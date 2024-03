TZB-info / Vytápění / Výměny kotlů / Pět měsíců do zákazu starých uhelných kotlů

Pět měsíců do zákazu starých uhelných kotlů

Podle odhadů je v Česku stále asi 150 tisíc zastaralých kotlů. Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy vstoupí v platnost 1. září 2024. Výměny kotlů se financují už několik let ze dvou dotačních programů.

Termín je platný a posunovat se nebude

„1. září vstoupí v účinnost dlouho plánovaný zákaz provozu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v domácnostech,“ znovu potvrdil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Zároveň pořád platí, že domácnosti s nízkými příjmy, které nemají dostatek peněz na výměnu starého kotle, si mohou zažádat o kotlíkovou dotaci. Ostatní majitelé nemovitostí s neekologickým vytápěním mohou k výměně starého kotle využít dotaci z programu Nová zelená úsporám,“ dodal ministr životního prostředí.

Jak zjistit emisní třídu mého kotle?

Emisní třídu kotle zjistíte na výrobním štítku, obvykle v zadní části kotle. Zákaz navíc platí pro všechny kotle vyrobené před rokem 2003, kdy bylo zavedeno označování emisních tříd. Může jít o kotle na uhlí, dřevo i jiná pevná paliva.

„Termín je platný a posunovat se nebude. Vyzýváme proto všechny občany, aby se skutečně připravili na to, že zákaz provozu kotlů vejde v platnost a zajistili si výměnu. Platí, že o kotlíkové dotace je momentálně možné žádat do 31. 8. 2024. Ze strany úřadu bude možné zavřít oči a s přihlédnutím k podané žádosti o dotace vyřešit situaci bez udělení sankce ‚pouhým‘ uložením nápravného opatření – tedy nevyhovující kotel do určitého data díky dotaci vyměnit. Nicméně nedoporučujeme podání žádosti o podporu odkládat,“ upřesnil ministr Hladík. Pokuta za provoz kotle 1. nebo 2. emisní třídy po 1. září 2024 může dosáhnout až 50 tisíc Kč a bude ji možné ukládat i opakovaně.1

Ministr Hladík o dotacích a výměnách kotlů v lednu 2024 na Infothermě

Ministr potvrdil konečný termín pro výměny kotlů 1. a 2. třídy, ale hovořil i o výměnách kotlů 3. třídy a dotacích, vč. dotací na plynové kotle:

Opět varování, že limitující je počet topenářů

Podle odhadů je přitom v Česku stále asi 150 tisíc těchto zastaralých kotlů. „Takový počet kotlů se nemusí stihnout, pokud to domácnosti nechají na poslední chvíli. Topenářů by v takovém případě nemusel být dostatek. Bude platit jednoduché pravidlo: kdo dřív přijde, ten výměnu stihne,“ upozorňuje Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta, který sdružuje české výrobce kotlů na dřevní paliva.1

Výměny kotlů se financují už několik let ze dvou dotačních programů. Pro nízkopříjmové domácnosti jsou tady Kotlíkové dotace, které pokryjí až 95 % nákladů na nový kotel i přestavbu kotelny nebo projektovou dokumentaci. Ostatní zase mohou využít program Nová zelená úsporám, který taky významně přispívá na výměny. Starý kotel je možné vyměnit za moderní kotel na biomasu (dřevo, brikety, pelety) nebo tepelné čerpadlo.

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

V posledních měsících se přitom prodává kotlů, ale i tepelných čerpadel výrazně méně než za covidu. Platí to pro celou střední Evropu, Německo i Rakousko. Lidé neutrácejí a zbytné investice odkládají. Jenže výměna zastaralého kotle by neměla patřit mezi zbytné investice.

O kotlích na dřevo a pelety na Infothermě 2024

Jaromír Maňák, obchodní ředitel BLAZE HARMONY s.r.o.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Zdroj: 1 Tisková zpráva Klastru Česká peleta