Alpha innotec představuje první propanové tepelné čerpadlo země/voda bez potřeby aktivního větrání
Značka alpha innotec je známá nejen vysokou kvalitou svých produktů, ale také dlouholetými zkušenostmi s přírodním chladivem R290. Již od roku 1999 koluje toto chladivo v žilách jednotek systému vzduch/voda. Nyní však nastal čas posunout vývoj o krok dál. Představujeme první generaci propanových tepelných čerpadel země/voda bez potřeby aktivního větrání!
Chytré řešení od novostavby po rekonstrukci
Tepelné čerpadlo WZSV 63 je určeno pro vnitřní instalaci. Pro použití v rodinných i bytových domech, přičemž je naprosto ideální do menších objektů. Elegantní, úžasně tichá jednotka zabere díky svým kompaktním rozměrům v interiéru minimum místa. Skvěle se tak hodí nejen do novostaveb, ale i rekonstrukcí s omezeným prostorem. Díky modulární konstrukci s odnímatelným modulem chladicího okruhu je navíc výrazně usnadněna její přeprava i montáž.
Maximální úspora a ekologie
S hodnotami SCOP 5,14 a 3,96 při 35 °C, resp. 55 °C za průměrných podmínek splňuje tepelné čerpadlo WZSV 63 třídu energetické účinnosti A+++. Disponuje širokým rozsahem zdroje tepla od −13 °C do +30 °C a dokáže efektivně využít teplo ze zemních kolektorů, podzemní či odpadní vody, zásobníků ledu i PVT kolektorů.
Bez nutnosti dodatečného větrání
Velkou výhodou jednotky WZSV 63 je to, že nevyžaduje dodatečnou koncepci větrání. Nemusíte se ale obávat…splňuje veškeré bezpečnostní nároky. V případě úniku jsou jednotky navrženy tak, aby uvolnily maximálně 150 g přírodního chladiva R290. Díky tomu je provoz v interiéru naprosto bezpečný.
Vytápění, ohřev teplé vody i chlazení
Vše potřebné v jednom zařízení! Tepelné čerpadlo WZSV zajistí perfektní klima uvnitř domu za jakéhokoliv počasí. Kromě vytápění a ohřevu teplé vody nabízí i funkci pasivního chlazení – funkci, která je šetrná nejen k vaší peněžence, ale také k planetě. S tepelným čerpadlem země/voda totiž chladíte bez využití kompresoru – účinně, tiše a ekologicky.
Vzdálená správa
Jednotky WZSV 63 nabízejí možnost vzdáleného ovládání skrze bezplatnou aplikaci myUplink či komunikace s nadřazenou regulací skrze rozhraní ModBus. Díky tomu získáte rychlý přehled o aktuálním stavu vašeho tepelného čerpadla kdykoli a odkudkoli. Z telefonu, tabletu i počítače dokážete navíc teplotu vaší domácnosti nejen sledovat, ale také regulovat. Stačí být pouze online.
Proč zvolit WZSV 63?
- Šetrné k životnímu prostředí díky přírodnímu chladivu R290
- Mimořádně kompaktní a prostorově úsporné řešení
- Vytápění a příprava teplé vody v jednom zařízení
- Vestavěný zásobník teplé vody o objemu 178 l
- Volitelně chladicí modul pro pasivní chlazení
- Invertorová technologie
- Výstupní teplota až 75 °C
- Téměř neslyšný provoz
- Snadná přeprava, montáž i servis
Zaujalo vás nové zemní tepelné čerpadlo a chcete se o něm dozvědět více?
Skvěle! Tato jednotka vás rozhodně nezklame. A pokud si nejste jistí, zda je WZSV 63 to pravé pro váš dům, napište nám. Rádi vaše konkrétní požadavky i otázky probereme a společně vymyslíme to nejlepší řešení. V širokém sortimentu alpha innotec si vybere každý, ať už je majitelem novostavby, rekonstrukce, malého domku nebo velké bytovky.
Alpha innotec je tradiční německý výrobce tepelných čerpadel, která patří mezi nejúčinnější a nejtišší na trhu. Široké portfolio nabízí tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda pro všechny velikosti budov, novostavby i rekonstrukce. V České republice je ...