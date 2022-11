TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Kvalitní výrobce tepelných čerpadel je otevřený

Kvůli nejisté energetické situaci a růstu cen energií roste poptávka po úsporných zdrojích tepla, mezi něž patří i tepelná čerpadla. Jaká rizika to s sebou může nést pro majitele či pro výrobce a jak se jim daří vyrovnávat s enormním zájmem? O tom jsme si povídali s Jiřím Hanusem, generálním ředitelem společnosti ACOND.

Poptávka po tepelných čerpadlech v posledních měsících raketově vzrostla. S čím se zájemci o tento typ vytápění nejčastěji potýkají a čemu by naopak měli věnovat více pozornosti?

Lidé teď samozřejmě řeší primárně ceny energií. Zvyšující se cena komodit a vysoká inflace jsou motivací, která nutí lidi přemýšlet, jakým způsobem budou topit a kolik je to bude stát. Logicky to potom znamená, že lidé více poptávají tepelná čerpadla, která se v současné době řadí mezi nejefektivnější řešení vytápění domácností. Při výběru zdroje tepla by lidé, ale měli určitě řešit i návratnost investice, tedy hledat takový zdroj tepla, který jim skutečně ušetří peníze. Přestože je doba těžká, určitě je třeba hledat i kvalitu a péči, kterou by měl po dobu fungování zdroje tepla prodejce garantovat. Rozhodně není dobré kvůli současné situaci propadat panice a dělat při výběru tepelného čerpadla nějaké kompromisy, například za cenu nižších nákladů či rychlejšího dodání. Jedná se o poměrně velkou investici, proto je výhodnější si raději počkat na kvalitní zařízení.

Přináší dnešní energetická krize koncovým uživatelům nějaká další rizika kromě vysokých účtů za topení? Jak vzhledem k aktuálním problémům nenaletět?



Současná situace samozřejmě nahrává i prodejcům, kteří využívají situace a na trh přinášejí rychlá a mnohdy i vyloženě nevýhodná řešení. Jedná se o různé typy a druhy tepelných čerpadel, které jsou zdánlivě levné, ale jejich původ je často neznámý nebo velmi složitě dohledatelný. Kvalitní výrobce tepelných čerpadel se vyznačuje maximální otevřeností, transparentní historií firmy, ale také tím, že dokáže garantovat dlouhodobý servis po dobu celé životnosti zařízení. Doporučoval bych každému zájemci o tepelné čerpadlo brát v úvahu nejen jeho cenu a kvalitu, ale také možnosti prodejce servisovat čerpadlo po dobu několika, možná i desítek let. Také je třeba pohlídat si, zda výrobce zajistí i instalaci, jaké jsou podmínky záruky, na jaké další služby má zákazník nárok a podobně.

Kolik je nyní poptávek a kolik vyrábíte čerpadel?

Přesné číslo nelze s určitostí říct. Oproti loňskému roku registrujeme opravdu masivní nárůst poptávek. Náš cíl pro tento rok je vyrobit 3 600 tepelných čerpadel, což je meta, kterou jsme navýšili oproti původnímu plánu právě na základě zvýšené poptávky.



Zvládáte se velké poptávce stále přizpůsobovat?

Vzhledem k situaci na trhu, kdy je garance pravidelných dodávek materiálu těžší a těžší a vše je týden od týdne dražší a dražší, není zvyšování výroby vůbec jednoduché. V úvahu musíme také brát, že jsme český výrobce a celé čerpadlo se vyrábí u nás na hale. Každé čerpadlo tedy musí projít stejným výrobním procesem, který končí jeho výstupním testem. Není tedy snadné výrobu skokově zvýšit. Samozřejmě ji ale pořád optimalizujeme, abychom ji zvládali navyšovat, ale zároveň při tom neztratili kvalitu výsledného produktu. Ta je pro nás jednou z priorit. Zatím se nám to naštěstí daří.

Budete ještě nějak dále upravovat stávající kapacity?

Další cíl je stavba nové haly, která nám další navýšení kapacity umožní. Bude to moderní zařízení, které nám umožní vyrobit okolo 17 000 čerpadel ročně.

Jaké jsou Vaše aktuální plány do budoucna?

Čekají nás nové výzvy. Jako firma velmi rychle rosteme. Stavba nové haly přinese samozřejmě velkou poptávku po kvalitních zaměstnancích, které hledáme nepřetržitě, ale budeme muset zvětšit firmu opravdu skokově. Snažíme se na to připravit a už nyní hledáme kvalifikované zaměstnance do všech našich oddělení. Brzy bychom chtěli na trh také uvést novou řadu tepelných čerpadel, která už prošla sérii ostrých testů ve výzkumných centrech a zatím jsme výsledky nadšeni.

