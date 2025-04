TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Nejen cena a náklady, pro úspěch tepelných čerpadel je nutná i technická podpora

Nejen cena a náklady, pro úspěch tepelných čerpadel je nutná i technická podpora

Tepelná čerpadla značky Sinclair jsou na trhu v Česku a na Slovensku již přes dvacet let. Toto dlouhodobé a přitom i prodejně úspěšné působení je jedno z důležitých kritérií, proč si tepelná čerpadla Sinclair kupují i další noví zákazníci. Ing. Jan Pinkas, který je obchodně technickým manažerem pro TČ Sinclair zdůrazňuje, jak zásadní je boj s negativní reklamou a dezinformacemi.

Negativní reakce bohužel nevychází jen od těch, kteří byli oprávněně zklamáni, protože jim nebyla poskytnuta potřebná technická podpora, nebo třeba doslova naletěli na nesplnitelné sliby. Negativní emoce se šíří po sociálních sítích, kde lze těžko vyvozovat osobní odpovědnost za šíření poplašných zpráv a bohužel i některá mainstreamová média přebírají technicky nepodložené informace. „Je to namáhavé, vyžaduje to spoustu času, ale je třeba proti tomu bojovat,“ říká Jan Pinkas.

Tepelná čerpadla jsou úžasná zařízení, neboť umožňují využít tepelnou energii, která je všude okolo nás. Nejsou to však jednoduchá zařízení a nelze se na dívat jako na „černou skříňku“, do které vše potřebné vložil a nastavil výrobce. „My proto svá školení partnerů provádíme ve dvou úrovních. Jedna z nich je určena pro obchodníky. I oni musí vědět, co je pro úspěšný provoz tepelného čerpadla zásadní a aby nedoporučovali tepelné čerpadlo tam, kam se nehodí. Druhá úroveň školení je určena pro servisní techniky. Ti musí zvládat všechna tajemství pracovního okruhu s chladivem, práce s chladivy, vztahy mezi tepelným čerpadlem a otopnou soustavou. Pro naše zákazníky je zásadní výhodou, že uvedení do provozu musí provést náš technik. To je podmínka naší záruky. Pokud si náš zákazník pravidelně každý nechává provádět servisní kontrolu, postupně mu narůstá záruční doba až na pět let. Za prodloužení záruky neplatí nějaký jiný poplatek,“ doplnil Jan Pinkas.

Značku Sinclair nese mnoho různých výrobků. Na příklad patřících mezi klimatizace, které nejen chladí, ale i vytápí, tedy tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Rozhovor se týkal tepelných čerpadel vzduch-voda, která nachází uplatnění nejen u rezidenčních objektů typu rodinný dům, ale i větších bytových domů a dalších jiných.