Analýza emisí chladiv v Německu – včetně roku 2022

V článku Analýza emisí chladiv v Německu byl popsán vývoj emisí chladiv v Německu do roku 2021. Zde jsou zahrnuty navazující údaje za rok 2022.

V tomto přehledu emisí jsou zahrnuty údaje z registru registru VDKF-LEC k datu uzávěrky hodnoceni 28. 3. 2023, tedy za období let 2018 až 2022. Data byla analyzována z celkové doby provozu systémů od jejich uvedení do provozu až po řádné vyřazení z provozu a zlikvidování. Data do registru VDKF-LEC dobrovolně zadávají odborné firmy a provozovatelé, kterých bylo více než 1100. Údaje zahrnují všechna doplněná množství chladiv evidovaných odbornou firmou a zjištěna byla během prováděných servisních a údržbářských pracích nebo během zákonem předepsaných zkoušek těsnosti. Do registru VDKF-LEC sice nejsou zapojeny všechny odborné firmy ani provozovatelé působící v Německu, nicméně poskytuje statisticky velmi významné údaje. Údaje za období 2017 až 2021 jsou v článku s odkazem uvedeným níže.

Kumulativní emise chladiv

Chladivo R410A se zahrnutím údajů z roku 2022 zůstalo v pětiletém období 2018–2022 na prvním místě z hlediska kumulativního množství emisí (úniky, havárie atd). Nicméně celkové množství emisí vzhledem k předchozímu hodnocení 2017–2021 pokleslo o 37 %. Na druhém místě se opět udrželo chladivo R407c.

Porovnáme-li průměrná množství emisí s těmi z předchozího hodnocení, lze pozorovat jejich celkový pokles. Pozitivně je třeba zmínit, že nejvyšší průměr sice má chladivo R410A, nicméně vzhledem k celkovému množství použitého chladiva má jednu z nejnižších netěsností 0,67 %.

Pozitivní vývoj je vidět i u chladiva R407F, které se používá jako náhradní chladivo pro stávající systémy s chladivem R22. Průměrné celkové množství náplně je pouze 26,40 t a tedy mezi uvažovanými chladivy je v nižším rozsahu. Jeho průměrná míra emisí je 3,62 %, což z něj činí druhou nejvyšší hodnotu ze všech chladiv. Ovšem ve srovnání s předchozím rokem se toto číslo snížilo o 35 % a pokračuje vyřazování zařízení s R22 z provozu.



Graf 1: Průměrné roční emise chladiv v % v letech 2017 až 2022 (Německo, zdroj VDKF) Graf 1: Průměrné roční emise chladiv v % v letech 2017 až 2022 (Německo, zdroj VDKF)

Průměrné emise (úniky včetně havárií) dosáhly v roce 2022 hodnoty 1,12 %, v roce 2017 byly trojnásobně vyšší. Vývoj průměrných ročních emisí všech chladiv v období 2017–2022 je uveden v grafu 1.

Tabulka 1: Průměrné míry úniků chladiv z chladicích a klimatizačních systémů podle typu aplikace/použití (zaokrouhlené hodnoty). Pro porovnání trendu vývoje za období let 2017–2021 a 2018–2022. (Německo, zdroj VDKF) Aplikace Celkové množství chladiv [t] Průměrné celkové množství doplněného chladiva [t] Průměrná velikost netěsností [%] 2017–2021 2018–2022 2017–2021 2018–2022 2017–2021 2018–2022 Splity 231,4 256,8 2,00 1,60 0,89 0,65 Komerční chlazení 862,9 803,2 26,90 22,30 3,15 2,80 Průmyslové chlazení 543,2 587,8 11,30 10,70 2,08 1,83 Centrální klimatizace 318,9 335,7 3,70 3,50 1,15 1,06 VRF (VRV) klimatizace 172,5 190,9 2,10 1,30 1,34 0,68 Speciální systémy 91,0 98,5 2,30 2,20 2,51 2,22

Na pozitivní trend v průměrných mírách úniků chladiv z chladicích a klimatizačních systémů podle typu aplikace/použití poukazují i údaje v tabulce 1.

Úniky chladiv v ekvivalentu CO 2

Z hlediska ochrany životného prostředí však není rozhodující jen množství emisí z uniklých chladiv, ale také přepočet množství emisí se zohledněním jejich příspěvku ke skleníkovému efektu prostřednictví konkrétních koeficientů GWP 100 , který se uvádí v ekvivalentní hodnotě v tunách oxidu uhličitého CO 2 , viz tabulka 2.

Tabulka 2: Roční zatížení životního prostředí v tunách ekvivalentu CO 2 způsobené úniky chladiv z chladicích a klimatizačních systémů (zaokrouhlené průměrné hodnoty za roky 2018–2022), stav k 28. březnu 2023 (Německo, zdroj VDKF) Chladivo Průměrné celkové množství doplněného chladiva 2018–2022 [t] Hodnota koeficientu GWP Vliv na globální oteplování v tunách ekvivalentu CO 2 Poměrný podíl zátěže životního prostředí [%] R12 0,0063 10900 69 0,08 R134a 7,1387 1430 10208 11,32 R22 0,5097 1810 923 1,02 R32 0,0315 675 21 0,02 R404A 10,9012 3922 42754 47,42 R407C 7,8941 1744 13767 15,27 R407F 0,9524 1825 1738 1,93 R410A 3,6235 2083 7566 8,39 R422D 1,0328 2729 2818 3,13 R449A 4,6063 1397 6435 7,14 R452A 0,4276 2140 915 1,01 R507A 0,7199 3985 2869 3,18 R513A 0,1323 631 83 0,09 Celkem 37,98 100,00

Závěr

V budoucnosti lze očekávat postupné další omezování využití některých chladiv, a to s ohledem možnosti je nahradit jinými s nižším potenciálem tvorby skleníkového efektu, tedy s nižším koeficientem GWP 100 . Potvrzuje se, že vývoj vede ke snížení zatížení životního prostředí, a to i přes rostoucí počty zařízení s chladivy a množství chladiv v nich.

V oblasti běžných klimatizací a tepelných čerpadel lze očekávat další růst využití chladiva R32 s GWP 100 rovným 675.

Poměrně razantně se v oblasti tepelných čerpadel vzduch-voda v kompaktním venkovním provedení dere do popředí chladivo R290 (propan), které má GWP 100 rovný jen 3 a navíc umožňuje energeticky efektivně pracovat s vyššími provozními teplotami. K rozšíření určitě pomáhá i příznivá cena tohoto chladiva, která se pohybovala okolo 50 euro/kg (rok 2021). Podíl těchto zařízení, respektive podíl chladiva R290 mezi ostatními je však zatím malý.

K rozvoji dochází i u zařízení s chladivem R744, což je oxid uhličitý s koeficientem GWP 100 rovným 1. Cenově bylo toto chladivo téměř nejlevnější, okolo 21 euro/kg (rok 2021). Bohužel vyžaduje konstrukci odolnou násobně vyšším tlakům než ostatní chladiva. Konstrukčně výhodnější chladivo R717, amoniak, s cenou dokonce jen cca 20 euro/kg (rok 2021), je vzhledem k jeho toxicitě vyhrazeno pro větší průmyslová zařízení a pro domácnosti vhodné není.

Poznámka: Některé údaje jsou oproti originálu zaokrouhleny, a proto ne vždy musí souhlasit součty jednotlivých údajů s celkem. V případě hlubšího zájmu lze doporučit číst originály uvedené ve zdrojích.

