Kaskáda tepelných čerpadel na fasádě bytového domu

Instalace moderních TČ do výkonnostní kaskády slibuje tichý provoz, plynulou regulaci, dlouhou životnost zařízení a také snadnou servisovatelnost. Příkladem je instalace v Řeži u Prahy, za kterou stojí český výrobce Master Therm a instalační společnost Instamont-inpra.

Kaskáda 4 tepelných čerpadel chytře umístěná na boční stěnu domu

Tepelná čerpadla jsou vhodným řešením pro vytápění a ohřev vody nejen v rodinných domech a firmách, ale samozřejmě i v bytových domech. I zde tento zdroj obnovitelné energie dovolí výrazně snížit provozní náklady a nezanedbatelnou výhodou pro budoucnost je také nezávislost budovy na fosilních palivech. Spolehlivé vytápění a ohřev vody tepelná čerpadla zajistí po celý rok.

„Řada zákazníků se tepelných čerpadel obává proto, že už se v minulosti setkali s velkými hlučnými jednotkami, jejichž výkon přesto nestačil potřebám domu. Řešením obou těchto problémů jsou ale instalace moderních tepelných čerpadel do výkonnostní kaskády, což slibuje tichý provoz, plynulou regulaci, dlouhou životnost zařízení a také snadnou servisovatelnost. A ve výsledku tedy komfort a ekonomickou výhodnost pro obyvatele,“ uvádí vedoucí obchodu společnosti Master Therm tepelná čerpadla pro Českou republiku David Liška.

Překvapivě nenápadné, přesto výkonné řešení pro bytový dům s tepelnou ztrátou 100 kW

Navzdory tomu, že si spotřeba energie bytovky v Řeži vyžádala instalaci kaskády čtyř tepelných čerpadel, díky jejich umístění na boční stěnu domu nebylo třeba obsadit střechu, jak je někdy zvykem. A bytovka tak mezi okolními domy „vyniká“ pouze dvěma patry nástavby, kterou společenství vlastníků realizovalo už před lety.

Subtilně působící boční instalace se podařilo dosáhnout díky volbě splitových tepelných čerpadel BA60IS z řady BoxAir Inverter Split od Master Therm tepelná čerpadla s výkonem až 35 kW, která jsou uspořádána do kaskády s celkovým výkonem 140 kW (A7W35). To plně stačí dokonce i pro bytový dům s tepelnou ztrátou 100 kW.

Vnější jednotky jsou kompaktní, usazené na stěně na speciální konzoli a vzhledem k absenci kompresorů jsou i velmi tiché, lehké a bez vibrací. Instalace ve výšce poskytuje ochranu proti vandalům nebo krádeži, a navíc díky ní není nutné vlastnit pozemek určený k umístění jednotek.

Druhá polovina systému – srdce čerpadla s elektronickou regulací, kompresorem a zásobníky teplé vody – je umístěna uvnitř domu v původní plynové kotelně. Součástí instalace jsou dva zásobníky na teplou vodu, každý o 1000 l, akumulační jednotka expanzní nádoby, demi jednotka pro úpravu a dopouštění topné vody a v neposlední řadě rozdělovač dvou topných okruhů se směšováním pro vyvážení teploty topné vody. Citlivé a drahé součásti jsou tak chráněny proti vnějšímu prostředí s pozitivním dopadem na životnost a usnadnění servisu. Propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou tvoří nízkotlakou, studenou část chladicího okruhu.



Kaskáda tepelných čerpadel na fasádě bytového domu, kotelna, Praha Řež, foto Master Therm tepelná čerpadla. Kaskáda tepelných čerpadel na fasádě bytového domu, kotelna, Praha Řež, foto Master Therm tepelná čerpadla.

Instalace v kaskádě slibuje vysoký výkon i úspory

Klíčovou výhodou napojení více tepelných čerpadel v kaskádě je, že je výkon systému dimenzován přesně dle potřeb obyvatel domu. Optimalizuje se tím pádem i výkon jednotlivých zařízení, snižuje hlučnost, a dokonce i prodlužuje jejich životnost.

„Díky možnosti zapojení až 16 zařízení do kaskády a jejich propojení softwarem Master Therm jsme schopni dosáhnout výkonu až 800 kW jen s běžnými katalogovými čerpadly vzduch-voda. Takový výkon už dokáže zajistit vytápění a ohřev vody třeba pro celý obytný blok. Na tento bytový dům proto stačila zařízení čtyři. Běží skvěle díky našemu důrazu na plynulou regulaci výkonu jak v rámci jednoho čerpadla, tak regulace celé kaskády. A díky optimálnímu nastavení přímo od nás, tedy od výrobce, nebudou rušit obyvatele,“ upozorňuje David Liška z Master Thermu.

Instalaci realizovala společnost Instamont-inpra s. r. o. zastoupená Romanem a Václavem Řehořovými, která zajistila kompletní dodávku od projektové dokumentace až po zřízení nového odběrného místa a montáže elektroměrového rozvaděče s nepřímým měřením včetně elektroinstalačních a topenářských prací.

„Jde o oblíbené a stále častější řešení pro bytové domy včetně paneláků. Tato řešení dokáží využít všechny výhody moderních tepelných čerpadel, jako jsou úsporný a tichý provoz, nezávislost domu na plynu nebo centrálním vytápěním a jeho v posledních letech kolísavých cenách a samozřejmě také komfort pro obsluhu bez nutnosti řešit revize komínů, plynového potrubí a zařízení. Systémy jsou dodávány včetně dálkového ovládání pomocí mobilní aplikace. A předsedové SVJ tohle oceňují,” uvádí jednatel společnosti Instamont-inpra Roman Řehoř.

„Kaskádovým řešením navíc dům investuje do spolehlivosti vytápění: když by náhodou jedno čerpadlo vypadlo, ostatní tři zvládnou pokrýt většinu spotřeby tepla domu do doby, než dorazí servisní technik. Nehrozí tedy naštvaní obyvatelé ani dům zcela bez tepla či teplé vody. Na všechny naše instalované kaskády v bytových domech je v případě zájmu možné domluvit prohlídku a rychlou konzultaci přímo na místě,” doplňuje Řehoř.

Cílem je snížit spotřebu energie na vytápění o dvě třetiny. V budoucnu i o víc



Kaskáda tepelných čerpadel na fasádě bytového domu, Praha Řež, foto Master Therm tepelná čerpadla Kaskáda tepelných čerpadel na fasádě bytového domu, Praha Řež, foto Master Therm tepelná čerpadla

Investice do tepelných čerpadel přináší bytovým domům úsporu až dvou třetin dosavadní spotřeby energie. Z toho plynoucí ekonomická úspora během prvních let samozřejmě umořuje investiční náklady, nicméně předběžně po 7 až 8 letech jsou čerpadla splacena a obyvatelé domu mohou z tohoto řešení těžit dalších 10 nebo i více let. Životnost kvalitních tepelných čerpadel je běžně 20 let.

„Čerpadla prodáváme 30 let a už více než 20 let i vyvíjíme a vyrábíme vlastní. Běžně přitom takto stará čerpadla dodnes servisujeme a udržujeme v bezvadné kondici. Fakt, že tepelné čerpadlo je spolehlivé a ekonomické řešení, jehož pořízení se vyplatí skutečně mnoho let, je podpořeno naší dlouholetou praxi,” doplňuje David Liška z Master Thermu, jabloneckého výrobce tepelných čerpadel.

Právě úspora nákladů na vytápění a ohřev vody spolu s dlouhou životností zařízení činí tepelná čerpadla ideálním řešením pro bytové domy hledající efektivní a ekologické způsoby vytápění. Společenství vlastníků v Řeži u Prahy navíc už nyní zvažuje investici do dalších dlouhodobých úspor, a to skrze pořízení fotovoltaických panelů. Ty ve spolupráci s čerpadly zajistí, že zejména v letních měsících, kdy je sluníčka, a tedy elektřiny pro čerpadla hodně, je ohřev teplé vody zajištěn za nulové provozní náklady. „Málokdo si uvědomuje, že příprava teplé vody tvoří významnou část celkové spotřeby energie každého domu, v létě pak naprostou většinu. Výpočet úspor, které mohou tepelná čerpadla Master Therm domu a jeho obyvatelům přinést, proto bývá pro SVJ velmi příjemným překvapením,” doplňuje Liška.

Tepelná čerpadla Master Therm jsou navržena tak, aby poskytovala nejen úsporné, ale také ekologické řešení. Využíváním vzduchu jako zdroje tepla snižují závislost na fosilních palivech a minimalizují emise skleníkových plynů. Díky technologii EVI dokáží dosahovat vysoké účinnosti dokonce i v extrémních klimatických podmínkách a poskytovat výstupní teplotu vody až 64 °C, což je nutné například pro nemocnice nebo školy.