TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Proč tepelná čerpadla ELCO? A proč i soutěž?

Proč tepelná čerpadla ELCO? A proč i soutěž?

Při nebývale rostoucím zájmu o instalace tepelných čerpadel se projevuje nedostatek plně kvalifikovaných odborníků, nicméně zákazníci požadují rychlou reakci na jejich poptávky. Zkrácení instalační doby umožňuje monobloková konstrukce tepelných čerpadel, protože nevyžaduje při instalaci odborníka na chladiva a vzájemné propojení venkovní a vnitřní jednotky je rychlejší, jednodušší.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Společnost Brilon a.s. se prodejem tepelných čerpadel na českém trhu zabývá již více než 15 let. Prvními výrobky, které českým zákazníkům nabídla, byla tepelná čerpadla Alfea francouzského koncernu Atlantic. Toto rozšíření nabídky vycházelo z víceleté předchozí spolupráce v oblasti dodávek plynových kotlů.

Většina tehdy na trhu nabízených tepelných čerpadel vzduch-voda byla řešena formou splitu. To znamená, že transport tepelné energie získané z venkovního vzduchu do domu zajišťuje chladivo. K tomu je venkovní a vnitřní jednotka splitového tepelného čerpadla propojena potrubím s chladivem.

Toto propojení, ale i naplnění takto vytvořeného okruhu potřebným množstvím chladiva musí být realizováno odborníkem s kvalifikací jak pro práci s chladivy, tak s kvalifikací pro práci s měděným potrubím. I proto již od počátku Brilon aktivně podporoval proškolení svých partnerů, které rozšířilo jejich kvalifikaci opírající se o dlouholeté zkušenosti s instalací kotlů, s provozem otopných soustav, i na oblast tepelných čerpadel.

Splitová tepelná čerpadla si pro své technické výhody udržují významné postavení mezi prodávanými tepelnými čerpadly stále. Při nebývale rostoucím zájmu o instalace tepelných čerpadel se projevuje nedostatek plně kvalifikovaných odborníků, nicméně zákazníci požadují rychlou reakci na jejich poptávky. Zkrácení instalační doby umožňuje monobloková konstrukce tepelných čerpadel, protože nevyžaduje při instalaci odborníka na chladiva a vzájemné propojení venkovní a vnitřní jednotky je rychlejší, jednodušší. „Nám tato možnost v nabídce pro zákazníky především z rodinných domů chyběla. Proto jsme využili dobrých vztahů s koncernem ELCO, jehož plynové kotle již několik let prodáváme a nyní ke kotlům této značky přibyla i monobloková tepelná čerpadla,“ vysvětluje Lukáš Lagron. „Nedochází ke vzájemné konkurenci tepelných čerpadel v naší nabídce, protože Alfea jsou splitová a ELCO jsou monobloková.“

„V předcovidové době 2021 jsme jako ocenění aktivity našich partnerů uspořádali soutěž, do které se tehdy mohl zapojit každý, kdo zákazníkům nainstaloval určený minimální počet plynových kondenzačních kotlů Intergas. Výherce však nebyl dán největším počtem nainstalovaných kotlů, ale náhodně určen losem. Na tuto formu vyjádření našeho poděkování za prodej kotlů jsme měli velmi příznivé ohlasy. Proto jsme se rozhodli, že ji využijeme i v případě naší sortimentní novinky, tedy monoblokových tepelných čerpadel ELCO,“ doplnil Lukáš Lagron. „Nepovažujeme to za typickou soutěž. Bude to náš veřejný dík všem, kteří se na prodejích tepelných čerpadel ELCO budou podílet. Protože na slavnostní losování pozveme nejen soutěžící, ale i mnohé naše další partnery. A co bude první cena? V případě kotlů se soutěž jmenovala „Vyhraj tuhle káru“. A tomuto sloganu zůstaneme věrní i nyní. Podmínky soutěže jsou již dané, takže se stačí zaregistrovat. A nejde o nějaký instalační sprint. V podstatě stačí instalovat jedno tepelné čerpadlo ELCO za měsíc,“ doplnil informace prezentované v rozhovoru pro TZB-info Lukáš Lagron.