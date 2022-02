TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Rekonstrukce vytápění a tepelné čerpadlo

Rekonstrukce vytápění a tepelné čerpadlo

Kompletní oprava staršího domu je nákladný proces, od kterého si slibujeme mimo jiného především úsporu za jeho provoz a vytápění. Kromě pořízení nových oken a zateplení fasády přichází na řadu většinou také výměna topného systému. Té navíc hraje do karet chystaná úprava legislativy.

Tepelné čerpadlo jako úsporná alternativa

Rekonstrukce vytápění je komplikovaný úkol, do kterého se člověk málokdy vrhá s nadšením. Mnoho domácností se mu přitom dříve či později nevyhne. V září roku 2022 totiž vstoupí v platnost nový zákon o ochraně životního prostředí, který zakazuje provoz neekologických kotlů. Ruku v ruce s tím přichází otázka, čím starý kotel na tuhá paliva nahradit. Rovněž i rostoucí ceny energií a nejistá situace na trhu jsou v současnosti častým důvodem, proč se mnoho domácností uchyluje k hledání nového způsobu vytápění.

Jednou z možností je tepelné čerpadlo, které představuje úspornou a komfortní alternativu. „Hlavní výhodou tepelného čerpadla je jeho bezúdržbový chod a nízké provozní náklady. Pokud byl dům původně vytápěný například plynem nebo elektřinou, může být finanční úspora po výměně starého kotle poměrně výrazná. Oproti vytápění dřevem nebo uhlím je jeho provoz zase podstatně jednodušší. Není třeba řešit nákup topiva nebo revize kotle a komínu. Jeho koupi navíc podporuje i stát, na pořízení tepelného čerpadla lze získat i dotace, s jejichž vyřízením jsme našim klientům připraveni pomoci,“ popisuje benefity tohoto typu vytápění Jakub Tykal, obchodní a marketingový ředitel společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel. Navíc jde o způsob vytápění, který je šetrný k životnímu prostředí.

Jaké čerpadlo vybrat pro starší dům?



Při výběru tepelného čerpadla berte v potaz stav budovy.

Při výběru konkrétního typu čerpadla je třeba zohlednit situaci a stav budovy a vsadit na dostatečně výkonné zařízení. „U starších domů je třeba počítat s jejich vyššími tepelnými ztrátami. Ty lze sice částečně snížit například výměnou oken a zateplení fasády a stropu, ale i tak se taková budova svými tepelně izolačními vlastnostmi nebude rovnat moderní novostavbě. Tomu by mělo být uzpůsobené i čerpadlo, které pro vytopení bude potřebovat větší výkon, než jaký by stačil v novostavbě. Určitě proto doporučuji si raději připlatit a vybírat dostatečně výkonný typ,“ radí Jakub Tykal z ACONDu. a dále pokračuje: „Z toho důvodu jsme vyvinuli tepelné čerpadlo ACOND PRO R, které je se svým výkonem do 18 kW a energetickou účinností A+++/A+++ určené speciálně právě pro rekonstrukce.“ Zjednodušeně se dá říci, že méně výkonné čerpadlo přinese nižší pořizovací cenu, ale pravděpodobně o něco vyšší provozní náklady. Výkonnější čerpadlo bude patrně nákladnější při pořízení, ale částka za jeho provoz bude nižší. Úspora se navíc každým rokem sčítá. Záleží ovšem také na energetické účinnosti zařízení, která v podstatě říká, kolik tepla čerpadlo dokáže vyrobit při odběru 1 kW ze sítě. Čím tedy bude účinnost vyšší, tím lépe.

Podle čeho čerpadlo vybírat?



Spolehlivým ukazatelem kvality čerpadla je jeho energetický štítek.

Jednoduchý ukazatel, podle kterého se lze při výběru řídit, je výkon čerpadla v kilowatech a také energetický štítek, který všichni dobře známe z běžných domácích spotřebičů. Důležité je také dbát na tichý chod čerpadla. „Z pohledu hlučnosti je důležitý každý decibel. Zajímavé je, že už 3 dB navíc jeho hlučnost zdvojnásobí. Kupříkladu naše čerpadlo ACOND PRO R má hladinu akustického hluku 49,3 dB. Průměrné hodnoty se přitom pohybují kolem 55 až 65 dB,“ vysvětluje Jakub Tykal z ACONDu. Velká většina výrobců přitom uvádí pouze akustický tlak, což je veličina pouze přepočítaná a její hodnota se liší podle toho, v jaké vzdálenosti je stanovována. Důležité je ovšem i správné umístění v prostoru. Jakákoliv blízká odrazová plocha, jako je plot, zídka nebo keře, akustické vlastnosti čerpadla zhorší. Pozornost je třeba věnovat i použitému druhu chladiva, kompresoru či povrchu venkovní jednotky, který by měl být vždy z nerezu. Zajímat bychom se měli i o délku a podmínky záruky a další navazující služby.

