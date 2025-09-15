AC Heating: Nebojte se topit efektivně a ekologicky!
S rostoucími cenami uhlí a novou daní z C02 nastává ideální čas přejít na moderní a šetrný způsob vytápění – tepelné čerpadlo.
Česká republika, stejně jako řada dalších evropských zemí, čelí výzvám spojeným s energetickými a klimatickými plány Evropské unie. V rámci boje proti znečišťování životního prostředí a s cílem dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050 budou od roku 2027 zavedeny emisní povolenky nově i pro silniční dopravu a vytápění budov, tedy i domácností. Ti, kteří stále topí uhlím, jedním z nejvíce znečišťujících zdrojů energie, se tak musí připravit na vyšší náklady. Koncová cena za vytápění totiž vzroste o částku, která bude zahrnovat právě i náklady na emisní povolenky, což je jedním z hlavních důvodů tohoto zdražení.
„Majitelé kotlů na plyn nebo tuhá paliva pocítí výrazný nárůst nákladů na vytápění. Naproti tomu majitelé tepelných čerpadel už dnes využívají elektřinu, která je zatížena emisními povolenkami, takže pro ně se náklady po roce 2027 již nezvýší. Přechod na tepelné čerpadlo se tak jeví jako ideální volba, zejména s přihlédnutím k letošnímu zlevnění regulované části ceny elektřiny,“ vysvětluje důvody přechodu na tento úsporný a ekologický způsob výroby tepla Ing. Lubomír Kuchynka, jednatel české společnosti AC Heating, která se specializuje na výrobu tepelných čerpadel a fotovoltaiky již 19 let.
Teplo z uhlí zdražuje
Podle průzkumu mezi členy Teplárenského sdružení ČR se letos zvýší cena tepla z uhlí mezi 3 až 10 %, což povede k nárůstu výdajů na vytápění a ohřev vody v průměru o několik desítek korun měsíčně. Ačkoli uhlí stále zůstává tradičním palivem pro výrobu tepla u nás, v souvislosti s procesem dekarbonizace se některé teplárny s uhlím již rozloučily. V první etapě od roku 2022 až 2024 ukončilo výrobu tepla z uhlí deset menších tepláren, které zásobují teplem a teplou vodou přes 110 tisíc domácností a další odběratele. Další a velké teplárny na náhradě uhlí pracují.
Vzhledem k těmto trendům a rostoucím cenám je stále více zřejmé, že udržitelné a ekologické způsoby vytápění budou nezbytné. „Přechod na alternativní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, je klíčový nejen pro ochranu životního prostředí, ale i pro dlouhodobou ekonomickou stabilitu domácností,“ říká Ing. Lubomír Kuchynka. S tím, jak se budou zvyšovat náklady na uhlí a emisní povolenky, je jasné, že ekologické technologie přinesou nejen úspory, ale také snížení emisí a závislosti na fosilních palivech.
Rychlá návratnost díky dotacím
Tepelná čerpadla představují moderní a úsporný zdroj tepla, který dokáže výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev vody. Pracují totiž na principu využívání obnovitelné energie z okolního prostředí, jako je vzduch, země nebo voda, a díky vysokému topnému faktoru dokážou vyrobit více tepla z nižšího objemu energie. To zajišťuje vysokou efektivitu a dlouhodobé úspory na provozních nákladech.
„S rostoucími cenami uhlí a tlakem na snížení emisí se tepelná čerpadla stávají čím dál tím atraktivnější volbou. Nejenže eliminují potřebu obsluhy špinavého uhelného kotle, dopravy a skladování uhlí, ale kromě efektivního vytápění a ohřevu vody mohou sloužit jako klimatizace. Navíc je lze propojit např. s fotovoltaikou nebo chytrou domácností,“ doplňuje Ing. Lubomír Kuchynka.
Ačkoli počáteční investice do tepelného čerpadla, která začíná na 220 tisících korunách, je vyšší, jeho dlouhá životnost, která může přesáhnout 20 let, zajistí návratnost. Tu navíc urychlí i státní příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám, o který lze žádat od 20. února za nových podmínek. Podle Ing. Kuchynky by se měly vstupní náklady vrátit již za 5 let od pořízení tepelného čerpadla v závislosti na typu předchozího zdroje vytápění.
Více informací o službách a produktech AC Heating naleznete na www stránkách ZDE.
