Ministr Hladík v jižních Čechách – se studenty, v nové výrobně tepelných čerpadel a s vědci u mokřadů

Během návštěvy Jihočeského kraje v minulém týdnu ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) slavnostně otevřel novou halu s výrobou tepelných čerpadel v Milevsku. Debatoval také se studenty na střední rybářské škole v Třeboni a s vědci z Czech Globe zavítal na měřicí stanici, která zachycuje množství CO 2 v mokřadech a také vyhodnocuje stav krajiny a půdy. Na biskupství v Českých Budějovicích pak ministr jednal o umisťování fotovoltaik na památkově chráněné budovy.

Svou návštěvu zahájil ministr Hladík v Milevsku. Slavnostně zde otevřel novou část závodu na výrobu tepelných čerpadel. „Česká republika je průmyslovou zemí a patří k velkým exportérům tepelných čerpadel na evropský trh. To chceme jako vláda i nadále podporovat. Právě tepelná čerpadla hrají navíc klíčovou roli v odchodu od uhlí – jsou ekologická, energeticky efektivní i ekonomická. Potenciál tepelných čerpadel není jen ve využití pro rodinné domy nebo průmyslové objekty či například školy a kancelářské budovy, ale i pro teplárenské soustavy. Využít je mohou i čistírny odpadních vod a města tak díky nim budou moct brát teplo z kanalizační sítě. Chceme jít cestou zelené modernizace, která je příležitostí pro všechny – rodiny i firmy. A máme nyní příležitost využít nástupu bezuhlíkových řešení, mezi které kromě tepelných čerpadel patří i fotovoltaika, větrné elektrárny, biometanové stanice, baterie nebo třeba vodík,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že čeští producenti ročně vyrobí 250 tisíc tepelných čerpadel a potenciálem ČR je až trojnásobek. „Je to příležitost pro šikovné české firmy, protože tepelná čerpadla bude potřebovat celá Evropa,“ dodal.



Ministr Hladík zároveň připomněl, že Ministerstvo životního prostředí podporuje výměnu zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy za tepelná čerpadla či jiné ekologičtější vytápění prostřednictvím kotlíkových dotací i z programu Nová zelená úsporám. „Díky dotačním programům se už vyměnilo 180 tisíc kotlů s podporou 18 miliard korun,“ doplnil ministr.

V Třeboni pak ministr debatoval se studenty střední rybářské školy. Žáky zajímala hlavně témata z oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Ale i to, jak se ministr k oblasti životního prostředí vůbec dostal. „Bavilo mě to a potěšilo mě, že měli dotazy z mnoha oblastí – probrali jsme třeba jádro a obnovitelné zdroje, v jejichž kombinaci vidím budoucnost, došlo i na akcelerační zóny, které na ministerstvu právě připravujeme. Studenti se ptali i na příhraniční smog, který je velký problémem třeba na hranicích s Polskem, navracení meandrů řekám nebo na znečištění oceánů,“ komentoval ministr Hladík. Studenty také vyzval, aby přemýšleli nad tím, jakou krajinu kolem sebe chtějí mít za desítky let a co pro to mohou udělat.

S vědci z Ústavu výzkumu globální změny AVČR pak ministr v rámci terénní exkurze navštívil ekosystémovou stanici Mokré Louky u Třeboně, která měří toky oxidu uhličitého a metanu v okolních mokřadech. „Tato data umožňují upřesnění hodnot funkcí ekosystémů a jsou součástí speciální metody ESAI. Tu vyvíjíme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a díky ní analyzujeme krajinu a detailně hodnotíme dopady klimatických změn i degradaci půdy a krajiny. Vyvinuli jsme aplikaci, jejíž součástí je mapa, která pomáhá identifikovat riziková místa v krajině, pochopit příčiny a navrhuje řešení,“ vysvětlil vedoucí oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny z ÚVGZ AVČR Jiří Jakubínský.

„Opravdu vítám, že mapa integruje všechna dostupná data a může pomoci obcím vyhodnotit stav krajiny a dopady klimatických změn,“ ocenil ministr Hladík. Na to navázal také starosta města Černovice Jan Brožek (KDU-ČSL), který s vědci z Czech Globe dlouhodobě spolupracuje. „Na pokusném území v Černovicích měříme úrovně zadržování vody v krajině, měříme výšku podzemní vody v závislosti na počasí a způsobu hospodaření. Metoda vědců z CzechGlobe může výborně sloužit jak zemědělcům, tak starostům v tom, jaká opatření a přístup na daném území volit,“ uvedl starosta Brožek.

Návštěvu Jihočeského kraje zakončil ministr jednáním na českobudějovickém biskupství. Se zástupci diecéze, Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury probral instalování solárních panelů na památkově chráněné budovy.