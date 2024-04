TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / AVTČ: Majitelé tepelných čerpadel si zaslouží podporu, ne obhajobu

AVTČ: Majitelé tepelných čerpadel si zaslouží podporu, ne obhajobu

O 1,6 MWh snížíte svoji spotřebu, o 14 tisíc korun vzrostou vaše platby. Zatímco vláda chce podporovat obnovitelné zdroje, zdá se, že úřady nejsou schopny bojovat s omezenými rozpočty a snahou o nápravu chyb svých předchůdců. Současná diskuze o podpoře tepelných čerpadel přitom není jen o letošním roce a poplatcích. Měli bychom si uvědomovat, že je o důvěře v naše závazky a kontinuitu přístupu.

Zdálo se, že nejhorší roky už máme za sebou. Dobu, kdy vás sousedi prohlašovali za solárního barona, jakmile jste na vsi osadil střechu fotovoltaickými panely. Dobu, kdy tepelné čerpadlo patřilo k výbavě jen pokrokových domácností. A taky dobu, kdy nad městy, a dokonce i vesnicemi v Česku seděl šedý kouř.





Probuzení bohužel přinesla až válka na Ukrajině, strmě rostoucí ceny energií a zdálo se, že i finální pochopení toho, že se musíme snažit o energetickou odpovědnost a soběstačnost. Zatímco z těch, kdo dnes osazují své střechy fotovoltaickými panely, se ale stali hrdinové, tepelná čerpadla pozornost nemají.

Jejich hlavní přednosti – tedy to, že pokud je vše v pořádku, nejsou vidět ani slyšet, z nich dělají jen doplněk v pozadí. Přitom domácnost musí do takového doplňku investovat i 100 tisíc korun ze svého, v případě nejefektivnějších čerpadel typu země-voda ještě více. O to více si vážíme podpory, kterou tepelným čerpadlům vyslovuje například Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo životního prostředí. Obě tyto instituce se v minulosti vyjadřovaly a vyjadřují pro podporu tepelných čerpadel a investice do nich.

Zatímco v zahraničí podporují ty, kdo do úspor a udržitelnosti investují, u nás získá často největší chválu ten, kdo „navzdory EU a nařízením státu“ doma topí asi PET lahvemi.

Před časem vyšel na serveru Seznam zprávy článek, který k tepelným čerpadlům přilákal pozornost, jakou si ale jejich výrobci, prodejci ani majitelé nezaslouží. Přesto, že text samotný působí nestranně, titulek „Chtějí zpátky výhodnější sazbu pro tepelná čerpadla. Platili by to ostatní“ hází vinu za vysoké ceny energií v česku na majitele „tepelek“.

Jsem rád, že se server Seznam zprávy tématu věnuje a chápe jeho důležitost. Z diskuzí ale vidím, že jeho čtenáři nedostali možnost pochopit, že majitele tepelných čerpadel za jejich rostoucí ceny energií skutečně nemohou. Pro ty, kdo do svého udržitelného domova investují a investovali, chceme jen zachování dosavadních podmínek. Ty jsou koneckonců podobné takřka po celé Evropě a jejich důvod je jasný – státy a jejich úřady si uvědomují výši investice potřebné pro pořízení obnovitelného zdroje a skutečnost, že návratnost v horizontu asi sedmi let není pro každého.

Za co rád nejsem a musím s tím touto formou nesouhlasit, to jsou zvolání, že někdo bude doplácet na požadavky čerpadlářů. Právě tak jsou totiž argumenty často formulovány. Tady ale nejde o novinku, kterou bychom pro majitele čerpadel chtěli. Tady jde o to, že ti, kdo investují do obnovitelných zdrojů vlastní úspory přeci nemají doplácet za chyby legislativy a úřadů v době před patnácti lety.





Situace posledních dvou let přivedla řadu českých domácností k tomu, aby do tepelného čerpadla nebo fotovoltaických panelů investovali. Po době rekordního zájmu, kterému se narychlo přizpůsobovala i řada výrob, se ale zdá, že vznikla skupina na jedné straně dostatečně velká, na druhé hlasitá pro to, aby právě jí byly navýšeny poplatky za energie nejvíce. A pokud si troufnete se proti takovému přístupu ozvat, bohužel vás ERÚ postaví proti skupině těch, kdo investovali stejně odpovědně jako vy, namísto do tepelného čerpadla ale do solárů, nebo rovnou proti všem. Tak, jako to dopadlo v tomto případě na Seznamu.

Nyní je potřeba jednat

Co je výsledkem takové situace, není těžké odhadovat. A pokud by někdo skutečně váhal, stačí navštívit diskuzi pod článkem.

Věřím ale, že jsou nyní před námi důležitější úkoly. Ti, kdo jsou odpovědní, si totiž zaslouží podporu a věřím, že připravovaná jednání pomohou alespoň její část získat pro české domácnosti zpět. Velmi si vážím toho, že se už scházíme na třístranném jednání na toto téma, a to s přímým přispěním iniciativy MPO. Jako Asociace pro využití tepelných čerpadel zde budeme hovořit o dopadech současné situace, ve které skutečně nejde jen o peněženky, ale také a především o důvěru. A věřím, že v tom se mnou bude každý výrobce a majitel tepelného čerpadla souhlasit.

Přístup k ochraně klimatu i naší soběstačnosti by nakonec měl být konzistentní. Nelze jeden rok jednat tak, a podruhé jinak. O dopadech takového jednání už jsme se přeci mohli přesvědčit mnohokrát a už bychom měli být dost poučení.