TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Na co se zaměřit při výběru tepelného čerpadla

Na co se zaměřit při výběru tepelného čerpadla

Kvalitní tepelné čerpadlo dokáže ušetřit peníze, čas i energii. Zpřísnění legislativy a zákaz kotlů na tuhá paliva, které nesplňují emisní třídu 3 a vyšší, pak tepelnému čerpadlu ještě více nahrává do karet. Jak nechybovat při jeho výběru a jaké parametry se vyplatí sledovat?

1. Účinnost

Účinnost tepelného čerpadla je jeden z jeho nejdůležitějších parametrů, který ukazuje, jak efektivně dokáže zařízení vytápět. „Tato hodnota značí, kolik tepla čerpadlo dokáže vyrobit při odběru 1 kW ze sítě. Čím je tedy účinnost vyšší, tím lépe. Důležitým faktorem, podle kterého je dobré se orientovat, je sezónní topný faktor SCOP. Ten ukazuje průměrnou účinnost čerpadla za celý rok. Poohlížejte se po takových zařízeních, u nichž se tato hodnota pohybuje kolem pěti,“ upozorňuje na úvod Jakub Tykal, obchodní a marketingový manažer společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel. Dobré je také porovnávat účinnost při nižších teplotách, při nichž se některá zařízení blíží k poměru 1:1 a nejsou tedy patřičně úsporná. Sledujte také energetický štítek, který je rovněž dobrým indikátorem dostatečné kvality a účinnosti vybraného modelu. Ideální je volit z čerpadel s účinností A+++.

2. Výkon

Čerpadlo vybírejte s ohledem na to, jestli bude instalované v novostavbě nebo ve starém domě. Ty totiž mají zpravidla větší tepelné ztráty, takže čerpadlo bude pro jeho vytopení potřebovat více energie. „Z toho důvodu má například naše čerpadlo ACOND PRO R výkon 18 kW, zatímco potřeby novostavby zcela pokryje čerpadlo ACOND PRO N s výkonem do 9 kW. Oba modely jsou invertorové, což znamená, že dokážou svůj výkon přizpůsobit podle potřeby daného domu,“ říká Jakub Tykal z ACONDu.

3. Hlučnost

Příliš hlučné tepelné čerpadlo se může stát zdrojem problémů nejen pro majitele domu, ale i pro jeho okolí a v krajním případě může způsobit i konflikty se sousedy nebo úřady. Z toho důvodu by měl být chod čerpadla co nejtišší. Úroveň jeho tichosti zároveň vypovídá o jeho celkové technologické úrovni. „Hlučnost tepelného čerpadla by měla být číselně stanovena hodnotou laboratorně měřeného akustického výkonu v souladu s normou EN12102. Záleží přitom opravdu na každém decibelu, protože každé 3 dB hlučnost zdvojnásobí. Kupříkladu naše čerpadlo ACOND PRO R má hladinu akustického hluku 49,3 dB. Průměrné hodnoty se přitom pohybují kolem 55 až 65 dB,“ vysvětluje Jakub Tykal z ACONDu. Velká většina výrobců přitom udává pouze akustický tlak, což je přepočtená hodnota uváděná v určité vzdálenosti od tepelného čerpadla. Čím je tato vzdálenost větší, tím je hodnota opticky příznivější. Takové zařízení ale může být přitom ve skutečnosti velmi hlučné.



Pomyslným srdcem tepelného čerpadla je kompresor, který zásadně ovlivňuje jeho životnost. Pomyslným srdcem tepelného čerpadla je kompresor, který zásadně ovlivňuje jeho životnost.

4. Kompresor

Kompresor je hlavní pracovní částí tepelného čerpadla, která zásadně ovlivňuje jeho efektivitu. „Běžně se lze u tepelných čerpadel setkat se dvěma druhy kompresorů – rotačním a scrollovým. Ten první je více namáhaný, proto je jeho životnost zhruba poloviční. Kvůli jeho nízké pořizovací ceně ho ale používá stále ještě poměrně hodně výrobců. Proto u našich čerpadel používáme kvalitní scrollový kompresor, který má zároveň vyšší účinnost i při velkých mrazech,“ upozorňuje Jakub Tykal z ACONDu. U kompresoru sledujte také záruku, 10 let a více let by měl být standard.

5. Teplota topné vody

S použitým typem kompresoru souvisí další důležitý parametr, který je při výběru čerpadla třeba rovněž vhodné zohlednit, a to maximální teplota topné vody dosažená kompresorem. „Tato hodnota je důležitá hlavně u rekonstrukcí, kdy se mění starý topný systém. Původní radiátory bývají zpravidla navržené na topnou vodu o vyšší teplotě. Nedostatečně výkonné čerpadlo by v takovém případě nemuselo dům zvládnout vytopit,“ vysvětluje Jakub Tykal z ACONDu. Než přistupovat k pracnému bourání a kompletní výměně radiátorů, je jednodušší pořídit si zařízení s kvalitním kompresorem, který dokáže připravovat topnou vodu i ve velkých mrazech bez bivalence. „Doporučuji vybírat z takových zařízení, která dokážou při venkovní teplotě −15 °C vyrobit vodu alespoň 70 °C,“ radí Jakub Tykal z ACONDu. Čerpadlo tak ke svému provozu bude potřebovat méně elektřiny, což znamená větší úsporu financí.

6. Chladivo

Chladivo zastává v čerpadle zásadní funkci, protože zjednodušeně řečeno přenáší získané teplo do topné vody, kterou následně rozvádí radiátory nebo podlahové topení po domě. „Tím nejpokročilejším je v současnosti propan R290, který má nejlepší termodynamické vlastnosti a je i ekologický, protože nenarušuje ozónovou vrstvu. Rovněž nepodléhá pravidelným revizím,“ dodává Jakub Tykal z ACONDu. Na trhu ho ale používá jen několik málo předních výrobců. Většinou se lze setkat s méně technologicky vyspělým chladivem nebo chladivem určeným pro klimatizace, které ale není pro tepelné čerpadlo zcela vhodné.

7. Materiál venkovní jednotky

Kromě použitých vnitřních komponent je důležité i vnější opláštění čerpadla. Běžně používaný lakovaný plech se časem oprýská. Ideální je tedy například nerezová ocel, která zůstane dlouhé roky jako nová.

8. Správné umístění a odborná montáž

Spolehlivý výrobce by měl doporučit vhodné umístění tepelného čerpadla na pozemku a upozornit na úskalí spojená s nevyhovující polohou. „Místo, které čerpadlu vybereme, má zásadní vliv na jeho hlučnost. V bezprostřední blízkosti by například neměl být plot nebo zídka, od nichž by se mohl zvuk čerpadla odrážet,“ říká Jakub Tykal z ACONDu. Stejně profesionálně by měl výrobce přistupovat i k instalaci a nastavení. To by měl vždy provádět zkušený a proškolený servisní technik. Tepelné čerpadlo totiž nestačí zapnout, ale pro zajištění patřičně úsporného provozu je nutné ho správně optimalizovat.



Než podepíšete smlouvu, zjistěte si, na jaké služby máte od výrobce nárok a zda jsou v ceně čerpadla. Než podepíšete smlouvu, zjistěte si, na jaké služby máte od výrobce nárok a zda jsou v ceně čerpadla.

9. Služby

Při výběru tepelného čerpadla je vhodné zohlednit, na jaké služby od výrobce má majitel nárok. „Pro zvýšení komfortu uživatelů našich čerpadel poskytujeme ke všem našim přístrojům bezplatný online servis. Zařízení je připojené k internetu a jeho chod a efektivitu sleduje náš dispečink, který je schopný na dálku vyřešit i drobné opravy,“ uvádí Jakub Tykal z ACONDu.

10. Záruka

Ověřte si nejen délku záruky, ale i na co vše se vztahuje, například zda se týká jen materiálu, nebo i práce technika. Zjistěte si také, jestli vás záruka nebude stát další peníze nad rámec ceny čerpadla.

Více na www.acond.cz.