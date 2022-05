TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Jak se vyznat v tepelných čerpadlech?

Jak se vyznat v tepelných čerpadlech?

Rostoucí ceny energií, obavy z dostupnosti plynu i plánovaný zákaz neekologických kotlů… to jsou aktuálně nejčastější důvody, proč mnoho lidí volí pro vytápění svého domova tepelné čerpadlo. Představíme vám, jak se v současné nabídce čerpadel vyznat.

Hlavní kritéria pro výběr tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je poměrně významná investice, která zasáhne do rodinného rozpočtu a ovlivní naši domácí pohodu na mnoho let dopředu. Měli bychom proto vědět, na co se při výběru zaměřit a na co si dát naopak pozor.

1. Typ stavby a její tepelné ztráty

Základní faktor při volbě tepelného čerpadla je typ stavby. Na moderní novostavby jsou kladeny striktní požadavky na co nejnižší energetické ztráty a k jejich vytopení tedy stačí méně výkonné tepelné čerpadlo. U starších staveb lze únik tepla částečně snížit výměnou oken, zateplením fasády a dalšími stavebními úpravami, takže pro vytopení domu postačí voda o nižší teplotě, ale i tak je nutné zvolit výkonnější čerpadlo v porovnání s novým domem. „Konkrétní výkon tepelného čerpadla se odvíjí podle velikosti a typu stavby. Při výběru tepelného čerpadla by měl majitel ideálně znát tepelnou ztrátu domu, podle níž mu odborník doporučí výkon zařízení. U moderních novostaveb je to dnes běžně součástí projektu, v rámci rekonstrukce se tepelná ztráta většinou nestanovuje. V takovém případě by měl majitel domu znát předešlou spotřebu topiva,“ uvádí Jakub Tykal, obchodní a marketingový ředitel společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel. Každý typ topného systému má samozřejmě jinou spotřebu paliva, která se ve většině případů stanovuje v kilowattech. Ať už byl však dům původně vytápěný čímkoliv, zkušený obchodník dokáže podle spotřeby stávajícího paliva doporučit vhodné čerpadlo a případně tepelnou ztrátu kvalifikovaně odhadnout. „Na českém trhu se lze bohužel často setkat s nezodpovědným chováním prodejců. Chtějí za každou cenu uzavřít obchod, a tak klientovi prodají klidně méně výkonné čerpadlo, aby se dostali na nižší cenu. Takové zařízení pak v praxi pro vytopení domu nestačí a musí si pomoci využitím záložního zdroje, což pro majitele v konečném důsledku znamená samozřejmě vyšší účet za vytápění,“ upozorňuje Jakub Tykal z ACONDu.

2. Tepelná účinnost

Účinnost tepelného čerpadla stanovuje, jak úsporně dokáže vytápět. Jeho číselným ukazatelem je tak zvaný topný faktor, který je udáván při různých venkovních teplotách. „U tepelných čerpadel se stanovuje topný faktor COP, jehož hodnota se liší podle venkovní teploty vzduchu a teploty vody. Čím nižší je teplota vzduchu, tím nižší bude i hodnota COP. Například při teplotě vzduchu −7 °C bude topný faktor nižší než při +7 °C. Existuje také ještě sezónní topný faktor SCOP, který říká, kolik tepla dokáže čerpadlo v průměru vyprodukovat za jeden kilowatt odebraný ze sítě,“ vysvětluje Jakub Tykal z ACONDu. Čím je tento poměr větší, tím lépe. Méně kvalitní čerpadla se při nízkých venkovních teplotách blíží poměru 1:1, takže v zimě, kdy potřebujeme topit nejvíce, se z nich stává spíše drahý přímotop. V praxi navíc často dochází k zaměňování těchto parametrů. Laik, který neví, na co si dát u čerpadel pozor, to přitom často neodhalí, čehož někteří nepoctiví obchodníci zneužívají. Je proto vždy nutné porovnávat topný faktor uváděný za stejných podmínek.

3. Energetická náročnost provozu čerpadla

Nejjednodušším ukazatelem úspornosti čerpadla je třída jeho energetické účinnosti. Tu lze nalézt na energetickém štítku, který je povinnou součástí každého čerpadla. Jeho podoba je navíc vždy stejná. „U těchto zařízení se uvádí energetická třída pro nízko a středně teplotní systémy. Díky dobře známé barevné stupnici si můžete udělat představu, jak úsporné čerpadlo v reálu bude. Většina již dnes splňuje energetickou třídu alespoň A+ nebo A++. Ta nejúspornější dosahují třídy energetické účinnosti A+++/A+++,“ uvádí Jakub Tykal z ACONDu.

4. Hlučnost

Základním parametrem pro stanovení hlučnosti čerpadla je normou stanovený akustický výkon, který se měří v laboratoři. Lze se setkat ještě s tak zvaným akustickým tlakem, který vypočítává hlučnost čerpadla v určité vzdálenosti. „Čím delší tato vzdálenost je, tím tišší čerpadlo na papíře vypadá. Většina lidí ale rozdíl mezi těmito dvěma veličinami nezná. Toho někteří výrobci na trhu zneužívají a u svých zařízení uvádí často jen akustický tlak. Majitel pak bývá nemile překvapen hlučností čerpadla, které si koupil,“ varuje Jakub Tykal z ACONDu.



Tepelné čerpadlo ACOND PRO N – vhodné pro novostavby s nízkými tepelnými ztrátami. Tepelné čerpadlo ACOND PRO N – vhodné pro novostavby s nízkými tepelnými ztrátami.

5. Maximální výstupní teplota vody

Dalším důležitým parametrem je teplota vody, kterou dokáže čerpadlo připravit pouze kompresorem, bez použití dalšího zdroje. „Průměrné hodnoty na trhu se pohybují zhruba mezi 60–75 °C. Teplota topné vody je přitom důležitá hlavně u rekonstrukcí. Ve starších domech, kde se topilo například dřevem nebo uhlím, bývá topná soustava zpravidla navržená na vysokou teplotu topné vody,“ popisuje Jakub Tykal z ACONDu. Oproti tomu tepelná čerpadla zpravidla využívají vodu o nižší teplotě a dům vytápí nepřetržitě, takže ve většině případů dokážou i starší dům s původními radiátory pohodlně vytopit. „Kvůli vyšší úspoře ovšem doporučujeme do největší místnosti koupit nový radiátor a ty stávající přesunout do dalších místností, tím docílíme ještě větší úspory,“ dodává Jakub Tykal z ACONDu.

6. Montáž a servis

Před podpisem smlouvy s dodavatelem je důležité si ověřit také to, zda zajistí jak odbornou instalaci čerpadla, tak i jeho případný servis. „Na českém trhu je poměrně běžnou praxí, že prodávající nakoupí čerpadlo u výrobce a pak ho zákazníkovi pouze přeprodá. V mnoha případech už ale nezajistí odbornou montáž ani případný servis. Kupující je tak nucen sehnat si topenáře, kteří mu čerpadlo zapojí. Další častou komplikací je, že tito pracovníci, kteří nejsou přímo od výrobce, neumí čerpadlo správně seřídit. Bez správného nastavení je to jen poloviční práce, protože zařízení pak nedokáže pracovat opravdu úsporně. U některých prodejců, kteří čerpadla i montují, zase není vždy zaručené, že se za pár let dokážou postarat i o případnou opravu,“ varuje Jakub Tykal z ACONDu. Odborníci proto doporučují pořizovat čerpadlo jako komplexní službu od takového výrobce, který dokáže zaručit jak profesionální zapojení a servis, ale navíc posoudí i vhodnost vybraného zařízení.

7. Záruka a náhradní díly

Při výběru čerpadla bychom si měli ověřit nejen jeho parametry, ale i délku a podmínky záruky. Někteří výrobci nabízí její prodloužení na 5 let, ovšem až po splnění dalších podmínek, které klientovi leckdy neřeknou. „Prodloužení záruky je často vázáno pravidelnými placenými servisními prohlídkami. Záruka se také mnohdy týká jen materiálu, ale už ne výjezdu technika a jeho práce. Majitel domu pak bývá nemile překvapen nečekaným výdajem navíc,“ přibližuje Jakub Tykal z ACONDu bohužel běžnou praxi mnoha výrobců. Naopak firma, která si za kvalitou svých čerpadel stojí, nemá problém prodloužit záruku zcela transparentně a bez dalších podmínek či výdajů. „Dalším problémem, se kterým se lze setkat u některých zahraničních výrobců, jsou problémy s distribucí náhradních dílů, na které pak klient musí dlouho čekat,“ doplňuje Jakub Tykal z ACONDu.

RADA ODBORNÍKA: Jak poznat převlečenou klimatizaci?

„Někteří výrobci používají jako základ venkovní jednotky tepelného čerpadla klimatizaci, která jim umožní snížit náklady a tedy i prodejní cenu. To s sebou ale nese mnohá úskalí, takové čerpadlo zpravidla nedosahuje patřičné kvality a bývá také podstatně hlučnější. Během nízkých teplot takový přístroj rapidně ztrácí účinnost, což pro majitele znamená vyšší účet za elektřinu. Lze ho poznat již podle vzhledu – pokud venkovní jednotka vypadá a hlučí jako klimatizace, pak to také nejspíše klimatizace byla. Indikátorem mohou být také použité komponenty, především chladivo. U čerpadel se za nejvyspělejší typ považuje propan R290. Klimatizace využívají nejčastěji chladivo R32. Pokud tedy narazíte na čerpadlo s tímto typem chladiva, je možné, že se jedná o přestavěnou klimatizaci,“ říká Jakub Tykal z ACONDu.



Tepelné čerpadlo ACOND PRO R – vhodné pro rekonstruované objekty s velkými tepelnými ztrátami. Tepelné čerpadlo ACOND PRO R – vhodné pro rekonstruované objekty s velkými tepelnými ztrátami.

Nejdůležitější parametry u tepelných čerpadel

Kompresor – hlavní pracovní část tepelného čerpadla. Lze se setkat s rotačním kompresorem a tak zvaným scrollovým, který je méně namáhaný a dosahuje proto zpravidla dvojnásobné životnosti.

Chlazení v základu – součástí základního vybavení tepelného čerpadla je také funkce chlazení.

Nerezová venkovní jednotka – běžně používaný lakovaný plech rychle stárne. Ideální je proto nerezový povrch čerpadla, který zůstane vzhledově stejný mnoho let.

Monitoring chodu – profesionální výrobci, kteří kladou důraz na dlouhou životnost svých čerpadel, zajišťují svým klientům nepřetržitý monitoring chodu zařízení včetně možnosti vzdáleného servisu, a to již v ceně přístroje.

Tepelný výkon – uvádí, kolik tepla dokáže čerpadlo vyrobit a zda tedy dokáže pokrýt tepelnou ztrátu domu. Čerpadlo s příliš nízkým výkonem pravděpodobně nebude schopno dům vytopit.

Prated W55, průměrné klima – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev topné vody 55 °C, pro který platí hodnoty na energetickém štítku.

SCOP W35, průměrné klima – průměrný topný faktor, který udává, kolik tepla dokáže čerpadlo vyrobit za 1 kW elektřiny odebraný ze sítě.

COP A7/W35 – topný faktor při venkovní teplotě vzduchu 7 °C a teplotě vody 35 °C.

COP A2/W35 – topný faktor při venkovní teplotě vzduchu 2 °C a teplotě vody 35 °C.

COP A7/W55 – topný faktor při venkovní teplotě vzduchu 7 °C a teplotě vody 55 °C.

Sezónní energetická účinnost W35, průměrné klima (%) – ukazuje, jak dokáže být čerpadlo efektivní ve využití energie potřebné k ohřevu topné vody.

Topný faktor – udává, kolik tepla dokáže čerpadlo vyrobit za 1 kW elektřiny odebraný ze sítě. Ideální je porovnávat jak topný faktor COP při nízkých teplotách, tak i průměrný sezónní topný faktor SCOP.

Akustický výkon – normou definovaná a laboratorně stanovovaná veličina, která číselně definuje absolutní hlučnost čerpadla.

Akustický tlak – přepočítaná hodnota, která stanovuje hlučnost čerpadla vždy v určité vzdálenosti. Čím je větší, tím se zdá být čerpadlo tišší.

Maximální výstupní teplota vody – definuje, jak teplou vodu dokáže čerpadlo připravit za určité venkovní teploty, aniž by muselo použít záložní zdroj energie.

Chladivo – cirkuluje v systému a přenáší získané teplo do topné vody. Významně ovlivňuje efektivitu čerpadla hlavně při nízkých venkovních teplotách.

Ekvivalent CO 2 – přepočet dopadu čerpadla na životní prostředí, podle něhož lze zjistit, zda zařízení bude podléhat povinným pravidelným revizím.

BOX ODBORNÍKA: Tepelná čerpadla ACOND PRO předběhla dobu o dva roky

„U našich čerpadel ACOND PRO upřednostňujeme jen kvalitní komponenty, jako je scrollový kompresor a ekologické chladivo propan R290. To umožňuje čerpadlu ohřát vodu na vysokou teplotu i v mrazivém počasí bez dalšího přídavného zdroje. Díky tomu se nám podařilo vyvinout zařízení, které kombinuje tichý a úsporný chod s velmi dlouhou životností. Čerpadlo, které dokáže topit co nejdéle a co nejšetrněji, pro klienta v konečném důsledku znamená větší finanční úsporu a návratnost investice. Díky tomu, že jsme ryze český výrobce a chod všech našich čerpadel nepřetržitě monitorujeme, dokážeme velmi rychle reagovat v případě nutnosti servisního zásahu. Naší prioritou je vždy spokojený zákazník, proto již při vývoji našich čerpadel vždy dbáme v prvé řadě na kvalitu výsledného zařízení. Díky tomu se nám podařilo vyvinout tepelná čerpadla ACOND PRO, která podle našich dodavatelů svými parametry předběhla konkurenci o dva roky,“ říká Jakub Tykal z ACONDu.

V dnešní době, kdy se všichni musíme potýkat s nejistotou na trhu s energiemi a s nekontrolovaným růstem cen, je volba dlouhodobě spolehlivého a úsporného vytápění pro mnoho domácností prakticky již nezbytností. A právě tyto požadavky dokáže špičkové tepelné čerpadlo splnit.