TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Jak se vyrábí tepelné čerpadlo v České republice

Jak se vyrábí tepelné čerpadlo v České republice

Pokud se člověk rozhoduje k investici do tepelného čerpadla, není na škodu si předem něco zjistit o tom, jak se takové tepelné čerpadlo vyrábí, jak vypadají jeho hlavní komponenty. Samozřejmě, cena bude v rozhodování určitě stát v popředí, ale vždy jí bude těsně za zády stát kvalita, technické vlastnosti, úroveň prodejních a poprodejních služeb.

Proto jsme přijali pozvání k redakční návštěvě výrobce tepelných čerpadel ACOND v Milevsku, abychom se podívali, jak se v České republice tepelná čerpadla vyrábí, jak se tomuto výrobci daří a jaké má rozvojové plány.



Jiří Hanus, předseda představenstva ACOND a.s. Jiří Hanus, předseda představenstva ACOND a.s.

Hovořit s Jiřím Hanusem, předsedou představenstva ACOND a.s., ale i jeho bratrem Oto Hanusem, který odpovídá především za oblast výroby a nových investic, je velmi motivující. A to nejen o tom, jak se podniku daří, jaké mají plány, ale i tom, jak vnímají svou přítomnost v Milevsku ve středním Povltaví. Jiří Hanus k tomu uvádí: „Náš přínos pro zaměstnanost v regionu byl zprvu zanedbatelný, protože v Milevsku sídlící podnik ZVVZ Group a.s. měl až 3 tisíce zaměstnanců. S postupným útlumem jeho aktivit tento počet klesl na cca 600 a úbytek zaměstnaneckých příležitostí byl i jedním z hlavních důvodů poklesu počtu obyvatel v Milevsku z více než 10 tisíc na dnešních cca 8,5 tisíc. My nyní zaměstnáváme cca 250 lidí. Tím, že se rozvíjíme, vytváříme velmi pozitivní náladu mezi obyvateli Milevska i v okolí. Přibývají ti, kteří již nechtějí za prací dojíždět do okolních větších měst a hledají práci i u nás. S velkým potěšením sledují, že stavba našeho nového výrobního areálu, do kterého přemístíme část z našich aktivit, se rychle blíží k dokončení a budeme je potřebovat. A jejich zájem samozřejmě těší i nás. Pro představu o našem růstu. Výrobní plán na letošní rok jsme několikrát zvedali. Nyní se konzervativní odhad pohybuje u výroby 11 tisíc tepelných čerpadel, když nejprogresívnější odhad sahá až ke 14 tisícům kusů prodaných tepelných čerpadel za rok 2023. Věříme, že naše představa se během několika let dostat na výrobu 50 tisíc tepelných čerpadel v Milevsku ročně je velmi reálná.“



Při vstupu do prostorů společnosti ACOND a.s. si nelze nevšimnout čísel, která dokumentují více než dvojnásobný meziroční růst prodejů v Česku a více než čtyřnásobný růst exportu. Při vstupu do prostorů společnosti ACOND a.s. si nelze nevšimnout čísel, která dokumentují více než dvojnásobný meziroční růst prodejů v Česku a více než čtyřnásobný růst exportu.

Na jedné straně násobný růst poptávky, na druhé straně nutnost část zaměstnanců umístit v pronajímaných prostorech mimo současný areál firmy, omezenost prostorů pro výrobu, pro distribuci, pro lepší organizaci výroby atp. Tento problém chtěli v ACONDu řešit již před více lety, ale epidemie covidu plány zbrzdila. A evidentně, je to vlastně i dobře. Původní plán počítal s mnohem pomalejším vývojem a tomu odpovídal skromnější projet výstavby nového areálu. Probíhající výstavba má však o podlaží více. K tomu říká Jiří Hanus: „Vycházeli jsme z našich zkušeností a dali jsme i na rady těch, kteří se průmyslovým investicím dlouhodobě věnují. To se promítlo zmíněným přidáním jednoho podlaží na čelní budově. Navíc jsme si případný budoucí růst pojistili i nákupem sousedního pozemku. Chceme si udržet pozici tuzemské jedničky ve výrobě tepelných čerpadel vzduch–voda. K tomu nám pomáhá růst export. Již před lety jsme vsadili na tepelná čerpadla vzduch–voda, a to se nyní ukazuje jako velká strategická výhoda.“



Původní projekt nového areálu ACOND a.s. byl rozšířen o jedno podlaží. Původní projekt nového areálu ACOND a.s. byl rozšířen o jedno podlaží.



V tomto prostoru bude v létě roku 2023 zahájena výroba výkonnější řady tepelných čerpadel ACOND. V tomto prostoru bude v létě roku 2023 zahájena výroba výkonnější řady tepelných čerpadel ACOND.



Prostor pro budoucí showroom českých tepelných čerpadel ACOND. Prostor pro budoucí showroom českých tepelných čerpadel ACOND.

Nový areál bude dokončen v létě. Nicméně to neznamená, že do něj bude přestěhováno vše. Ve stávajícím areálu zůstane výroba řady tepelných čerpadel s menším výkonem, ale bude ji možné lépe logisticky a technologicky řídit. K tomu Oto Hanus dodává: „V novém areálu budeme mít především automatizovanou výrobu dílů, ze kterých se skládá plášť našich tepelných čerpadel. Osvědčil se nám nerezový plech, a to bude zachováno. Přibude též výroba tvarovaných polotovarů propojovacích měděných potrubí. Optimálně bude možné řídit i tok materiálů a komponentů od jejich přivezení, přes zásobování výroby a expedici hotových výrobků.“



Oto Hanus, místopředseda představenstva ACOND a.s. Oto Hanus, místopředseda představenstva ACOND a.s.

Při návštěvě českého výrobce bylo nemožné se nezeptat na to, zda cítí znatelný posun českých zákazníků k preferenci české značky. Na otázku nám odpověděl opět Jiří Hanus: „Jsme velmi potěšeni tím, že stále významnějším kritériem výběru je i otázka, kde se tepelné čerpadlo vyrábí a kdo jej vyrábí. Mezi našimi zákazníky pozorujeme růst těch, kteří chtějí české tepelné čerpadlo. Podobně, jako je to běžné v Německu, Rakousku, Francii atp. Pokud parametry výrobku odpovídají potřebě zákazníka, upřednostňují tuzemský výrobek.“

Tento trend lze dát do souvislosti s tím, že když je zřejmé, že tuzemský výrobce do svých vývojových a výrobních kapacit mohutně investuje, vytváří to silný předpoklad k tomu, že náhle z trhu nezmizí a s ním nezmizí i servisní síť, řešení případných oprav, náhradních dílů atp.