Kompaktní tepelná čerpadla vzduch/voda Carrier 30AWH-R

Společnost Carrier, zastoupená v České republice firmou AHI Carrier CZ, uvedla na trh novou řadu kompaktních invertorových jednotek řady 30AWH- R s ekologickým chladivem R 32.

Jedná se o kompaktní jednotky vzduch/ voda navržené pro vytápění případně chlazení stávajících či nových rodinných domů nebo menších komerčních objektů. Jednotky jsou vhodné jak pro nízkoteplotní otopné systémy tak pro aplikace s radiátory a tudíž požadavkem na vyšší teplotu topné vody. Jednotky jsou již z výrobního závodu osazeny integrovaným hydraulickým kitem (oběhové čerpadlo s proměnlivým průtokem, expanzomat, pojistný ventil a průtokové čidlo) a dále pomocným elektrickým dotopem pro extrémně nízké okolní teploty nebo jako topná záloha. Dle požadavku topného systému je možné příslušenství pro ohřev TUV, rozdělení na primerní/sekundární okruh s ovládáním sekundárního čerpadla či ovládání stávajícího kotle jako záložního topného zdroje.

Výkonový rozsah jednotek je od 4 do 16 kW topného výkonu a je pokryt 7 velikostmi jednofázových a třemi velikostmi třífázových jednotek. Co se týče provozních limitů, tak v režimu vytápění, jednotky pracují v rozsahu venkovních teplot od −25 °C do 43 °C a například při venkovní teplotě −21 °C je teplota topné vody až 55 °C což je parametr zajímající hlavně majitele starších objektů s radiátorovým topným systémem.





Jednotky dosahují hodnoty SCOP pro topnou vodu 30/35 °C 4,73 až 4,98 kWh/kWh a všechny velikosti splňují štítkovou energetickou hodnotu A+++. Pro topnou vodu 47/55 °C se hodnota SCOP pohybuje v rozsahu 3,22 až 3,42 kWh/kWh a co se týče energetického štítku tak opět celá řada splňuje třídu A++. Pro doplnění je nutné říci, že výše uvedené parametry jsou dle EN14825 pro střední klimatické pásmo (tj. pro Strasbourg s bodem bivalence −7 °C). Na základě těchto parametrů je kompletní řada jednotek Carrier 30AWH-R certifikována s SVT kody a dostupná skladem v České republice.

