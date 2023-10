TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Použití tepelného čerpadla při návrhu topného systému

Použití tepelného čerpadla při návrhu topného systému

Ať už hledáte ideální zdroj tepla pro novostavbu nebo náhradu stávajícího vytápění, volba tepelného čerpadla díky svému principu získávání tepla z obnovitelného zdroje je nejšetrnějším způsobem vytápění jak pro přírodu, tak i pro Vás. Rozhovor se zástupcem firmy Brilon Ing. Janem Fučíkem o systémech tepelných čerpadel, s čím je potřeba počítat a kde je vhodné využít toto řešení.

Jan Fučík, v rozhovoru pro TZB-info o použití tepelného čerpadla při návrhu topného systému. Rozhovor se přehraje po spuštění videa.

Portfolio společnosti Brilon nabízí několik řešení z pohledu volby tepelného čerpadla, avšak původním systémem, kterým se firma zabývala byly plynové kotle. Jaký byl vývoj z hlediska zavedení sortimentu tepelných čerpadel do jejich stálé nabídky?

„Sortiment se stále snažíme etablovat plynovými kotli, to je odvětví, nad kterým jsme nezanevřeli, ale naše cesta s tepelnými čerpadly šla přes francouzskou firmu Atlantic, kde nás zajímala čerpadla ve SPLIT provedení. Tato čerpadla mají zajímavou vnitřní jednotku s koaxiálním výměníkem a chladivem 410. To nahrávalo tomu, že jsme byli schopni mít tepelná čerpadla ve SPLIT provedení, což byl takový standard zdejšího trhu, který zde byl zaběhlý,“ komentuje Ing. Jan Fučík z firmy Brilon a.s. a dodává „Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že pro zavedení byla potřeba další profese a tím byl chladicí technik, které není v dnešní době lehké najít. I proto jsme se posunuli k monoblokovým tepelným čerpadlům, kde i chladicí část je součástí venkovní jednotky. Chladivo je zde součástí již předvyrobeného stroje, který je osazován v exteriéru objektu. Při instalaci a uvedení do provozu si tedy vystačíme s topenářem a chladicí technik je potřeba pouze při servisu zařízení.“

Pro jaké objekty jsou vhodná tepelná čerpadla od firmy Brilon?

„Co se týká tepelných čerpadel Aerotop, tak se pohybujeme s nabídkou výkonu od 5 kW do 15 kW s tím, že v kombinaci s hybridním řešením je to pouze do výkonu 8 kW. U dalších řad tepelných čerpadel Templari jsme schopni se dostat na výkon 42 kW a už je to i vhodnější řešení pro průmyslové objekty nebo větší vily,“ říká Ing. Jan Fučík.