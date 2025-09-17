Hybrox SE: Nová série tepelných čerpadel vzduch/voda s R290 nabízí ekonomické řešení bez kompromisů
Alpha innotec, německý výrobce prémiových tepelných čerpadel, rozšiřuje nabídku systémů vzduch/voda s přírodním chladivem R290. Série Hybrox SE přináší cenově dostupné řešení pro novostavby i rekonstrukce.
Ekonomické a ekologické řešení bez kompromisů
Tepelná čerpadla Hybrox SE jsou skvělou volbou pro každého, kdo hledá kvalitní, ekologické a cenově dostupné řešení vytápění. Nabízejí spolehlivý výkon a vysokou účinnost. Díky přírodnímu chladivu R290 jsou navíc maximálně šetrná k životnímu prostředí. S výstupní teplotou až 75 °C najdou využití nejen v novostavbách, ale především ve starších domech s radiátory, které vyžadují vyšší teplotu otopné vody.
Výkon a komfort po celý rok
Hybrox SE je dostupný hned v několika výkonnostních variantách – 5, 8, 11 a 14 kW. Nabízí navíc možnost zapojení až 8 jednotek do kaskády pro dosažení ještě vyššího výkonu. Díky integrované funkci chlazení vám bude skvělým společníkem po celý rok, za jakéhokoli počasí.
Vzdálená správa
Jednotky Hybrox SE nabízejí možnost vzdáleného ovládání skrze bezplatnou aplikaci myUplink či komunikace s nadřazenou regulací skrze rozhraní ModBus. Díky tomu získáte rychlý přehled o aktuálním stavu vašeho tepelného čerpadla kdykoli a odkudkoli. Z telefonu, tabletu i počítače dokážete navíc teplotu vaší domácnosti nejen sledovat, ale také regulovat. Stačí být pouze online.
Proč zvolit Hybrox SE?
- Cenově dostupné řešení bez kompromisů
- CO2 neutrální díky přírodnímu chladivu R290
- Vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody
- Výstupní teplota až 75 °C
- Možnost zapojení až 8 jednotek do kaskády
- Vhodné pro novostavby i rekonstrukce
- Inovativní design
- Rychlá a snadná instalace
- Servis přímo od výrobce
Chcete se o tepelných čerpadlech Hybrox dozvědět více?
Přečtěte si článek, ve kterém představujeme další jednotky této řady. A pokud vás novinka Hybrox SE zaujala natolik, že zvažujete její pořízení, neváhejte nás kontaktovat. Vše společně probereme a přizpůsobíme potřebám vašeho domu.
Alpha innotec je tradiční německý výrobce tepelných čerpadel, která patří mezi nejúčinnější a nejtišší na trhu. Široké portfolio nabízí tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda pro všechny velikosti budov, novostavby i rekonstrukce. V České republice je ...