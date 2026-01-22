Nejnavštěvovanější odborný web
Novou ředitelkou AVTČ se stala expertka na udržitelný rozvoj Eva Neudertová

22.1.2026
AVTČ
Asociace pro využití tepelných čerpadel v Česku reprezentuje všechny tuzemské výrobce i řadu distributorů, kteří představují asi 90 % tuzemských instalací.

Asociace pro využití tepelných čerpadel jmenovala novou ředitelku. Do jejího vedení nastupuje Eva Neudertová, která se v posledních třech letech věnovala tématu implementace udržitelných aspektů do strategie banky a zelených úvěrů, především financování komerčních realitních obchodů v České spořitelně. Na pozici nahrazuje dosavadního ředitele Jana Potuckého.

Eva Neudertová se už od studií inženýrství životního prostředí na ČVUT věnuje otázce udržitelné výstavby, byznysu a jeho dopadů na životního prostředí. Kromě České spořitelny pracovala také pro Deloitte, GasNet nebo Skanska Reality.

Důležitá je pro AVTČ i edukace spotřebitelů v oblasti možností technologie nebo její kvality

„Otázka rozvoje a transformace energetiky k udržitelnosti je v současnosti velmi kritická jak z pohledu jejího financování, tak i s ohledem na potřebu modernizace a komfortu, na naši bezpečnost a soběstačnost. Ráda bych, aby Asociace pro využití tepelných čerpadel do budoucna zůstala partnerem klíčových diskusí a v ideálním případě i iniciátorem některých témat,“ jmenuje některé ze svých cílů Eva Neudertová. „Česko se řadí mezi globálně největší výrobce tepelných čerpadel, i nadále proto budeme podporovat spolupráci mezi tuzemskými výrobci, jejich odborné vzdělávání a neméně důležitá je pro nás i edukace spotřebitelů v oblasti možností technologie nebo její kvality,” dodává nově jmenovaná ředitelka.

Asociace pro využití tepelných čerpadel v Česku reprezentuje všechny tuzemské výrobce i řadu distributorů, kteří představují asi 90 % tuzemských instalací. Zastupuje je v komunikaci s vládními i nevládními organizacemi, vzdělává odborníky z řad výrobních a instalačních firem a edukuje a o vývoji trhu informuje i spotřebitele. Z globálního pohledu se přitom česká výroba řadí mezi dokonce 10 nejvýznamnějších zemí světa. Mezi největší tuzemské výrobce se řadí společnosti Daikin, NIBE, IVT a Panasonic, která v loňském roce investovala 8 miliard korun do nového výrobního areálu v Plzni.

„Jsem rád, že vedení Asociace rozšíří člověk s kombinací technického a byznysového backgroundu. Česká republika se sice řadí mezi největší výrobce tepelných čerpadel ve světě, pro řadu domácností ale technologie zůstává s ohledem na vstupní investice nedostupná. Její vnímání navíc podlomila distribuce nekvalitních a ve výsledku často nevýhodných produktů asijské výroby v době energetické krize. Potřebujeme proto spolu s klíčovými institucemi pravdivě a srozumitelně komunikovat možnosti finančních úspor i komfortu a povědomí o tepelných čerpadlech narovnat,” dodává ke jmenování Evy Neudertové předseda AVTČ Radek Červín.

