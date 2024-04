TZB-info / Vytápění / Výměny kotlů / Češi kašlou na výměnu kotlů. Pokutu může dostat až 150 000 lidí

Češi kašlou na výměnu kotlů. Pokutu může dostat až 150 000 lidí

Od letošního září si nesmíte zatopit v žádném starém kotli na pevná paliva, který spadá do 1. nebo 2. emisní třídy. Přitom je jich v provozu ještě 150 000. Ministr životního prostředí Petr Hladík potvrdil, že termín platí a pokuta může dosáhnout až 50 000 Kč. Jak budou probíhat kontroly? A proč Češi na výměny kašlou?

Od září nesmí být v provozu žádný kotel, na jehož štítku najdete označení 1. nebo 2. (emisní) třídy. Zákaz se vztahuje i na kotle, které štítek nemají, případně jsou starší než 20 let, protože před rokem 2003 se označení emisních tříd ještě nepoužívalo. Zákaz se týká hlavně starých uhelných kotlů, ale také některých kotlů na dřevo.

Takových kotlů je v českých domácnostech ještě minimálně 150 tisíc, tedy se určitě do konce léta nestihnou vyměnit všechny. Tolik kotlů by totiž nevyměnili všichni čeští topenáři, ani kdyby pracovali i v noci. Kdo ovšem objedná kotel ještě na jaře, měl by výměnu bez problémů stihnout.

Jenže se nezdá, že by prodeje kotlů v posledních měsících nějak významně rostly. „Posledních šest měsíců u nás znatelně ubylo prodejů nových zdrojů tepla. Rozhodně zatím nezačala žádná velká vlna výměn na poslední chvíli, přitom už je za pět minut dvanáct,“ upozornil Vladimír Stupavský, předseda národní asociace Klastr Česká peleta. Řada lidí zřejmě počítá s tím, že jim to i s tím starým kotlem „nějak projde“. Na to se ovšem spoléhat nedá.

Ministr potvrdil: termín 1. září platí

Ptali jsme se na Ministerstvu životního prostředí, jestli to projde nebo ne, a získali jsme od ministra Petra Hladíka potvrzení, že termín 1. září 2024 platí a posouvat se nebude. „Vyzýváme všechny občany, aby se skutečně připravili na to, že zákaz provozu kotlů vejde v platnost a zajistili si výměnu,“ vyzval doslova ministr.

S výměnou kotle by si tedy lidé měli skutečně pospíšit. Topenáři mají zpravidla ještě volné podzimní termíny, ale to se pomalu mění a na podzim očekáváme opravdový boj o řemeslníky, kteří by byli schopni nový kotel zapojit. „Před prázdninami pravděpodobně porostou i ceny kotlů a materiálu,“ upozornil Stupavský z Klastru Česká peleta.

Jak budou probíhat kontroly kotlů?

Ministerstvo také upřesnilo, že kontroly budou probíhat lokálně a budou v gesci obcí. Obecní úřad si může vyžádat tzv. protokol o kontrole kotle na pevná paliva. Takovou kontrolu musí podle zákona o ochraně ovzduší už v současnosti zajistit každý majitel kotle, a to vždy jednou za tři roky (36 měsíců). Provádí ji technik, kterého zaškolil výrobce kotle (odborně způsobilá osoba).

„Obec si tedy vyžádá tento doklad, a tak pozná, jaký kotel je v provozu. Podle toho může postupovat dál: uložit výměnu, zakázat provoz, nebo dát pokutu,“ upřesnil Stupavský.

Pokuta až 50 tisíc a klidně víckrát

Pokuta se v případě zákazu kotlů 1. a 2. emisní třídy může vyšplhat až k 50 tisícům korun a ministerstvo upřesnilo, že ji bude možné ukládat opakovaně, dokud nedojde k výměně zdroje tepla. Jedná se tedy o částku odpovídající investici do nového zdroje tepla.

Nelze očekávat, že se podaří hned zkontrolovat všechny domácnosti. Na druhou stranu, provoz takového kotle se dá jen těžko utajit. Prozradí ho hustý tmavý dým stoupající z komína i charakteristický zápach.

„Myslím si, že ten tlak přijde přímo od lidí, kteří se s obecními čmoudily dlouhodobě potýkají, anebo od těch, kteří do výměny investovali, a teď jim budou ostatní kouřit pod okny,“ předpokládá soudní znalec pro kotle a tuhá paliva Zdeněk Lyčka. Jakmile obec dostane podnět od souseda, bude ho muset prověřit a doklad o kontrole kotle si vyžádá.

Pomoz babičce s dotací na kotel

Předpokládá se, že vysoké procento zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy je v provozu v nízkopříjmových domácnostech nebo také domácnostech seniorů. „Kdo se dobře orientuje v aktuálních zákonech a má finanční polštář pro podobné investice, ten už pravděpodobně kotel vyměnil. Teď jde o to, jak pomoci s výměnou těm zbývajícím lidem, pro které není jednoduché něco takového zařídit,“ vysvětluje Stupavský.

Ministerstvo životního prostředí má přitom připraveny dva druhy dotací, které s výměnou kotle významně pomohou. Pro všechny rodiny s nízkými příjmy i seniory, kteří třeba žijí sami, jsou tady ještě pořád Kotlíkové dotace. Z nich se zaplatí až 95 % všech nákladů na výměnu – nejen pořízení nového kotle, ale také jeho instalace a případná přestavba kotelny. Ostatní lidé mohou využít dotaci z programu Nová zelená úsporám.

„Kotlíkové dotace je možné žádat do 31. 8. 2024. Ze strany úřadu bude možné zavřít oči a s přihlédnutím k podané žádosti o dotace vyřešit situaci bez udělení sankce „pouhým“ uložením nápravného opatření – tedy nevyhovující kotel do určitého data díky dotaci vyměnit. Nicméně nedoporučujeme podání žádosti o podporu odkládat,“ vyzval ještě ministr Petr Hladík.

Za co starý kotel vyměnit?

Za co vyměnit váš starý kotel, který ještě pořád zamořuje ovzduší ve vaší vesnici a čoudí sousedům do oken? Možností je víc, můžete si srovnat náklady na vytápění s různými palivy. Z kotlíkových dotací ovšem pořídíte jedině kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. A co je to ta biomasa? Hlavně obyčejné dřevo, kterým u nás topí přes milion domácností. Anebo dřevo neobyčejné, tedy brikety a hlavně pelety, které se do kotle přikládají automaticky.

S dřevěnými peletami nemusíte zapalovat oheň ani přikládat do kotle. Teplotu nastavíte na termostatu, kotel zapnete přes mobil a už se topí. Pelety se vyrábějí u nás v Česku, a to z dřevěných pilin, které zůstanou na pilách potom, co se kulatina rozřeže na trámy a latě. Tyto piliny se slisují do tvaru malých válečků a je z nich skvělé palivo.