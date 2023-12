TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Ještě letos A.I. READY! SCHLIEGER investuje desítky milionů do umělé inteligence

Česká společnost SCHLIEGER představila nové portfolio produktů obnovitelných zdrojů energie, které bude od příštího roku řídit umělá inteligence. SCHLIEGER, jednička v instalacích systémů OZE s téměř 15 000 realizacemi v ČR, vložila do vývoje umělé inteligence desítky milionů korun.

Výsledkem investice bude smart systém, který dokáže flexibilně a ekonomicky řídit spotřebu elektřiny v celé domácnosti a její přebytky zobchoduje na spotovém trhu. Maximální komfort a úspory nabídne při ohřevu teplé vody, vytápění nebo chlazení interiéru, nabíjení elektromobilů a například také řízení teploty vody v bazénu.

Na 34. ročníku veletrhu FOR ARCH představila společnost SCHLIEGER nová tepelná čerpadla, nabíječku na elektromobil, stohovatelnou baterii pro FVE a moderní hybridní asymetrický střídač. Výjimečným společným jmenovatelem všech zmíněných produktů je, že jsou „A.I. READY“. Tedy plně kompatibilní s připravovanou umělou inteligencí, kterou vyvíjejí desítky zaměstnanců IT oddělení společnosti SCHLIEGER. Nový výrobek nabídne zákazníkům jednotný centrální bod pro optimalizaci využití elektrické energie v domácnosti. Řídit bude i prodej jejích přebytků v okamžiku nejvyšší spotové ceny.

„Ve SCHLIEGER cítíme potřebu posouvat naše služby a produkty dopředu. Budoucnost vidíme právě v umělé inteligenci, která zásadně urychlí návratnost investice do systémů OZE, a zároveň zvýší i uživatelský komfort našim klientům,“ uvádí Petr Němeček, technický a produktový ředitel značky SCHLIEGER, která jen za loňský rok instalovala 3 500 OZE systémů* a vykázala obrat ve výši 894 milionů Kč.

Jak bude A.I. systém fungovat?

Nový software bude využívat neuronovou síť, která prokombinuje všechny dostupné parametry a optimálně nastaví řízení elektrické spotřeby v domácnosti. „Představme si zákazníka, který chce platit co nejméně za elektřinu. Na základě teplotních preferencí členů domácnosti mu systém nabídne optimální teplotu v domě, ale bude to dělat chytře a ekonomicky. Například sníží teplotu v momentech, kdy v domě nikdo není, sníží rychlost nabíjení elektromobilu nebo odloží start pračky na odpoledne. To proto, aby nebylo zapotřebí odebírat elektřinu ze sítě, když bude během dne dostatek sluníčka,“ vysvětluje Němeček a doplňuje: „A.I. se bude učit chování zákazníka, na jehož základě optimalizuje výrobu energie, její spotřebovávání, ukládání do baterií nebo přeprodávání na spotovém trhu. Vyhodnocovat bude ale i nestandardní situace, změny v tradičním režimu obyvatel domu – jako je návrat mimo běžné hodiny. V takovém případě, bude-li mít povoleno sledování jejich polohy, začne vytápět, ohřívat vodu v okamžiku, kdy bude někdo na cestě domů.“

Finanční úspora pro zákazníky bude významná, pohybovat se bude i v desítkách procent z pořizovacích nákladů na systémy obnovitelných zdrojů energie. „Umělá inteligence se bude učit vzorce chování – kdy má zákazník během dne nejvyšší, a kdy naopak nejnižší energetické nároky. Bude si umět vyhodnotit, kdy nabíjet a kdy prodávat elektřinu na spotovém trhu, aby pokryla energetické nároky zákazníka co nejvýhodněji. Bude při tom zohledňovat nejen vzorce chování a preference členů domácnosti, ale například i stín dopadající na solární panely v průběhu dne nebo předpověď počasí,“ říká Němeček a pokračuje: „Předpokládáme, že umělá inteligence od Schliegeru urychlí návratnost investice například do FVE až o 30 %.“

Komfort (až) na prvním místě

Cílem fungování umělé inteligence nebude jen úspora finančních prostředků, ale i zvýšení komfortu členů domácnosti a uživatelsky přívětivé ovládání. „Systém nabídne jednotný ovládací panel postupně pro více a více zařízení v domácnosti. Nebude se omezovat pouze na velké spotřebiče, ale i na drobnější smart zařízení, jakými jsou žaluzie či rolety, světla, vrata, brány, zásuvky, zabezpečení atd. Plánujeme přidat i možnost hlasového ovládání prostřednictvím Google/Apple Home a Amazon Alexa,“ prozrazuje Petr Němeček.

Nástup A.I. i komunitní energetiky

V příštím roce bude SCHLIEGER SMART A.I. BOX uveden na trh a v první fázi půjde o řešení výhradně pro koncové zákazníky. Komerční sektor služeb nebo průmyslový segment budou následovat, ovšem s časovým odstupem: „Klíčové je pro nás nasazení systému do domácností a optimalizace jeho fungování,“ prozrazuje Petr Němeček a doplňuje: „Rok 2024 bude přelomový i proto, že v něm očekáváme nástup komunitní energetiky. S ním se zvýší nároky na bezpečnost, ale i na fungování systému. Mimo jiné proto, že vzroste náročnost kalkulací, které povedou k úsporám a vhodnému rozdělení levné energie například mezi spoluvlastníky bytových domů.“

* fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a solární kolektory na ohřev vody