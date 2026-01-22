Novou ředitelkou AVTČ se stala expertka na udržitelný rozvoj Eva Neudertová
Novou ředitelkou AVTČ se stala expertka na udržitelný rozvoj Eva Neudertová
Asociace pro využití tepelných čerpadel jmenovala novou ředitelku. Do jejího vedení nastupuje Eva Neudertová, která se v posledních třech letech věnovala tématu implementace udržitelných aspektů do strategie banky a zelených úvěrů, především financování komerčních realitních obchodů v České spořitelně. Na pozici nahrazuje dosavadního ředitele Jana Potuckého.
Eva Neudertová se už od studií inženýrství životního prostředí na ČVUT věnuje otázce udržitelné výstavby, byznysu a jeho dopadů na životního prostředí. Kromě České spořitelny pracovala také pro Deloitte, GasNet nebo Skanska Reality.
Důležitá je pro AVTČ i edukace spotřebitelů v oblasti možností technologie nebo její kvality
„Otázka rozvoje a transformace energetiky k udržitelnosti je v současnosti velmi kritická jak z pohledu jejího financování, tak i s ohledem na potřebu modernizace a komfortu, na naši bezpečnost a soběstačnost. Ráda bych, aby Asociace pro využití tepelných čerpadel do budoucna zůstala partnerem klíčových diskusí a v ideálním případě i iniciátorem některých témat,“ jmenuje některé ze svých cílů Eva Neudertová. „Česko se řadí mezi globálně největší výrobce tepelných čerpadel, i nadále proto budeme podporovat spolupráci mezi tuzemskými výrobci, jejich odborné vzdělávání a neméně důležitá je pro nás i edukace spotřebitelů v oblasti možností technologie nebo její kvality,” dodává nově jmenovaná ředitelka.
Asociace pro využití tepelných čerpadel v Česku reprezentuje všechny tuzemské výrobce i řadu distributorů, kteří představují asi 90 % tuzemských instalací. Zastupuje je v komunikaci s vládními i nevládními organizacemi, vzdělává odborníky z řad výrobních a instalačních firem a edukuje a o vývoji trhu informuje i spotřebitele. Z globálního pohledu se přitom česká výroba řadí mezi dokonce 10 nejvýznamnějších zemí světa. Mezi největší tuzemské výrobce se řadí společnosti Daikin, NIBE, IVT a Panasonic, která v loňském roce investovala 8 miliard korun do nového výrobního areálu v Plzni.
„Jsem rád, že vedení Asociace rozšíří člověk s kombinací technického a byznysového backgroundu. Česká republika se sice řadí mezi největší výrobce tepelných čerpadel ve světě, pro řadu domácností ale technologie zůstává s ohledem na vstupní investice nedostupná. Její vnímání navíc podlomila distribuce nekvalitních a ve výsledku často nevýhodných produktů asijské výroby v době energetické krize. Potřebujeme proto spolu s klíčovými institucemi pravdivě a srozumitelně komunikovat možnosti finančních úspor i komfortu a povědomí o tepelných čerpadlech narovnat,” dodává ke jmenování Evy Neudertové předseda AVTČ Radek Červín.