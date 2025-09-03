Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Alpha innotec představuje první propanové tepelné čerpadlo země/voda bez potřeby aktivního větrání

Alpha innotec představuje první propanové tepelné čerpadlo země/voda bez potřeby aktivního větrání

3.9.2025
alpha innotec
Sponzorováno

Značka alpha innotec je známá nejen vysokou kvalitou svých produktů, ale také dlouholetými zkušenostmi s přírodním chladivem R290. Již od roku 1999 koluje toto chladivo v žilách jednotek systému vzduch/voda. Nyní však nastal čas posunout vývoj o krok dál. Představujeme první generaci propanových tepelných čerpadel země/voda bez potřeby aktivního větrání!

Chytré řešení od novostavby po rekonstrukci

Tepelné čerpadlo WZSV 63 je určeno pro vnitřní instalaci. Pro použití v rodinných i bytových domech, přičemž je naprosto ideální do menších objektů. Elegantní, úžasně tichá jednotka zabere díky svým kompaktním rozměrům v interiéru minimum místa. Skvěle se tak hodí nejen do novostaveb, ale i rekonstrukcí s omezeným prostorem. Díky modulární konstrukci s odnímatelným modulem chladicího okruhu je navíc výrazně usnadněna její přeprava i montáž.

Maximální úspora a ekologie

S hodnotami SCOP 5,14 a 3,96 při 35 °C, resp. 55 °C za průměrných podmínek splňuje tepelné čerpadlo WZSV 63 třídu energetické účinnosti A+++. Disponuje širokým rozsahem zdroje tepla od −13 °C do +30 °C a dokáže efektivně využít teplo ze zemních kolektorů, podzemní či odpadní vody, zásobníků ledu i PVT kolektorů.

Bez nutnosti dodatečného větrání

Velkou výhodou jednotky WZSV 63 je to, že nevyžaduje dodatečnou koncepci větrání. Nemusíte se ale obávat…splňuje veškeré bezpečnostní nároky. V případě úniku jsou jednotky navrženy tak, aby uvolnily maximálně 150 g přírodního chladiva R290. Díky tomu je provoz v interiéru naprosto bezpečný.

Vytápění, ohřev teplé vody i chlazení

Vše potřebné v jednom zařízení! Tepelné čerpadlo WZSV zajistí perfektní klima uvnitř domu za jakéhokoliv počasí. Kromě vytápění a ohřevu teplé vody nabízí i funkci pasivního chlazení – funkci, která je šetrná nejen k vaší peněžence, ale také k planetě. S tepelným čerpadlem země/voda totiž chladíte bez využití kompresoru – účinně, tiše a ekologicky.

Vzdálená správa

Jednotky WZSV 63 nabízejí možnost vzdáleného ovládání skrze bezplatnou aplikaci myUplink či komunikace s nadřazenou regulací skrze rozhraní ModBus. Díky tomu získáte rychlý přehled o aktuálním stavu vašeho tepelného čerpadla kdykoli a odkudkoli. Z telefonu, tabletu i počítače dokážete navíc teplotu vaší domácnosti nejen sledovat, ale také regulovat. Stačí být pouze online.

Proč zvolit WZSV 63?

  • Šetrné k životnímu prostředí díky přírodnímu chladivu R290
  • Mimořádně kompaktní a prostorově úsporné řešení
  • Vytápění a příprava teplé vody v jednom zařízení
  • Vestavěný zásobník teplé vody o objemu 178 l
  • Volitelně chladicí modul pro pasivní chlazení
  • Invertorová technologie
  • Výstupní teplota až 75 °C
  • Téměř neslyšný provoz
  • Snadná přeprava, montáž i servis
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Zaujalo vás nové zemní tepelné čerpadlo a chcete se o něm dozvědět více?

Skvěle! Tato jednotka vás rozhodně nezklame. A pokud si nejste jistí, zda je WZSV 63 to pravé pro váš dům, napište nám. Rádi vaše konkrétní požadavky i otázky probereme a společně vymyslíme to nejlepší řešení. V širokém sortimentu alpha innotec si vybere každý, ať už je majitelem novostavby, rekonstrukce, malého domku nebo velké bytovky.


alpha innotec
logo alpha innotec

Alpha innotec je tradiční německý výrobce tepelných čerpadel, která patří mezi nejúčinnější a nejtišší na trhu. Široké portfolio nabízí tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda pro všechny velikosti budov, novostavby i rekonstrukce. V České republice je ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky 
 
 