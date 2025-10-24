Na zákazy některých chladiv pro tepelná čerpadla jsme připraveni
Evropské nařízení o F-plynech zásadně ovlivňuje druhy chladiv, se kterými mohou být tepelná čerpadla uváděna na trh. Master Therm rozšířil sortiment o výrobky s přírodním chladivem R290. Zahraniční poptávka roste mnohem rychleji, než tuzemská.
Nařízení o F-plynech pracuje se čtyřmi základními limity:
- Rozlišuje tepelná čerpadla podle výkonu do 12 kW, mezi 12 až 50 kW a nad 50 kW.
- Chladiva dělí podle jejich potenciálu globálního oteplení GWP na úrovni 750 a 150. Jinými slovy řeší podíl F-plynů (fluorovaných skleníkových plynů) v chladivu.
- Odlišné podmínky stanoví pro tepelná čerpadla monobloková (instalatér řeší jen potrubí s otopnou vodou, okruh s chladivem kompletoval výrobce) a splitová (instalatér řeší propojení vnitřní a vnější jednotky potrubím s chladivem a potrubí s otopnou vodou).
- Předběžně se stanovuje konečný termín pro použití chladiv s obsahem fluoru v tepelných čerpadlech nově uváděných na trh na rok 2032.
U splitů řeší legislativa také to, zda jde o systém vzduch-voda (o tom pojednává článek) nebo vzduch-vzduch. V roce 2030 EU dopředu avizuje, že proběhne celková revize těchto pravidel.
V podcastu uvádí Vojtěch Formánek, specialista společnosti Master Therm, jak konkrétně se nařízení o F-plynech projevuje v jejich sortimentu. Vzhledem k jeho šíři, využití různých chladiv a také výrobě tepelných čerpadel se specifickými vlastnostmi na zakázku jde o komplexní příklad.
Nejblíže je termín 1. leden 2027. Od tohoto data nesmí výrobce na trh v EU dodat monoblokové tepelné čerpadlo o výkonu do 50 kW s chladivem o GWP vyšším než 150.
U splitových čerpadel platí to stejné omezení (GWP 150), avšak pouze do výkonu 12 kW. Pro splity s výkonem nad 12 kW platí až termín 1. 1. 2029, kdy budou pro uvedení na trh zakázána čerpadla s chladivem s GPW 750 a vyšším (pro single splity s náplní chladiva pod 3 kg platí tento zákaz už nyní).
Vedle přírodních chladiv jako je třeba R290 neboli propan (GWP = 3) tyto požadavky plní například chladivo R454C s GWP = 148. Vyšší limit pak například R32, jehož GPW je 675.
Od 1. 1. 2027 bude možné tepelná čerpadla prodávat a instalovat tepelná čerpadla s GWP vyšším než 105 (resp. 750), ale již jen ze zásob obchodníků pořízených před 1. lednem 2027.
Master Therm tyto nové legislativní požadavky vyřešil již před dvěma lety, kdy na trh začal uvádět tepelná čerpadla s přírodním chladivem R290. Je zajímavé, že západní trhy tato tepelná čerpadla jednoznačně preferují, zatímco zájem v tuzemsku roste pomaleji. V současnosti se poměr prodejů tepelných čerpadel Master Therm s fluorovanými chladivy vyrovnal prodejům tepelných čerpadel s přírodním chladivem.
Další rozšíření zákazu tepelných čerpadel s chladivem obsahujícím fluor je naplánované na roky 2029 a 2030. Půjde však již pouze o menší změny, na které budou již trh i výrobci připraveni.
Master Thermu se týkají limity pro splity vzduch-voda a monobloky vzduch-voda a země-voda. Pokud zákazník preferuje budoucnost, může si vybrat z tepelných čerpadel s přírodním chladivem R290. Vzhledem k vloženým nákladům na vývoj a poněkud náročnějšímu chladivovému hospodářství jsou tato tepelná čerpadla o jednotky procent dražší oproti souběžně vyráběným tepelným čerpadlům s fluorovanými chladivy. Na druhou stranu mají tepelná čerpadla s R290 vyšší energetickou efektivitu a chladivo pro případné doplnění nebo výměnu bude levnější.
V nařízení o F-plynech se hovoří také o termínu 1. ledna 2032, od kdy se uvažuje o kompletním zákazu uvádět na trh tepelná čerpadla s chladivy obsahujícími fluor. Tento termín je podmíněn vyhodnocením dopadů nařízení v praxi a je možné, že ani nebude třeba jej zavést. V každém případě je nutné vědět, že v nařízení jsou stanoveny i výjimky. A to tehdy, kdy je použití chladiv s vyšším GWP nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků. Což se může týkat využití tepelných čerpadel například v průmyslu.
Přechod na přírodní chladivo R290 Master Therm nevnímá jako nutnost, ale jako příležitost. Zejména vyšší výstupní teplota a vyšší topný faktor vytvářejí příležitost uplatnit tepelná čerpadla s tímto chladivem v mnohem širším rozsahu než s fluorovanými chladivy.
GWP (anglicky Global Warming Potential) udává, jak silně dané chladivo přispívá ke globálnímu oteplování ve srovnání s CO2 (který má hodnotu 1). Běžná chladiva jako R410A (GWP ≈ 2 088) nebo R407C (GWP ≈ 1 774) mají vyšší dopad na klima v případě jejich úniku do ovzduší. Naproti tomu například přírodní chladivo R290 (propan) má GWP pouze 3, tedy více než 600× nižší. Díky tomu jsou tepelná čerpadla Master Therm s R290 výrazně ekologičtější a dlouhodobě udržitelná.
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda, voda-voda s certifikací EHPA a registrací pro dotace.