbu nové výrobní haly. Z našeho pohledu se tedy trh s tepelnými čerpadly vyvíjí velmi dobře. A to nejen náš tuzemský, ale i exportní. Jedinou brzdou by mohl být nedostatek schopných pracovníků. I zde však věříme, že když můžeme nabídnout dobrou práci s dlouhodobou perspektivou ve spojení se špičkovými výrobky, tak se k nám zájemci přihlásí.“

Pozn. redakce:

Problematika hluku je poměrně složitá, a často se nevhodně porovnávají údaje o akustickém výkonu a akustickém tlaku bez jejich rozlišení, případně se hovoří o hlučnosti, intenzitě hluku atp., což nejsou měřené údaje. Základní přehled lze získat například z on-line záznamu „Rozhovor o hluku a tepelných čerpadlech bez vzorců, grafů a tabulek“ s Ing. Miroslavem Kučerou, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, který je dostupný na YouTube kanále TZB-info: