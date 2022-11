TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Mýty kolem tepelných čerpadel

Mýty kolem tepelných čerpadel

Ačkoliv popularita tepelných čerpadel v posledních měsících prudce roste, mezi lidmi o nich stále ještě panují nejrůznější mýty a domněnky. Jaké jsou ty nejčastější?

Nadměrná hlučnost čerpadla

Některé majitele domu od pořízení tepelného čerpadla odrazuje představa, že bude příliš hlučné. Nadměrně hlasitý chod by u něj určitě neměl být nepříjemností, které se nelze vyhnout. S tím, jak stoupá obliba tepelných čerpadel a tedy i jejich využití, se ukazuje co nejtišší provoz jako jedna z jejich nejdůležitějších vlastností. Současná špičková tepelná čerpadla již dokážou běžet téměř neslyšně. „Pro stanovení hlučnosti tepelného čerpadla slouží hodnota akustického výkonu, jehož měření se provádí v laboratoři za určitých podmínek. Pro srovnání uveďme, že naše čerpadlo ACOND PRO R dosahuje akustického výkonu 49,3 dB a patří tak k nejtišším na trhu. Průměrné hodnoty se přitom pohybují zhruba v rozmezí 55 až 65 dB,“ uvádí Jakub Tykal, obchodní ředitel společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel. V případě hlučnosti je také třeba vzít v úvahu fakt, že každé 3 dB navíc hlučnost čerpadla zdvojnásobí. Každý decibel navíc tedy ve skutečnosti může představovat velký rozdíl. Tichost čerpadla pak kromě samotného přístroje ovlivňuje i výběr zvolené umístění, v bezprostřední blízkosti by se neměla nacházet žádná odrazová plocha.

Vysoké pořizovací náklady

Pořízení tepelného čerpadla sice může pro rodinný rozpočet představovat poměrně výrazný zásah, ovšem podle odborníků je třeba dívat se na to spíše jako na investici do budoucna s poměrně dobrou návratností. Ta se vždy bude lišit dům od domu a také podle toho, jak výkonné a úsporné je vybrané čerpadlo. Zpravidla ale lze říci, že kdo na počátku sáhne hlouběji do kapsy a investuje do opravdu dobrého zařízení, dosáhne s ním větší úspory a tím také rychlejší návratnosti. Na nákup čerpadla lze navíc získat příspěvek od státu, s jehož vyřízením vám navíc dobrý výrobce pomůže. Z pohledu provozu je navíc nespornou výhodou tepelných čerpadel i to, že oproti plynu jsou dlouhodobé výpadky dodávky elektřiny mnohem méně pravděpodobné.



Nedostatečné úspory

Tepelná čerpadla obecně dnes patří k jedním z nejúspornějších zdrojů vytápění. To, kolik se s ním dá ušetřit, bude vždy záležet jak na kvalitě čerpadla, tak i na stavu domu a na tom, čím se v něm topilo původně. „Pro představu to lze demonstrovat na jednom příkladu z praxe, kdy jsme dodávali čerpadlo do rodinného domu bez zateplení s vytápěnou plochou 200 m2. Původním zdrojem tepla byl plynový kotel. Po výměně za tepelné čerpadlo dosahovala úspora nákladů na provoz přes 64 000 Kč. V podobných případech se vám investice vrátí prakticky za pár let,“ uvádí Jakub Tykal z ACONDu. Zcela zásadní je proto vybrat kvalitní tepelné čerpadlo s vysokou účinností. Ta nejúspornější čerpadla dnes dosahují třídy energetické účinnosti A+++/A+++.

Drahé vytápění v mrazech

Tepelná čerpadla využívají k vytápění teplo z okolního prostředí a to, jak v tom dokážou být efektivní, přímo souvisí s jejich kvalitou a použitými komponenty. Právě chladná polovina roku kvalitu čerpadla skutečně prověří. Vyspělý přístroj dokáže topit úsporně i v mrazech. Důležité je proto sledovat topný faktor čerpadla. Ten se stanovuje při různých venkovních teplotách a udává množství tepla vyprodukovaného za 1 kW energie ze sítě. Čím je tento poměr větší, tím lépe. Méně kvalitní čerpadla se při nízkých venkovních teplotách blíží poměru 1:1. Vliv má rovněž použité chladivo, tím nejpokročilejším je dnes propan R290, který má nejlepší termodynamické vlastnosti.

Využití jen v novostavbě

Představa, že tepelné čerpadlo je ideální pro vytápění především nových domů, ale pro ty staré se tolik nevyplatí, je už dnes rovněž překonaná. Ve chvíli, kdy čerpadlo dokáže pokrýt tepelné ztráty domu, ho lze bez problémů použít i ve většině starších objektů. Kvalitní tepelná čerpadla jsou navíc navržená tak, aby dokázala vytopit dům i jen po částečné rekonstrukci. Investicí do rekonstrukce domu a snížením jeho tepelných ztrát lze ovšem dosáhnout při vytápění s tepelným čerpadlem ještě větší úspornosti.

Tepelné čerpadlo se nehodí pro dům se starými radiátory

Některé majitele může od pořízení tepelného čerpadla odrazovat představa, že tento typ vytápění se hodí jen v kombinaci s podlahovým topením, ale pro staré radiátory se nevyplatí. To ale nemusí být tak docela pravda. „U starých litinových radiátorů je třeba počítat s vyšší teplotou než například u podlahového topení. Naopak čerpadla využívají zpravidla vodu o nižší teplotě. Aby bylo dosaženo co nejvyšší úspory, musí být výkon radiátorů proto dostatečný na nižší teplotu topné vody, případně je nutné zvolit takové čerpadlo, které umí vodu ohřát i na vyšší teplotu,“ říká Jakub Tykal z ACONDu. Při výběru tepelného čerpadla pro staré radiátory je tedy třeba sledovat maximální teplotu topné vody, které čerpadlo dokáže dosáhnout pouze kompresorem, bez nutnosti bivalence. Vhodné je vybírat z takových čerpadel, která dokážou při venkovní teplotě −15 °C připravit vodu alespoň o 70 °C pouze kompresorem, bez bivalence.



Krátká životnost a drahé opravy

I zde se ukazuje důležitost sázky na kvalitní přístroj. U dobrého tepelného čerpadla se můžete spolehnout na jeho dlouhou životnost a bezproblémový chod. Ještě před podpisem smlouvy je ovšem dobré si ověřit, zda se výrobce postará i o případný servis, jaká je délka a podmínky záruky a zda se vztahuje nejen na čerpadlo, ale také na výjezd a práci technika. Případné opravy pak dnes mohou usnadnit i moderní technologie. „Všechna naše čerpadla při instalaci připojujeme také na internet, díky čemuž je dokážeme na dálku monitorovat. Většinu případných problémů jsme díky tomu schopni vyřešit na dálku a majitel nemusí čekat na výjezd technika. Tuto službu navíc klientům poskytujeme zdarma,“ dodává Jakub Tykal. O případném problému tak výrobce ví často dříve než majitel.

